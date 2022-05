«La Marcha del Orgullo de Maspalomas es de las más importantes del mundo»

Víctor Gutiérrez Santiago (Madrid, 1991), miembro de la dirección socialista y secretario LGTBI, interviene este fin de semana en el Aula Darío Jaén y en la Marcha del Orgullo de Maspalomas, una cita que, a su juicio, «es una de las más importantes del mundo» y ha puesto a Gran Canaria en el mapa.

Este viernes participa usted en las IX Jornadas del Aula Darío Jaén en San Bartolomé de Tirajana, en un Encuentro Joven para debatir sobre «la igualdad desde la diversidad». ¿Es ese el camino? ¿Cómo ve el papel de los jóvenes en los cambios sociales relacionados con el colectivo LGTBI?

Los jóvenes tienen un papel fundamental porque precisamente han nacido en un contexto en el que ya hay una serie de libertades reconocidas. Otros antes que nosotros han luchado hasta lograr esos derechos y se corre el riesgo de que no se valoren. Yo soy de esa generación intermedia en la que todavía no existía el matrimonio igualitario y vi cómo se aprobó, pero los que tienen ahora 18 o 19 años ya nacieron con esos derechos y no valoran lo muchísimo que costó conseguirlos. Es importante que los jóvenes sientan el momento político que estamos viviendo, con una extrema derecha con discursos muy peligrosos. Lo que se ha conseguido en 50 años lo podemos perder en una legislatura.

¿Cree que están en peligro esos derechos?

Totalmente. No se puede hacer política diciendo que viene la extrema derecha porque, de hecho, ya está aquí. Está gobernando en Castilla y León y entre sus propuestas dicen cosas tan terribles como que defienden que los padres lleven a sus hijos a terapias de conversión para ‘curarles’ su homosexualidad. O que quieran acabar con las leyes LGTBI o derogar la Ley de Violencia de Género. Hay un riesgo real porque esos discursos se materializan en agresiones y cada vez hay más delitos de odio.

¿Qué supone para usted ser el primer secretario LGTBI del PSOE y, por lo tanto, defensor del legado de un ilustre canario como Pedro Zerolo?

Imagínese. Es un orgullo y sobre todo una grandísima responsabilidad. Soy el primer secretario LGTBI del PSOE en toda su historia, pero en el partido hay muchísimos referentes que han luchado por hacer más fácil la vida de las personas LGTBI y defender sus derechos. Pedro Zerolo es la cabeza más visible de esa lucha y su figura incluso trasciende al PSOE, va más allá porque es increíble todo lo que logró.

La Ley LGTBI de Canarias fue aprobada por unanimidad en el Parlamento autonómico y tiene ya casi un año de vigencia. ¿Se puede hacer un balance de su resultado? ¿Satisface todas las demandas del colectivo?

Sí, esa ley es todo un éxito. Canarias es un referente porque además se aprobó por unanimidad, lo que demuestra que hay otra forma posible de hacer política. Cada partido tiene su ideología, pero son muchas más las cosas que nos unen que las que nos separan. Cuando hablamos de derechos de personas LGTBI y Trans estamos hablando de derechos humanos y esa debe ser la línea roja que ningún partido debería cruzar. Hay que tener cuidado porque la ley de la Comunidad de Madrid también fue aprobada por unanimidad, pero las denuncias por terapias de conversión no se están tramitando y no se están desarrollando todas las medidas, por lo que esa ley se ha convertido en un brindis al sol.

Los delitos de odio por lgtbifobia han aumentado en los últimos años, ¿qué medidas tiene previstas el gobierno del PSOE ante esos ataques?

El Ministerio del Interior elaboró un informe para conocer esa situación y el incremento interanual en los últimos tres años fue del 72%. Respecto al año pasado se ha incrementado en un 41,6%. Son datos escandalosos que vienen a confirmar lo que decía antes, que los discursos de odio se transforman en agresiones, en delitos. El Ministerio del Interior ha aprobado el segundo plan de acción contra los delitos de odio y se va destinar una partida presupuestaria para combatirlos. ¿Cómo? Pues formando a todas las personas que tienen trato con las víctimas. Los datos nos dicen que el 90% de las personas que sufren agresiones por su orientación sexual no denuncian. Y de las que denuncian, el 50% dice que no han sido tratadas de forma correcta. Por tanto, al final acaban tramitando esas denuncias a través de identidades y no en la policía.

En estas Jornadas también se aborda la lgtbifobia en el mundo del deporte. Como deportista de élite, jugador internacional de waterpolo, ¿qué propone para desterrar esa discriminación de las actividades deportivas, de las gradas, de los vestuarios y hasta de los propios clubes ?

El deporte es una de los reductos de la sociedad que menos ha avanzado en el respeto y la convivencia con el colectivo LGTBI, es algo que vemos cada fin de semana en los recintos deportivos y muy especialmente en los campos de fútbol. Ya se está tramitando la nueva Ley del Deporte, que va a cambiar las reglas del juego y se va a sancionar esa lgtbifobia, que no estaba tipificada como tal. Habrá más formación y se va exigir a los clubes que incorporen planes de igualdad en los que se incluya la diversidad. La nueva ley va a cambiar la dinámica que se vive ahora, pues la poca visibilidad de deportistas fuera del armario es el mayor termómetro para ver lo que está ocurriendo. Al hablar del deporte nos fijamos en la élite, pero el 99% de las personas que lo practican no llegan a esa élite y es ahí donde hay que incidir, en los patios de colegios y en el deporte amateur, pues hay niños y niñas que lo pasan muy mal y eso no lo podemos permitir.

¿Para cuándo la tan anunciada Ley Trans? ¿Corre el peligro de no salir en esta legislatura?

La Ley LGTBI Trans es una reclamación de hace muchos años de esos colectivos y es un compromiso del Gobierno y también del PSOE. Estamos trabajando para sacarla lo antes posible, espero que en pocas semanas.

Este sábado participará en la Marcha del Orgullo Gay del sur de Gran Canaria. Localidades turísticas como Maspalomas se han convertido en una especie de Meca del mundo LGTBI. Eso es bueno para la industria del turismo, ¿pero no se corre también el riesgo de crear guetos para estas personas?

El objetivo sería que todas las personas, con independencia de raza, creencias, género y orientación podamos vivir en absoluta armonía en la sociedad y no tener que sectorializarnos. Pero es cierto que las personas del propio colectivo LGTBI a veces no nos sentimos cómodas en ciertos espacios porque entendemos que no son seguros. Se pueden producir agresiones o que alguien te reproche que no cojas la mano o le des un beso a tu pareja porque hay niños delante. Es muy importante para el turismo que Maspalomas y Gran Canaria se hayan puesto en el mapa internacional del Orgullo. Es llamativo que en España, que es un referente mundial respecto a los derechos y la defensa del colectivo LGTBI, tengamos tantos centros neurálgicos que atraigan turismo extranjero y nacional, como Torremolinos, Sitges o Madrid. Eso dice mucho de cómo se vive en España la libertad sexual y me parece una buena noticia. Ojalá llegue el día que podamos vivir nuestra vida de una forma normal y que no se escandalice nadie, pero a día de hoy eso no ocurre y hay que celebrar que el Orgullo de Maspalomas sea uno de los más importantes del mundo.