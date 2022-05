Las playas del sur de Gran Canaria se quedan con una única bandera azul

Gran Canaria ha perdido este año tres banderas azules, las de las playas de Maspalomas, San Agustín y Meloneras, por lo que los dos grandes municipios turísticos de la isla, San Bartolomé de Tirajana y Mogán, solo conservan un único reconocimiento a la calidad de los servicios, el de Playa del Inglés.

La retirada de esos distintivos supone un serio varapalo para la imagen de las zonas hoteleras del sur de la isla, pues Maspalomas y San Agustín ostentaban este galardón desde hace más de treinta años, casi desde la propia existencia de las banderas azules.

La Comunidad Autónoma de Canarias ha recibido en 2022 un total de 58 banderas azules, seis menos que el año pasado, según informó ayer la Consejería de Sanidad del Gobierno de Canarias. 54 de esos galardones corresponden a playas y cuatro a puertos deportivos, con una distribución muy similar a la de 2021, salvo la sorpresa de las pérdidas en San Bartolomé de Tirajana y en los municipios turísticos tinerfeños de Adeje y Puerto de la Cruz.

El resto de las banderas de Gran Canaria se mantienen como en 2021, en las playas de Las Nieves (Agaete); Arinaga (Agüimes); El Puertillo y Los Charcones (Arucas); Sardina (Gáldar); El Burrero (Ingenio); Las Canteras (Las Palmas de Gran Canaria); y Hoya del Pozo, La Garita, Melenara y Salinetas (Telde). También conservan ese distintivo los puertos deportivos de Mogán y Pasito Blanco.

La isla de Fuerteventura gana este año dos banderas respecto al año pasado, las de las playas de Castillo (Antigua) y Gran Tarajal (Tuineje). En la provincia de Santa Cruz, la isla de Tenerife recibe 12 banderas, cuatro menos que en 2021, mientras que La Palma mantiene las seis que tenía, La Gomera gana tres y El Hierro conserva las dos suyas.

Tras conocerse la pérdida de esas distinciones, el Ayuntamiento de San Bartolomé explicó en una nota que la retirada de la bandera a Maspalomas se debe a la existencia de un expediente sancionador por la construcción de una escollera de 70 metros sin contar con el permiso necesario.

«Para la Concejalía de Playas y Cuidado del Litoral no tiene razón de ser, ya que hemos perdido una bandera en una playa que se encuentra mejor que nunca, con accesos para personas con movilidad reducida, con paneles informativos renovados, con duchas y lavapiés reformados, por una denuncia que no ha llegado a ningún sitio y que no cuenta con una respuesta firme», subrayó el gobierno municipal, quien reprochó que «no es coherente que mientras que no exista una sanción firme respecto a ese expediente sancionador, se haga uso de ese hecho para retirar una bandera».

Cuestión de plazos

En el caso de Meloneras y San Agustín, alegó el Ayuntamiento, «ha sido una cuestión de plazos», pues «a pesar de los esfuerzos que se realizaron por parte de la Concejalía de Playas para cumplir con todos los requisitos que se solicitaron por parte de la Asociación de Educación Ambiental y del Consumidor (ADEAC), no se llegó en tiempo, aunque si en forma, a la presentación de la candidatura».

«Desde la Concejalía se tiene el compromiso por parte de la organización en España que para el 2023 todas nuestras playas obtendrán el galardón, ya que a día de hoy todas cumplen con los criterios exigidos por el programa», resaltó el gobierno local.

Entre las reacciones, el grupo del PP en el Cabildo lamentó que «la Ecoisla de la que presume el presidente Antonio Morales haya perdido este año tres banderas azules», lo que consideró «un fracaso que daña gravemente la imagen turística y evidencia la falta de compromiso con la sostenibilidad y la mejora continua de nuestras playas y puertos deportivos».

«No podemos seguir diciendo que nuestra Isla es un paraíso y un destino inigualable frente a nuestros competidores cuando la realidad es que las playas grancanarias más visitadas y reconocidas a nivel internacional ni siquiera cumplen con los protocolos mínimos exigibles para obtener la bandera azul», argumentó el principal grupo de la oposición, que consideró que «desde el Cabildo se debe tomar la iniciativa y exigir al Ayuntamiento de San Bartolomé, donde gobiernan los mismos colores políticos, que tome todas las medidas necesarias para revertir de manera inmediata esta situación, ya que está en juego la imagen turística de Gran Canaria».

Elena Álamo, portavoz municipal del PP-AV, señaló que su grupo ha denunciado en numerosas ocasiones el estado en el que se encuentran las playas y también ha advertido de la gravedad de seguir perdiendo banderas para un destino turístico tan importante Maspalomas Costa Canaria.

«Están destruyendo la industria turística , lo que da de comer a la isla de Gran Canaria», sostuvo Álamo, quien comentó que «por primera vez en la historia desde el nacimiento de este galardón, San Bartolomé se queda con una representación en Playa del Inglés que nos tememos que pueda ser la próxima en ser retirada, pues el proceso de destrucción de nuestro destino llevado a cabo por este gobierno municipal parece no tener límites».

Por su parte, el grupo de CC en el Ayuntamiento sureño acusó al gobierno municipal de Conchi Narváez de «dilapidar en dos en dos años la excelencia de las playas de San Bartolomé de Tirajana» y recordó que esas tres banderas lucían en el litoral desde el año 1988. «Han perdido ese distintivo por la incapacidad, la inacción y la pésima gestión del edil a cargo, que solo ha necesitado dos años para dilapidar el trabajo y el reconocimiento internacional que las banderas nos dieron durante los últimos 34 años», manifestó el portavoz de los nacionalistas, Alejandro Marichal.

«Este hecho no es de extrañar si tenemos en cuenta que desde el inicio de la legislatura el edil de Playas y Cuidado del Litoral, Samuel Henríquez, solo se ha dedicado a meter tractores en nuestras playas, a talar los pocos árboles que existían en la costa, ha retrasado la oferta de servicios complementarios como son las hamacas, sombrillas y kioscos; o poner una pasarela de madera y dos pérgolas a la espera del milagro de que eso nos permita mantener la excelencia de nuestras playas», apuntó Marichal.

En el otro extremo, el concejal de Playas de Telde, Jonay López, afirmó que el anuncio de las banderas azules de este año es «una excelente noticia», pues hace que sea el municipio no turístico con más insignias de Canarias, «lo que revela el alto nivel de excelencia, servicios y calidad que se ofrecen en estas calas”. López trasladó el reconocimiento a los trabajadores y técnicos por su compromiso constante en esas cuatro calas.