Después de dos años de parón provocados por la pandemia de la Covid 19, este fin de semana el barrio de El Rincón de Tenteniguada, en el municipio de Valsequillo, vivirá una jornada donde las costumbres y tradiciones de Canarias se darán cita en la XI edición de el Día de las Tradiciones. Un acto enmarcado en las Jornadas Culturales Recordando Nuestro Pueblo organizadas por la Asociación Juvenil La Parada de El Rincón que cuenta con la colaboración del Ayuntamiento de Valsequillo, el Gobierno de Canarias, y el Cabildo.

Entre las novedades este año se encuentra que no todas las acciones se concentrarán en la plaza del barrio si no que se puede hacer un pequeño recorrido por las distintas calles del barrio donde veremos el salto de pastor, una trilla, el arado con toros o la trasquilá. Todo un recorrido en el que los visitantes no podrán dejar de visitar visitar el patio de Lolita Peña, los lavaderos del Charco La Espina, La Tienda de Miguelito Navarro o la Huerta de Francisquita Rey.

El folclore será el hilo conductor de este evento con la participación de agrupaciones folclóricas y parrandas. De hecho, ya el sábado por la noche, se realizará un Baile de Farolillos tras la proyección del documental ‘’Almendras Amargas’, un largometraje que cumple 25 años de su grabación. Una proyección a la que seguirá un reconocimiento a las personas que participaron en él al que continuará la entrega de distinciones al abuelo más mayor y también a la pareja de más edad. Además se conmemorará el 70 aniversario de la visita de la Virgen de Fátima.