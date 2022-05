Gobierno y el Ayuntamiento de San Bartolomé de Tirajana negocian suelo para ampliar los juzgados

Nuevo suelo para los Juzgados de Maspalomas. El Gobierno de Canarias, a través de la Dirección General de Relaciones con la Administración de Justicia, está negociando y gestionando con el Ayuntamiento de San Bartolomé de Tirajana la próxima adquisición de una parcela para ampliar las dependencias judiciales del Sur ante la falta de espacio derivada de la sobrecarga de trabajo que soportan desde hace años. Y lo hace además en previsión de que el Ministerio de Justicia apruebe este año 2022 la creación de dos nuevos órganos judiciales adscritos a este partido judicial: un juzgado de Primera Instancia y otro de Instrucción, que ya han sido solicitados a Madrid.

El actual edificio, ubicado en el Campo Internacional de Maspalomas, se construyó a mediados de la década de los años 90 y desde entonces su crecimiento ha sido constante hasta albergar ahora nueve juzgados: cinco de Primera Instancia, tres de Instrucción, con sobrecargas puntuales derivadas del fenómenos de la inmigración, y un Juzgado de Violencia sobre la Mujer. Y las instalaciones se han quedado pequeñas. De hecho, el Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) recoge en su memoria anual de 2021, presentada a principios de este mes de mayo, la situación de saturación en la que se encuentran las dependencias judiciales de San Bartolomé de Tirajana.

En el documento, el Alto Tribunal canario insta a la Administración Pública a resolver los problemas de espacio de esta sede judicial, que quedan patentes en la dificultades para disponer de salas de vista, la ausencia de espacios de espera en condiciones adecuadas para los ciudadanos, carencias «graves» en los espacios destinados a las ruedas de reconocimiento y en las instalaciones de las celdas. A ellos se suman las frecuentes averías en los sistemas informáticos que tiene en funcionamiento este partido judicial, según relata el Tribunal Superior de Justicia de Canarias.

La dirección general pide alquilar un local temporal con una superficie mínima de 1.700 metros

La parcela que negocian ambas instituciones públicas es un terreno anexo a las actuales dependencias judiciales con una superficie aproximada de 10.000 metros cuadrados. No obstante, aunque existen conversaciones, todavía no se ha materializado ni tramitado ningún expediente más allá de un informe de necesidad y viabilidad, según explica la directora general de Relaciones con la Administración de Justicia del Ejecutivo regional, Mónica Ceballos. No obstante, aunque el suelo tiene 10.000 metros, la dirección general hará un estudio para trasladar a Patrimonio cuántos metros cuadrados necesitará finalmente, si la totalidad de la parcela o solo una parte del terreno.

En este nuevo edificio que se prevé construir se instalarán los dos nuevos juzgados que sean aprobados por Madrid y además otros dos que se trasladarán desde la actual sede para desatascar aquellas instalaciones. Además, deberá recoger más espacio para la posibilidad de un mayor crecimiento en el futuro «porque es cierto que esas dos unidades judiciales nuevas tampoco vienen a resolver de forma definitiva el problema de la sobrecarga, pero es una solución importante a medio plazo», destaca Ceballos.

Canarias ha pedido a Madrid la creación de otros juzgado de Primera Instancia y uno de Instrucción

Mientras la negociación para la adquisición directa de la parcela da sus frutos y el edificio finalmente se construye, la Dirección General de Relaciones con la Administración de Justicia ya ha solicitado a la de Patrimonio el alquiler, de forma prioritaria, de locales en las inmediaciones de la sede judicial de Maspalomas para alojar las nuevas unidades y las que se mudarán de edificio. Y es que el problema de espacio es bastante «grave» y se ha visto acrecentado por la crisis sanitaria de la Covid-19 pues no permitía adoptar las medidas de seguridad para garantizar la distancia y evitar contagios. De hecho, en algunos casos judiciales se tuvo que tomar declaración a acusados y testigos en la sede de la Ciudad de la Justicia de Las Palmas de Gran Canaria. Ese local deberá tener al menos una superficie mínima de entre 1.700 y 2.000 metros cuadrados para poder albergar hasta cuatro órganos judiciales.

Las estimaciones de la dirección general es que pueda estar construido en tres años después de la tramitación urbanística del suelo, la redacción del proyecto y la licitación y adjudicación de las obras.