El sector de las carrozas calienta motores para las cabalgatas del Maspalomas Pride y los carnavales

El mundo de las carrozas ya está calentando motores para lanzarse a las calles y desfilar en las cabalgatas del Maspalomas Pride, que será la primera en celebrarse este próximo sábado, y los carnavales que aún quedan pendientes de celebrarse en los municipios de la isla. Los carroceros ya están inmersos en la preparación de sus vehículos después de dos años sin salir a desfilar y los ánimos están por las nubes pues después de dos años de pandemia los carnavaleros y el público en general tienen enormes ganas de volver a bailar y disfrutar. A pesar de que, explican desde las asociaciones, todavía no han salido las bases de participación en los dos principales carnavales de la isla, los de Maspalomas y Las Palmas de Gran Canaria, el sector espera la llegada de las cabalgatas con entusiasmo y más aún cuando la demanda de plazas para participar en la fiesta a bordo de uno de estos vehículos es tan alta que algunos carroceros ya tienen hasta el 80% de sus entradas reservadas.

Desde hace al menos un mes, los carroceros ya habían iniciado las reparaciones y puesta a punto de sus vehículos tras dos años aparcados por la pandemia. Y esos trabajos de mantenimiento y decoración se intensificaron hace apenas 11 días después de que el Gobierno de Canarias prorrogase la suspensión temporal de las restricciones Covid hasta el próximo 30 de junio.

Inversiones

El sector ya ha puesto toda la carne en el asador para volver a disfrutar de una pasión que tiene un importante impacto en la economía insular, pero que ninguna organización se atreve a cuantificar. Eso sí, las inversiones son elevadas pues poner a rodar una carroza tiene un coste que oscila entre los 2.500 y los 10.000 euros de media y en la isla hay un parque móvil de aproximadamente unas 140 carrozas. Por delante llegan ahora la cabalgata del Maspalomas Pride el 14 de mayo, la del carnaval de Carrizal el 28 de mayo, el desfile del carnaval de Telde el 11 de junio, el del carnaval internacional de Maspalomas el 18 de junio, la cabalgata de Vecindario el 25 de junio y la de Las Palmas de Gran Canaria, la última, el sábado 2 de julio.

Julián Ferrero, presidente de la asociación de carroceros Telcarroza, explica que la vuelta de las fiestas se recibe «con ánimo, ilusión y ganas», pero también con algo de «disgusto» porque «no es lo mismo tener cuatro meses para preparar una carroza» que apenas 15 días para la primera cabalgata, la del Maspalomas Pride, y un mes para el primer desfile carnavalero, el de Carrizal. Desde este colectivo, que aglutina a 58 miembros, Ferrero critica que algunas exigencias nuevas introducidas por las autoridades han encarecido los planes de seguridad hasta casi duplicar su coste, al pasar de los 400 euros de media a casi los 800 euros. Eso implica, sostiene, que el coste solo lo puedan afrontar empresas solventes y no los particulares aficionados al carnaval.

En Gran Canaria hay un parque móvil de carrozas que se estima en unos 140 vehículos

La carroza de Ferrero sale desde hace 33 años gracias al grupo Macanavos, creado por personal de la base aérea de Gando. Sacar la carroza, que destina a familiares y amigos pero no vende entradas, le supone una inversión de unos 8.000 euros.

En el mismo colectivo está Armando Balage, quien saca una carroza particular con capacidad para 120 personas para la cual este año recicla la alegoría que utilizó para 2020 en la capital, que no pudo volver a usar y en la que invirtió unos 4.000 euros. Hace 30 años que participa en las cabalgatas y todos los miembros solían llevar el mismo disfraz, pero «este año cada uno va como quiere para amortiguar el golpe económico».

Su primera cabalgata será la de Carrizal, para la que ya va «justo de tiempo», relata, y critica que en Las Palmas de Gran Canaria el Ayuntamiento pida carrozas con relieves pero luego nos les habiliten un espacio para desmontar el vehículo. «Nosotros podemos ir unas horas antes y montar la carroza, pero no podemos circular con ella por la autovía si las dimensiones sobrepasan las establecidas; sin embargo les pedimos que nos habiliten un lugar para desmontar la decoración y no lo entienden».

No todos los participantes son particulares. José Halcón es un empresario que explota el servicio de cuatro carrozas, tres para otras empresas y una directamente él. Su primer desfile será en el Maspalomas Pride y, aunque le está costando «un poco» llenar esta primera carroza, para el carnaval de Maspalomas ya tiene el aforo, de casi 500 personas entre todos los vehículos, casi completo, pues ya tiene tres carrozas llenas y la cuarta va en camino.

Sin bases

Halcón también está reciclando fantasías, pues para una de ellas contrató en 2019 a un artista fallero que estuvo trabajando en la carroza durante un año. «En el sector de los carroceros la cosa está muy animada», cuenta, él incluido después del golpe de 2020, cuando tuvo que devolver entre 10.000 y 20.000 euros en entradas.

Poner una carroza a rodar supone una inversión de entre 2.500 y 10.000 euros de media

Desde la asociación de carroceros Ocio Cultual Islas Canarias, otro de los colectivos que representa a unas 60 personas, su presidente José Cabrera intuye que las cabalgatas van a ser «un éxito y un lleno total» pero critica que al menos hasta el pasado viernes no hay noticia de las bases reguladoras del desfile ni en San Bartolomé de Tirajana ni en Las Palmas de Gran Canaria. «Estamos en la incertidumbre porque todavía no hemos podido inscribir las carrozas; le dan prioridad al Pride y las Fiestas Fundacionales, pero deberían publicar las bases y dejar de tenernos en vilo», señala, al tiempo que espera que Maspalomas no reduzca el número de carrozas participantes «como quieren recortar desde hace años».

Cabrera es empresario y tiene cinco carrozas. «Los teléfonos no paran de sonar para hacer reservas», dice, y ya tiene reservadas casi el 80% de las aproximadamente 500 entradas que pone a la venta. «La demande que tienen las cabalgatas está siendo brutal».

En relación al Pride, Cabrera critica que la organización cobre 740 euros por desfilar «un kilómetro». «Son unos carotas y unos careros; mientras, la tasa para los carnavales es cero», apunta.

El vicepresidente del colectivo, José Naranjo, por su parte, también dice estar todos los asociados «con el ombligo encogido» porque desconocen la capacidad de vehículos que Maspalomas permitirá en su cabalgata. Lleva 30 años participando y tiene dos carrozas con una capacidad de 200 plazas en total, de las cuales vende unas 130 entradas. «Hacemos esto porque nos gusta y lo que recaudamos nos da para poder reinvertir, pero no para hacernos ricos», señala.

Por último, la Tapicería Peñate prepara una carroza para el Pride que tiene a medio llenar y dos para la cabalgata de Maspalomas y Las Palmas. Para la primera ya tiene el aforo completo. «Las reservas han volado, la gente tiene muchas ganas de salir de fiesta», concluye.