El Ayuntamiento de la Villa de Firgas, a través de la Concejalía de Vías y Obras y dentro del Plan de Barrios, está procediendo a ejecutar nuevos encintados de acera en diferentes calles del barrio de Los Dolores.

En estas últimas semanas se han ejecutado varios cientos de metros de nuevas aceras en lugares donde no existían y en otros casos se han mejorado la accesibilidad a las viviendas. Con esta nueva actuación no sólo se mejora la seguridad vial en el barrio si no también la estética urbana de la zona. El Alcalde de la Villa de Firgas, Jaime Hernández y el Concejal Delegado de Vías y Obras, Jeremías Rodríguez, inspeccionaron la marcha de los trabajos. La actuación está siendo ejecutada con medios propios y gracias a los operarios contratados a través del Plan Extraordinario de Empleo financiado por el Gobierno de Canarias.