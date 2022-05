San Bartolomé de Tirajana declara la urgencia de la concesión de los quioscos de las playas

El Pleno del Ayuntamiento de San Bartolomé de Tirajana ha declarado la urgencia de la adjudicación de los quioscos de las playas. La Corporación dio este jueves luz verde a una moción presentada por Coalición Canaria para declarar la urgencia del expediente de contratación del servicio de explotación de los chiringuitos a fin de poder acelerar los trámites y salvar así los puestos de trabajo adscritos a este servicio. Los quioscos están instalados en las playas desde febrero de 2020 pero no se llegaron a poner en funcionamiento por la declaración del estado de alarma y la suspensión del servicio. Desde entonces, y a pesar de la recuperación del sector turístico, las playas no han vuelto a contar con este servicio, cuya concesión estaba caducada desde el año 2007.

Durante la celebración del Pleno, Coalición Canaria reclamó al Consistorio que se agilicen los trámites para la puesta en marcha del servicio porque hay una veintena de trabajadores a los que se les acabó el ERTE por causas Covid el pasado mes de marzo y no tienen ingresos económicos. A esta consulta, el concejal responsable del área de litoral explicó que el pliego de condiciones ya está en el área de Contratación pero ni él ni la alcaldesa, Conchi Narváez, se aventuraron a ofrecer una fecha sobre cuándo se podrá resolver la situación y volverán a abrir los chiringuitos. Eso sí, anunció que los trabajadores pueden estar tranquilos porque esos pliegos recogen la obligatoriedad de que los nuevos adjudicatarios subroguen a los trabajadores. PP-AV, por su parte, recordó que había advertido en varias ocasiones que no pusieran los quioscos en las playas hasta que no se resolviera el canon que se debía abonar a costa. «Los colocaron y ahí están, tirados». La urgencia se aprobó con la unanimidad de todos los grupos.

En relación a las playas, por otro lado el Pleno rechazó con los 15 votos en contra del equipo de gobierno y los 11 de CC y PPAV otra moción de los nacioanlistas para crear una comisión especial conformada por los portavoces de los grupos políticos, técnicos y expertos para elaborar un plan integral de gestión del litoral. Por último, se aprobó por unanimidad una moción del PSOE para poner en marcha servicios de cercanía y atención al colectivo LGTBI y fomentar la formación de la Policía Local para evitar y afrontar casos de LGTBIfobia.

En otro orden de asuntos, el Ayuntamiento aprobó la adquisición de cuatro vehículos para reforzar la flota del parque de bomberos de Maspalomas, dos de ellos tipo pick-up y los otros dos vehículos de mando preparados por la intervención en incendios forestales y labores de rescate. El Consistorio invertirá 300.000 euros para impulsar un parque móvil que en la actualidad cuenta con cuatro vehículos bomba urbana pesada, uno de rescate, un vehículo con escalera articulada, dos camiones cisterna, un coche logístico y otro de coordinación de los operativos. ç

La partida para esta compra se incluye dentro de una modificación presupuestaria de 699.500 euros. El asunto salió adelante con los 15 votos del equipo de gobierno y CC y la abstención de PPAV. La modificación a incluye 20.000 euros para la compra desfibriladores para los colegios, una transferencia de 150.000 euros a la Mancomunidad de Municipios de Medianías y subvenciones para 15 organizaciones.

Por otro lado, el Pleno dio luz verde por unanimidad a la denominación de la avenida marítima de El Pajar con el nombre de Juan Moreno Artiles El Boya, el propietario del emblemático Bar Playa El Boya, establecimiento que este año cumple su 70 aniversario. No obstante, PPAVmanifestó no estar de acuerdo a la fórmula con la que se ha llevado a cabo este reconocimiento, pues consideró que debió consultarse con los vecinos para hacerlos partícipes de los cambios en su barrio.