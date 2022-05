El Ayuntamiento de Mogán continúa con las actuaciones de desbroce y retirada de cañas y maleza en barrancos y accesos a núcleos rurales para evitar la propagación de posibles incendios. Aunque continuamente durante el año se llevan a cabo este tipo de tareas, es en este periodo, antes de la llegada del verano, cuando se ejecutan de forma intensiva.

El concejal de Medio Ambiente, Juan Carlos Ortega, se ha acercado a El Caidero, barrio del Barranco de Arguineguín en el que se interviene estos días. Allí ha destacado el trabajo que realizan los operarios del Plan Extraordinario de Empleo Social, a quienes el Consistorio imparte formación para que puedan utilizar la maquinaria correspondiente y hacerlo con total garantía de seguridad.

Ortega ha apuntado que, aunque no es competencia municipal, “el grupo de Gobierno quiere seguir acometiendo este tipo de labores”, de modo que no se pierda el trabajo realizado en los últimos años en esas 4,3 hectáreas y, en especial «para mantener la seguridad de los vecinos y vecinas» en caso de incendio, dado que se incide en barrancos y vías de acceso a núcleos rurales para que el fuerzo no pueda avanzar. Asimismo, ha señalado que el objetivo es ampliar la superficie de actuación, aunque para ello, de momento, sería necesario «el apoyo de administraciones superiores», sobre todo si se tiene en cuenta que Mogán es el segundo municipio de mayor extensión de la isla de Gran Canaria