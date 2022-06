Los colectivos se quedan sin los chiringuitos sociales en el Carnaval Internacional de Maspalomas

Los colectivos sociales y los clubes deportivos de San Bartolomé de Tirajana se quedan sin los chiringuitos sociales del Carnaval Internacional de Maspalomas. Las organizaciones se quejan de que el Ayuntamiento les ha quitado la oportunidad de poder poner un quiosco de bebidas durante estas fiestas, lo que hasta ahora les ha permitido obtener unos ingresos extra para afrontar los gastos de funcionamiento de los grupos, por lo que notarán una importante reducción de su presupuesto para la temporada 2021-2022, pues en algunos casos la puesta en marcha de este chiringuito suponía hasta el 10% de los ingresos. Desde la oposición en el Consistorio, PP-AV critica que "el gobierno que presume de progresista y de izquierdas se carga los chiringuitos sociales y destruye todas las bases de las buenas políticas sociales". Por su parte, la alcaldesa, Conchi Narváez, explica que este año el Ayuntamiento ha perdido espacio del suelo privado que se cedía a la Administración para la instalación de los quioscos y señala que se está "trabajando con los colectivos a través de las subvenciones recogidas en el presupuesto y las modificaciones presupuestarias".

En la última edición del carnaval de Maspalomas, en 2019, pues la del 2020 se quedó a la mitad, hasta seis colectivos sociales instalaron un chiringuito para obtener liquidez, y algunos de ellos llevaban haciéndolo hasta 15 años, pero este año no lo hará ninguno. Con los ingresos que obtenían se afrontaban gastos como los honorarios de los árbitros, el equipaje de los niños, el abono de las cuotas de las familias con menos recursos o el pago de las guaguas para trasladarse a los partidos, pero este año no podrán concurrir a la reserva de un espacio por falta de medios. "Es el primer año que va por subasta, y lo entendemos, pero en la vida vamos a poder competir en las mismas condiciones que una gran empresa pues la subasta arranca en los 900 euros y no tenemos posibilidad ninguna", señala Carlos Fernández, directivo del Club Deportivo Maspasala de Fútbol Sala, uno de las organizaciones que habitualmente instalaba un quiosco y que no podrá hacerlo este año.

Fernández sostiene que el club entiende que el Ayuntamiento quiera generar ingresos, pero recalca que siempre se ha dejado espacio para los colectivos sociales. "Por mucho que cobremos subvenciones, no podemos sostener un club con más de 200 niños si no tenemos otro tipo de ingresos económicos", añade, "el ayuntamiento no puede olvidar que debe velar por los intereses de todos los colectivos y asociaciones del municipio y que las subvenciones no son porque ellos quieran darla, sino porque son obligatorias".

"La vía para los colectivos sociales son las distintas subvenciones que hemos aprobado en el presupuesto general y a través de las modificaciones presupuestarias", señala la alcaldesa Conchi Narváez

El directivo señala que todavía no han cobrado la subvención del año pasado y que el club "lleva tres o cuatro años en que el dinero que sale es más del que entra" pues debe hacer frente al abono de la cuota de muchas familias sin recursos. De hecho, las familias que pagan no llegan al 20%, destaca.

Desde la oposición, PP-AV lamenta que el Consistorio deje sin estos chiringuitos sociales a las asociaciones y que esté "dando la espalda a los vecinos constantemente sin ofrecerles alternativas y dando la callada por respuesta". "Este gobierno que presume de progresista y de izquierdas se carga los chiringuitos sociales y destruye todas las bases de las buenas políticas sociales que se llevaron en el pasado en este municipio sin importarles las consecuencias que puedan ocasionar en los demás, es increíble”, señala la portavoz de PP-AV, Elena Álamo.

Consultada por esta situación, la alcaldesa de San Bartolomé de Tirajana, Conchi Narváez, ha explicado que el suelo donde se instalan los chiringuitos es privado y cedido al Ayuntamiento, que ha recibido menos espacio en esta edición. Así, señala que el Consistorio ha sacado a licitación los lotes para los quioscos, los mesones y los 'food truck' con el objetivo de que pueda concurrir cualquier personas. "Ha habido mucha transparencia". "La vía para los colectivos sociales son las distintas subvenciones que hemos aprobado en el presupuesto general y a través de las modificaciones presupuestarias; con todo ello, ahora es cuanto más dinero se ha puesto a todas las asociaciones y colectivos de San Bartolomé de Tirajana", concluyó la regidora.