CC reclamará al Gobierno canario que construya las viviendas para realojar a 42 familias de El Matorral tras 22 años en barracones

Coalición Canaria exigirá al Gobierno de Canarias que ponga en marcha «de una vez por todas» la construcción de las viviendas sociales que permitirán realojar a las más de 42 familias de El Matorral, en San Bartolomé de Tirajana, después de 22 años viviendo en barracones en condiciones «infrahumanas» cuando la promesa fue entonces de residir allí durante un máximo de dos años después de derribar las cuarterías donde vivían. Así lo anunciaron este jueves el senador por la Comunidad Autónoma y secretario general nacional de CC, Fernando Clavijo, el presidente del grupo parlamentario nacionalista y secretario general insular, Pablo Rodríguez, y el secretario local de la formación y edil de CC en la oposición en el Ayuntamiento, Alejandro Marichal durante una visita al barrio para conocer la situación en la que viven estas familias.

La formación nacionalista llevará al Parlamento de Canarias distintas iniciativas para consultar al Ejecutivo regional si será este órgano el que asumirá la construcción de estas viviendas de promoción públicas o, por contra, encargará una encomienda de gestión al Ayuntamiento de San Bartolomé de Tirajana para que las levante a través de la empresa municipal de vivienda. «Si tuviéramos personas capaces al frente lo ideal sería que lo hiciera el Consistorio, pero si tenemos una jaula de grillos como se ha convertido este Ayuntamiento es preferible que lo haga el Gobierno porque los vecinos no tienen por qué sufrir la incapacidad de nadie», señaló Fernando Clavijo. «No hay tiempo que perder, la situación que están viviendo los vecinos no es digna y están teniendo una paciencia infinita después de 22 años aquí, una situación que nunca debió darse», añadió por su parte Pablo Rodríguez.

El Ayuntamiento cedió un suelo al Gobierno en 2017 que no se usó por estar ocupado

En julio de 2020, el Pleno de San Bartolomé de Tirajana aprobó por unanimidad una modificación del Plan General para cambiar el uso de educativo a residencial de una parcela de más de 3.000 metros cuadrados en Juan Grande y dio luz verde a la cesión de este suelo al Gobierno de Canarias para construir allí las viviendas. Sin embargo, a día de hoy esa cesión todavía no se ha formalizado a falta de la inscripción en el registro de la propiedad, según reveló el concejal Alejandro Marichal. «Los vecinos están cansados de promesas y desde la oposición queremos poner luz a esta problemática, por eso nos comprometemos a exigir al Ayuntamiento que formalice la cesión del solar de Juan Grande que dejamos tramitada en nuestra etapa en el grupo de gobierno municipal», señaló. El edil lamentó que en pleno siglo XXI y en un municipio turístico que genera economía «haya personas que vivan en estas condiciones».

Mientras tanto, la formación nacionalista reclamará al Ayuntamiento que mientras se construyen estas viviendas se acondicione el barrio mejorando el pavimento y el entorno en general e incluso se suministre materiales a los vecinos con menos recursos para que mejoren sus viviendas en la medida de lo posible.

En febrero de 2017, el Ayuntamiento cedió al Gobierno una parcela de 8.000 metros en Lomo Maspalomas para la construcción de viviendas, pero éstas no han podido ejecutarse porque el Ejecutivo no pudo recepcionarla porque el suelo tiene cargas: un hombre que vive en una cuartería y que se niega a abandonar el solar, por lo que el Consistorio tuvo que llevar el caso a los juzgados. Clavijo recordó que durante su etapa como presidente regional su Gobierno destinó cuatro millones de euros a este plan, pero no se ejecutaron por este mismo problema.

Durante la visita de los representantes de CCal barrio de El Matorral, una vecina, Pino Rodríguez, que se erigió portavoz de los residentes, reclamó a los políticos más hechos y menos palabras. «Esta es una reunión como tantas otras, pero obras, ninguna», criticó. La vecina mostró su hartazgo por los cambios en los equipos de gobierno sin que ninguno haya resuelto la situación en que viven las 42 familias. «El Matorral también existe, como otros barrios del municipio».

Pino Rodríguez mostró cierta esperanza cuando Fernando Clavijo comunicó que, si todo va bien y el Gobierno tomase las riendas ya mismo, los vecinos tardarían aún tres años en poder tener las llaves de su nueva vivienda como consecuencia de los distintos trámites administrativos: redacción del proyecto, licitación y adjudicación de las obras, construcción y asignación. En nombre de sus vecinos, sugirió a CC que defienda que las casas sean adosadas dada la poca costumbre de estas familiar de vivir en bloques de pisos.