Una óptica, un centro de belleza y una empresa de serigrafía textil. Son los nuevos negocios que han podido abrir recientemente en La Aldea de San Nicolás gracias a la expansión de su zona comercial abierta. En concreto, se ha realizado una intervención de mejora en la calle Mariano de Cáceres que, según establece el Plan Director en su esquema de movilidad, pasa a tener un solo sentido de circulación y se da prioridad al peatón.

Los vecinos tienen después de años una óptica, y no tendrá que moverse a otras localidades

El presidente del Cabildo de Gran Canaria, Antonio Morales, junto a la consejera de Comercio, Minerva Alonso, y el alcalde de La Aldea, Tomás Pérez, visitaron ayer esta renovada calle. Una obra de modernización y embellecimiento que ha repercutido ya en la vida del casco. “Con esta actuación se dará un impulso a la vida social y empresarial de La Aldea. Es una muestra más de la apuesta decidida por parte del Cabildo por dinamizar el comercio local, de estar al lado de los pequeños empresarios de la isla, de acompañarlos porque su esfuerzo ayuda en gran medida a impulsar nuestra economía”, afirmó Antonio Morales.

El proyecto ha supuesto una inversión de 415.885 euros y cuenta con la misma funcionalidad y acabados de la primera fase. Se ha remodelado la vía con adoquines especiales para tráfico rodado, con saneamiento urbano vegetación, la instalación de alumbrado, telefonía, abastecimiento de agua y un nuevo mobiliario, con aparcamiento de bicicletas.

El tramo pasa a ser una plataforma semipeatonal de unos 1.200 metros cuadrados

Esta nueva vía, en el tramo comprendido entre las calles Herrería y Federico Díaz Bertrana, ha pasado a ser una plataforma semipeatonal de unos 1.200 metros cuadrados.

La actuación ha propiciado que nuevos negocios hayan querido instalarse en la zona. De hecho, ya no hay disponibles prácticamente ningún local comercial, según el ayuntamiento. Además, hacía tiempo que los vecinos no contaban con una óptica, por lo que ya no tendrán que desplazarse a otras localidades.