Ignacio Casteleiro, el primo canario de la directora del CNI

Ignacio Casteleiro, que fue concejal de Seguridad y Disciplina Urbanística en San Bartolomé de Tirajana bajo las siglas del PP, hasta este miércoles a mediodía no había podido trasladar a su prima segunda, la nueva directora del CNI, Esperanza Casteleiro, su felicitación por este nuevo cargo, aunque si tenía previsto hacérsela llegar a través de uno de los hermanos de ésta. Aunque cuando eran pequeños si que han compartido muchos momentos sobre todo cuando acudía junto a su padres a Madrid donde residía con su familia el primo hermano de su padre, Antonio, padre de Esperanza, asegura que desde hace tiempo ya no se veían mucho ni mantenían mucha relación precisamente por eso de que él y su familia reside en Gran Canaria y la de su prima en Madrid. Lo cierto es que la distancia y el paso del tiempo ha hecho de que no disponga ni de su teléfono, y entre bromas, subraya que «con este nuevo cargo que ahora afronta probablemente le será más complicado tenerlo».

Destaca el exedil, que desde que dejó la política volvió a ejercer su profesión de abogado, que su prima «es una chica estupenda», y «una mujer muy preparada que ha sido secretaria de Estado de Defensa », que entró muy joven en el Ejército de Tierra donde ha estado trabajando como personal civil porque en los tiempos de la dictadura franquista la mujer no tenía la posibilidad de ejercer como militar. Y es precisamente la carrera militar un nexo de unión muy importante entre los Casteleiro, una familia de origen gallego, en la que el Ejército ha tirado casi tanto como los lazos de sangre. El padre de la nueva directora del CNI, Antonio Casteleiro, fue coronel en el Ejército de Tierra, y estaba destinado en Madrid, y tanto él como su hermano Juan Ángel fueron los que ayudaron a que su primo el padre del exconcejal, Juan Federico, pudiera formarse como piloto de combate en el Ejército del Aire. El afincamiento en las Islas surge porque a Juan Federico le destinan a luchar en la guerra de Sidi Ifni ya como teniente, la última guerra del régimen tras la que este territorio que fue la capital del África Occidental Española se devuelve a Marruecos. Es en Gran Canaria donde el piloto conoce a la madre de Ignacio, Elena Cullen, y aquí nace el primer hijo de la pareja, ya fallecido, mientras que Ignacio y su hermano Cristóbal nacen en Sevilla por razones de los destinos militares, y ya las otras dos hijas llegan al mundo en Gran Canaria. Juan Federico fue jefe de la Base de Gando y también de la base de Lanzarote, y formó parte de los servicios del Estado Mayor del Ejército. Es por eso que los Casteleiro comparten en el ADN datos no sólo de origen genético, porque son tantos más los secretos que guardan sobre los destinos de su vida castrense, y tantos más que algunos han podido manejar de informaciones, estudios o propuestas relacionados con los intereses nacionales, y del Estado español, una misión que acaban de asignar a la prima Esperanza.