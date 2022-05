El vertido o derrame de agua a la playa de Arinaga, en el municipio de Agüimes, durante más de tres horas en la jornada de este miércoles ha causado polémica e inquietud entre vecinos y políticos. El Ayuntamiento defiende que se trataba de "agua limpia", en cambio varios vecinos lamentaron "el mal olor y su color marrón". No se tomó ninguna medida de cierre o de prohibición del baño en la playa. La Corporación local lo consideró no necesario-

La concejala de Playas, Juani Martel, aseguró que se trataba de agua "de la limpieza de la red de saneamiento". "No era ningún vertido", resaltó. La edil indicó que ella se desplazó a la playa para conocer la situación de primera mano, como también había hecho el concejal de Mantenimiento Urbano, Francisco Trujillo.

"Nosotros hubiéramos sido los primeros en cerrar la playa por un vertido o cualquier otro motivo perjudicial", sentenció Juani Martel, quien agregó que "como hicimos hace unos años por un vertido. En cambio, esta no era la situación. Hoy jueves es completamente normal la situación".

En cambio, distintos vecinos y usuarios afirmaron que existía un "olor nauseabundo", al tiempo que tomaron imágenes y vídeos. "Vimos a operarios municipales trabajan entre las tres y las cinco de la tarde [del miércoles] con la red de alcantarillado de toda la avenida de los Pescadores y llegaron hasta el colector. A mí me parecía que estaban destupiendo, pero no estoy seguro de que fuese así", apuntó un vecino a este periódico.

Por su parte, Mario Melián, portavoz de los Socialistas de Agüimes, mostró su contrariedad. "Sea como fuere, fecales o no, o desbordamiento del agua de limpieza, no se actuó correctamente por parte de la Corporación local. Varios vecinos y vecinas que estuvieron en el lugar me aseguraron que había un mal olor y que tenía un color oscuro", manifestó el concejal.

"Entendemos que, sea el agua que sea, no tiene que llegar al mar, sino revertirse y tratarse. No se actuó bien porque había bañistas y no se tomó ninguna medida de seguridad, ni de prohibición del baño. No había presencia de la Policía Local o de miembros de Protección Civil, desaconsejando el baño o informando, sólo unos operarios municipales que estaban en la avenida", añadió Melián.

Finalmente, el edil socialista recordó que "en varias ocasiones hemos insistido al grupo de Gobierno en los plenos que se debe modernizar la red de alcantarillado y de saneamiento de Arinaga porque son obsoletas y por el gran aumento que hay y que habrá de la población en Arinaga. No hay que olvidar que un año más esta playa tiene bandera azul y se debe de mantener el mejor cuidado de la playa y de sus aguas".