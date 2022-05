La exposición 'Luces y Sombras' de Pedro Cruz en Gáldar ensalza el colorido de la cultura canaria

Desde el oleaje de las costas hasta las fachadas de las antiguas casonas del Archipiélago, la cultura canaria siempre ha sido una pasión para Pedro Cruz Díaz. En sus cuadros busca reflejar el paso del tiempo y el movimiento a través de objetos y lugares representativos de las islas. La exposición 'Luces y Sombras' recoge casi sesenta cuadros del autor que se podrán ir a ver hasta el 15 de mayo en la Sala Sábor del Ayuntamiento de Gáldar.

El óleo trabajado a través del pincel o de la propia yema de los dedos ayuda a recrear en las obras expuestas los clásicos bodegones y los extensos paisajes, que ofrecen un elevado contraste entre las luces y las sombras del entorno rural canario. "Lo de artista aún me queda muy grande, yo solo soy un aficionado a la pintura. Siempre le digo a la gente que lo de artista hay que dejarlo para otros como Joaquín Sorolla o Salvador Dalí", confesó el pintor.

Pedro Cruz Díaz siempre ha sido un apasionado del arte y empezó a practicarlo con sus propias manos durante su formación en el instituto. A comienzos de los años setenta, el bachillerato laboral que cursó le permitió embarcarse en el mundo del dibujo artístico y la escultura, a través de completos talleres que complementaban a las clásicas asignaturas. "El instrumental que había antes eran tiralíneas y compases. Utilizábamos tinta y tenía cierta complejidad intentar que no se manchara el cuadro cuando lo terminabas", explicó el protagonista de la exposición. Hoy aún conserva, guardados en sus cuadernillos, esos primeros pasos que le acercaron al arte.

Sin embargo, hasta hace unos pocos años, Cruz, nacido en Guía pero residente desde hace años en Gáldar, no había empezado a exponer sus cuadros en público, pues dedicaba su vida entera a la enseñanza. En las clases que daba a los alumnos de primaria del CEIP Alcalde Diego Trujillo Rodríguez trató durante años de transmitir a los pequeños la pasión por el arte que él mismo sentía. "Yo creo que el que es maestro o médico lo es para toda la vida, por el amor a la profesión que guardamos", comentó el exprofesor.

Cuando se jubiló, Pedro Cruz pasó un tiempo alejado de los pinceles "porque no sabía qué hacer, pero siempre me ha gustado el dibujo". Con el tiempo empezó a pintar un par de horas a la mañana y así continúa desde entonces, en un camino que le ha permitido enseñar sus obras en varias ocasiones. La muestra que se puede visitar en la Sala Sábor es la cuarta exposición que lleva a cabo.

"El problema que tengo yo es que soy muy rápido pintando, la gente siempre me lo dice. A veces en dos horas puedo terminar un cuadro", aseguró el paisajista. Pese a ello, Cruz es muy exigente con su trabajo, en el que refleja con un estilo realista todo lo que capta su atención. Aunque la mayoría de sus obras mantienen un enfoque cercano a este campo, en un futuro reconoce que le gustaría abrirse a nuevos estilos como el abstracto.

La inspiración para sus cuadros le puede surgir a través de una imagen, paseando por la calle o simplemente a partir de un mensaje que le llega. Sin ir más lejos, la idea de representar el reflejo de la luna sobre el mar que adorna una de las obras de la exposición le surgió a través de un mensaje en cadena enviado por redes sociales. "Yo no tengo mucha memoria en cuestión de nombres, pero tengo una gran memoria fotográfica, me quedo con bastantes detalles", aseguró Pedro Cruz. "De hecho, muchos cuadros los pinto cuando estoy con la almohada. En ese momento a lo mejor recuerdo que hice o no hice determinados elementos porque los tengo grabados en la mente".

El paso del tiempo es uno de los temas que predomina dentro de las obras expuestas, que se refleja a través del óxido de una cadena de un barco o en una casa desmoronada. El óleo le permite dar vida de nuevo a lugares desaparecidos de las Islas Canarias y viajar al pasado o al futuro a través de sus obras. Entre las pinturas, en las que destaca la búsqueda de movimiento, también se encuentran dibujos de caballos, que empezó haciendo por encargos, y momentos históricos, como la reciente erupción del volcán de Cumbre Vieja en la isla de La Palma.

Los cuadros que se muestran van acompañados de sus correspondientes nombres tanto en español como en inglés para los visitantes extranjeros. Desde que se inauguró la muestra, la sala de la exposición ha recibido visitas sobre todo de alumnos de centros escolares y de familiares y amigos del pintor, a los que "les encanta el colorido", comentó Cruz. "Yo no pinto lo que les gusta a los demás, yo pinto lo que me gusta a mí. Luego, si a la mayoría de la gente le gusta lo que hago, mejor que mejor", añadió.

Más allá de una afición, la pintura ha sido una parte fundamental del día a día de Pedro Cruz en los últimos años. "El arte me ha aportado seguridad porque por lo menos pienso en algo. Antes iba a la playa pero cuando me levanto yo necesito tener la cabeza ocupada en algo. El poder darle vueltas a la cabeza y saber que tengo que realizar un dibujo, me transmite una gran sensación de paz", concluyó el pintor.