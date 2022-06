Marcelo Mateos, de vivir en la calle a otra vida

«Esta situación y forma de vida, es decir, vivir y dormir en la calle, como hago desde 2008, no fue elegida por mí. Los acontecimientos me empujaron a ello. Estoy bien de salud y no tengo ningún problema relacionado con el alcohol o las drogas. En absoluto. Eso sí, fumo, pero si tengo que estar horas sin fumar, pues no fumo». De esta manera se explica este martes Marcelo Mateos Almeida, de 47 años, y natural de Marzagán, en Las Palmas de Gran Canaria, quien desde hace unas dos semanas vive en calles y parques de la villa de Ingenio, con mayor frecuencia en las poblaciones de Las Majoreras y Carrizal.

«Busco trabajo», reitera Marcelo Mateos, para quien es ese su mayor deseo y necesidad, y al hacerlo realidad podrá que también lo sean otros deseos como «tener una habitación». El palmense de 47 años tiene claro que «esta situación o forma de vida, que no elegí yo, dificulta mucho más ser contratado», reitera.

«Trabajé contratado en almacenes relacionados con la cerámica, en una etapa, y en otra con la comida de animales, de mascotas, como también trabajé en una fábrica de bloques y como repartidor», recuerda Marcelo Mateos, que con mucha frecuencia se muestra educado y agradecido al haber interés por su historia. «También he hecho otros trabajillos, como, cuando era muy joven, en relación a la recogida de tomates y de calabacines», añade, al tiempo que destaca que «tengo carné de conducir y sé llevar la carretilla elevadora».

A la hora de hablar de sus cualidades, Mateos Almeida resalta que «he sido y soy responsable, cuidadoso con el material de trabajo y cumplidor respecto a los horarios y a las normas que existan en cada trabajo».

Alojamientos

«Siempre busco sitios donde no molestar a nadie, como parques, calles o árboles. Nunca he pretendido meterme en casas deshabitadas. Tampoco quiero ir a dormir al aeropuerto, donde sé que van otras personas que están como yo», comenta Mateos Almeida. No siempre ha residido en la calle, ya que en periodos cortos ha estado en distintos inmuebles.

«Mi madre y mis hermanos me han ayudado. Hay que entender que no pueden por mucho tiempo. Estuve un mes en un almacén de un hermano, como también alojado en un albergue y en un hostal en Melenara, en Telde», recuerda. Durante la pandemia de covid-19, fue recogido y atendido por Protección Civil de la capital grancanaria, y estuvo en varios sitios, como en la subida de Mata.

Respecto a las atenciones por parte de los Servicios Sociales, prefiere no hacer muchos comentarios, que «luego se me malinterpreta. No hay entendimiento con los Servicios Sociales de Ingenio, como no lo hubo con los de Las Palmas de Gran Canaria».

Servicios Sociales

La concejala de Servicios Sociales de Ingenio, Elena Suárez, asegura que «está atendido desde el primer minuto» y «se le hace un seguimiento desde el principio». La edil Elena Suárez destaca que «se le ha propuesto varias alternativas para cambiar su situación, pero no las aceptó», al tiempo prefiere desvelar esas alternativas «por su carácter privado». «Lo que está claro es que Marcelo Mateos no está incapacitado, ni tampoco hay orden o documental judicial que asegure esa incapacidad. Por tanto, hay que respetar su voluntad», manifiesta la responsable de Servicios Sociales.

A muchos ingenienses les ha llamado la atención ver a Marcelo Mateos con sus bolsas y maletas por no ser una situación habitual o que se vea con frecuencia en Ingenio, y por no aceptarla, por lo que ha despertado el deseo de muchos de ayudarlo. Su imagen ha aparecido en varias redes sociales.

«Los vecinos y vecinas se han portado muy bien conmigo, dándome ayuda económica y alimentación. No se han quejado por mi presencia, ni he sufrido problemas en relación a robos o a violencia. Ingenio es muy tranquilo y de buena gente», afirma Mateos.

Planes de ayuda

Entre las personas que han mostrado interés por ayudar a Marcelo, dos vecinas de mediana edad, que prefieren conservar el anonimato, han estado buscándolo durante el pasado fin de semana. Finalmente, una de ellas consiguió encontrarlo el pasado martes en Las Majoreras.

«Te he estado buscando, y una amiga, pero no había forma de que coincidiéramos durante este fin de semana», comenta esta mujer a Mateos Almeida. «Nuestra intención es ponerte en contacto con la ONG [Organización No Gubernamental] Hoy por ti Gran Canaria. Seguro que te puede ayudar», manifiesta, al tiempo que coge su teléfono móvil y llama al responsable de la citada ONG. Unos diez minutos después, aparece junto a una parada de guaguas de Las Majoreras, en el paseo de Gando, Jazael Quevedo Cabrera de la mencionada ONG, también conocido como el cocinero solidario, ya que prepara almuerzos para personas que viven en la calle, en parte con los alimentos que le aporta Huertos Ecológicos Familiares de El Burrero, también en la villa de Ingenio. «Me alegro que por fin podamos vernos y hablar. Sé de tu situación. Tu imagen ha sido muy vista y comentada en las redes sociales», afirma Jazael Quevedo.

Entonces, Quevedo Cabrera le explica a Marcelo en la calle lo que tiene planeado: «durante esta semana haremos lo que es mejor para ti. Te llevaremos a una peluquería, te afeitarán; te darás una buena ducha; te comparemos ropa y zapatos; y te ayudaremos a hacer un buen curriculum tuyo». Marcelo mueve la cabeza de forma afirmativa y se muestra a favor de esas propuestas, al mismo tiempo que agradece a Jazael sus planes. Al final, estos cambios y acciones para cambiar a Marcelo se hicieron al dóia siguiente de haberlo planeado, este miércoles. "Parece otro completamente", señala un vecino.

«¿Tienes carné de conducir, no?. Eso está muy bien», destaca el cocinero, mientras el otro insiste que «sí lo tengo y también sé llevar carretilla elevadora». Quevedo comenta que «siempre tenemos buenas intenciones. Está casi conseguido que dos chicas que viven en el aeropuerto residan en un piso en Las Palmas de Gran Canaria. Una empresaria les pagará el alquiler durante diez meses».

De vuelta con Marcelo, en este tiempo que lleva en Ingenio, ya ha conocido y charlado con distintas personas con las que ha coincidido. En la mayoría de las veces que está solo, pasea. También se entretiene haciendo sopas de letras, palabras cruzadas y zudokus. Antes de Ingenio, ha vivido en muchas calles de varios municipios de la Isla.