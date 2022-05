Una plataforma se moviliza contra la construcción de la piscina natural en Arucas

Asociaciones de vecinos y culturales, colectivos juveniles y ecologistas, clubes deportivos, asociaciones recreativas y vecinos constituyeron en la tarde del miércoles en Bañaderos la Plataforma 'Salvar Quintanilla', que trata de hacer frente a la construcción de una piscina natural, un solarium y aparcamientos en esta la zona de La Bajilla, en la costa de Arucas. El colectivo prepara actos de protesta.

El proyecto elaborado por el Cabildo de Gran Canaria cuenta con una subvención aprobada la semana pasada de 948.457 de euros por la consejería de Turismo del Gobierno de Canarias, y será ejecutado por el Ayuntamiento de Arucas, que ahora espera el informe de la Demarcación de Costas de Canarias para sacar la obra a concurso y ejecutarla. La intervención como ya publicó este periódico a finales de 2019, incluye una piscina natural, una zona de aparcamientos y un pequeño enlace seguro de entrada y salida desde la carretera general del Norte (GC-2).

El colectivo califica la actuación de "agresiva". Y señala una serie de argumentos para su oposición. Entre ellos, que la piscina "supondrá la masificación de uno de los pocos reductos del litoral del que podían disfrutar los vecinos sin aglomeraciones, precisamente por mantenerse virgen de intervenciones de este tipo". En segundo lugar, que " ya existen piscinas de cemento en el litoral a escasos tres kilómetros de la zona proyectada, tanto en El Puertillo, con las tres piscinas de Los Charcones, como en El Altillo, en Moya, así como muchas otras zonas de baño de fácil acceso a menos de dos kilómetros en San Andrés".

"No se justifica por la seguridad y conservación"

En tercer lugar, que "el proyecto no tiene ninguna justificación desde el punto de vista de garantizar la seguridad y sostenibilidad ambiental de la citada área. "Es significativo que el proyecto esté financiado por la consejería de Turismo del Gobierno de Canarias, cuyos objetivos no tienen nada que ver con la ecología ni con la mejora del bienestar social. Su propósito es convertir la poca franja del litoral del archipiélago que no está destinada a la industria turística en un reclamo más para la misma.

Puede afectar a las olas

En cuarto lugar, que "la obra afectará a las dinámicas de arena y de oleaje de la zona, comprometiendo además una zona óptima para la práctica de surf y deportes acuáticos".

El quinto argumento es que "los vecinos de la zona norte no necesitan ni han pedido ninguna intervención en ese tramo del litoral. Más bien al contrario, el problema actual es la gran cantidad de tráfico y coches que se acumula en la costa en festivos y época estival. Este proyecto contribuirá, por tanto, a agravar aún más la situación, empeorando la calidad de vida de los que ahí habitan con más ruido, basura y contaminación".

La zona sufre "la mala gestión de las aguas residuales, la basura, las especies invasoras"

Y, por último, que "existen muchas otras demandas y carencias en los barrios de la costa del municipio de Arucas y de toda la zona norte, a los que se podría destinar recursos de Ayuntamiento, Cabildo de Gran Canaria y Gobierno de Canarias relativas a la mala gestión de las aguas residuales, la basura, las especies invasoras y la mala conservación de muchos equipamientos.

Como conclusión, en su manifiesto defiende que "de nuevo, tal y como nos tienen acostumbradas nuestras instituciones y buena parte de los partidos con representación parlamentaria, se trata de un proyecto que sólo tiene la intención de seguir alimentando al lobby de la construcción en Canarias, con intervenciones innecesarias que sólo buscan seguir masificando y deteriorando lo poco que queda libre de cemento en nuestra costa, y que lejos de buscar la sostenibilidad del uso del litoral y la calidad de vida de las personas que aquí vivimos, tiene como único propósito convertir todo nuestro territorio en un parque temático destinado a atraer más turismo.

El colectivo ciudadano tiene previsto preparar una serie de actos de protesta, que están pendiente de definir en los próximos días. Entre ellas se va a llevar a cabo una recogida de firmas a través de una plataforma en internet y una campaña informativa a toda la población de la comarca. A su vez, van a solicitar al Ayuntamiento de Arucas el informe del proyecto, para conocer todos los detalles.