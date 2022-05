El Maspalomas Pride deja 50 millones de euros en su vuelta a Playa del Inglés tras dos años de pandemia

El Maspalomas Pride ha atraído hasta la isla de Gran Canaria a entre 25.000 y 30.000 personas que han desembolsado unos 50 millones de euros, según los datos hechos públicos por la Federación de Empresarios de Hostelería y Turismo (FEHT) de Las Palmas, una cifra que todavía queda muy lejos de la inyección de 150 millones euros que impulsaba la economía en el mes de mayo en los años previos a la pandemia. No obstante, tanto los empresarios turísticos como la organización del evento, Freedom Asociación LGTB, se han mostrado muy satisfechos por el «logro increíble» de poder desarrollar este festival con apenas un mes de preparativos tras decretarse el fin de las restricciones, cuando en circunstancias normales, cuando se desplazaban hasta la isla en torno a 60.000 personas, conlleva una organización de hasta ocho meses. Solo en el gran evento del sábado, el desfile de carrozas, en Playa del Inglés se congregaron unas 80.000 personas, según informa la organización, una cifra que la FEHT rebaja a la mitad. En total, la organización contabilizó unas 300.000 personas durante los 11 días que duró el evento.

La fiesta de la diversidad, el primer gran evento multitudinario de estas características que se celebra en el continente europeo tras la pandemia, ha posibilitado una ocupación turística de entre el 90 y 100% en los establecimientos hoteleros y extrahoteleros que se encuentran en el radio más cercano al centro comercial Yumbo, donde tienen lugar las grandes galas nocturnas, según reveló este lunes el vicepresidente de la patronal turística, Tom Smulders. Esta ocupación se ha registrado sobre todo desde el miércoles hasta el domingo, días en los que se concentraron las grandes actividades, como el desfile de carrozas del sábado. Los establecimientos alojativos enfocados exclusivamente al público LGTB sí alcanzaron la ocupación total.

No obstante, recordó el empresario, no se ha registrado el lleno total y absoluto en Maspalomas como ocurriera en los años 2017 y 2018. «Después de dos años de paralización total y absoluta de la economía y el turismo es un logro increíble que en tan corto plazo de tiempo se haya conseguido organizar el festival y movilizado a los turistas LGTB a venir a Gran Canaria», señaló Smulders, «el sector turístico está contento, pero en su justa medida; no debemos inflar las cifras».

Smulders critica que el Maspalomas Pride esté enfocado a los gays y haya poca presencia de mujeres

Por su parte, para el presidente de Freedom Asociación LGTB, Fernando Ilarduya, la edición del Maspalomas Pride de este año superó sus expectativas tras dos años sin celebrarse por la pandemia. «Estamos satisfechos; había dicho que volvíamos más fuertes y se ha cumplido, y asi nos lo ha hecho saber mucha gente porque no paramos de recibir mensajes de enhorabuena». «El día del desfile, mirases para donde mirases sólo había gente, incluso en los paseos y la parte trasera de Yumbo, que muchas veces está vacía; apenas se podía andar», sostuvo Ilarduya, quien criticó que la FEHT ofreciese cifras a la baja, «yo esta marea de gente no la había visto nunca en un desfile». Sobre la ocupación, Ilarduya criticó que muchas empresas «tripliquen los precios» durante el Pride, lo que provoca que los asistentes busquen otras alternativas como viviendas vacacionales.

Un día después de acabarse esta edición del Maspalomas Pride, el vicepresidente de la FEHT lamentó también la «desproporción» en la presencia de mujeres, apenas un 10% de las personas asistentes. «Con tan poca presencia de mujeres, este Maspalomas Pride es machista y no es representativo», dijo, y eso se debe a que las fiestas gays son las que más se promocionan y que en el programa solo había una fiesta para mujeres. Además, censuró que se haya perdido «el espíritu reivindicativo» al ni siquiera leerse un manifiesto de apoyo a las personas que viven en países con leyes homófobas.

Por último, la alcaldesa de San Bartolomé de Tirajana, Conchi Narváez, destacó la «importante economía» que ha generado el Maspalomas Pride por todos los eventos celebrados tanto en el interior de Yumbo como en los distintos establecimientos hoteleros y otros espacios. La regidora resaltó además la seguridad durante estas fiestas, pues no se registraron incidentes de relevancia, y consideró que la repercusión y proyección nacional e internacional del destino Maspalomas Costa Canaria ha quedado «más que afianzada una vez más».