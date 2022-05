Los vecinos de Morro Besudo exigen alumbrado público y aparcamientos para los residentes

Los vecinos de Morro Besudo, en el entorno de San Agustín, están hartos del «abandono», dicen, al que están sometidos desde hace años por parte de las Administraciones Públicas y reclaman al Ayuntamiento de San Bartolomé de Tirajana que ponga en marcha iniciativas para modernizar el barrio, empezando por la habilitación de aparcamientos. La Asociación de Vecinos Morro Besudo exige también que la Corporación municipal cuente con ellos a la hora de planificar los proyectos para el barrio y se quejan de no haber sido escuchados ni consultados para desarrollar el proyecto de rehabilitación del paseo marítimo de la Playa del Águila y las escaleras de la Playa del Pirata. «A pesar de la promesa política de consultar a los residentes afectados, no se les ha tenido en cuenta en ningún momento», señala el colectivo en un comunicado difundido ayer, a dos días de una convocatoria de prensa en la que expondrán los problemas del barrio. Por su parte, el primer teniente de alcalde, Samuel Henríquez, replica que el proyecto ya está en Intervención del Gobierno de Canarias para licitarlo «y no tiene sentido volver atrás para modificarlo».

Zona verde Sin embargo, la organización vecinal considera que aunque el proyecto esté avanzado creen necesario incorporar algunos cambios tales como la ubicación de los desagües, la colocación de farolas y pivotes de seguridad para evitar el acceso de motos al paseo marítimo. «No es bueno planificar proyectos sin la participación de los ciudadanos», demandan, «en una reunión con la alcaldesa en agosto de 2019 prometió que consultaría a la vecindad, sobre el proyecto de rehabilitación pero nada de esto se llevó a cabo». El edil Henríquez reconoce que se ha reunido con el colectivo en varias ocasiones para aportaciones que cabrían durante la fase de redacción pero no ahora. «No tiene sentido volver atrás cuando es una necesidad imperiosa y urgente mejorar el paseo marítimo y la escalera». Además de estas reclamaciones para participar en un proyecto ya redactado y en fase de licitación, la asociación de vecinos Morro Besudo reivindica que se solucionen otros problemas que afectan a unos mil residentes de este barrio como es la falta de aparcamientos. El colectivo achaca la falta de espacio a la presencia de un hotel cercano con 900 camas y a la invasión de la vía pública por parte de una empresa de alquiler de vehículos. Así, proponen que se habilite la calle El Drago con una zona verde de estacionamiento que dé preferencia a los residentes. El colectivo nació en 2015 y desde entonces reclaman la rehabilitación de las escaleras y el paseo. El firme del paseo se encuentra en avanzado estado de deterioro y lleno de baches que han sido rellenados varias veces y las barandillas está completamente corroídas por la acción del mar. Tanto, que en algunos tramos de hasta más de un metro de largo el pasamanos es inexistente, y los hierros quedan a la luz, suponiendo un grave peligro para los vecinos y turistas que transitan diariamente por la zona ya que están expuestos a sufrir cortes.