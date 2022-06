La innovación, veteranía y la calidad del Sureste se unen en la nueva edición de la Feria del Sureste

«Me gusta mucho la Feria del Sureste porque trae mucha vida al lugar donde se celebra cada edición. Te distraes, además de ver productos que valen la pena, así cómo se prepara algunos alimentos de una manera distinta», afirmó Antonia Oller, vecina de Agüimes, natural de Sabadell, en la provincia de Barcelona. «Llevo tres décadas viviendo en la Isla y no me he perdido ninguna edición de esta feria, trasladándome a donde estuviese», apuntó. Las declaraciones de Antonia Oller fueron hechas durante la mañana de este viernes, poco después de que se inaugurase la XVII edición de la Feria del Sureste, que tiene lugar hasta mañana domingo, en la avenida de Ansite, en el Cruce de Arinaga, en Agüimes.

En esta edición, como en las anteriores, hay muchos puesteros con productos agroalimentarios y artesanía en los que hay innovación y calidad. Entre los más de un centenar de productores hay muchos que empiezan por primera vez en esta feria, como también otros muchos que son veteranos. Las ideas nuevas, se mezclan con las originales y atrevidas, con las tradicionales.

«Es maravillosa la feria. Lo que más me gustan son los productos agroalimentarios porque he trabajado toda mi vida en el campo, con el tomate, el pimiento y todo lo que se pueda imaginar», manifestó Rita Cabrera, también vecina de la villa agüimense que valora «de forma muy positiva» todo lo que se haga en relación al sector primario.

La pareja formada por Araceli Ramírez y Francisco Herrera, residente en el Cruce de Arinaga, se encontraba, como cientos de personas, recorriendo los estands de este evento. «A nosotros siempre nos han gustado mucho la feria», comentaron, al tiempo que ella señaló que «a mí mucho más la artesanía. Me apasiona el arreglo de los muebles».

Entre los muchos que empiezan, están Raquel Cabrera y Luvi Jiménez, de 27 y 28 años, con un puesto que corresponde a uno de los 50 de Agüimes, y en el que muestran sus artículos: velas aromáticas y demás variedades, de la firma Hecho en mi casa; y bisutería, realizada con un tipo de resina concreta, de la firma Chinija. Todo lo hacen a mano. «Sobre todo queremos en esta feria darnos a conocer y nuestros trabajos», señalaron Cabrera y Jiménez.

Actividad educativa

Además de esta labor relacionada a la artesanía, las dos jóvenes vecinas de la playa de Arinaga, que también son educadoras sociales, se dedican en gran parte de cada jornada laboral a impartir charlas y a desarrollar actividades en relación a la diversidad de género e igualdad, y sobre las realidades trans* entre niños y jóvenes en centros educativos de Canarias.

Para quienes también es la primera vez esta edición, aunque ya tienen una amplia experiencia en eventos de este tipo y en artesanía, son los argentinos Carla Delia Vedova y Pablo Arrigo, que residen en Agüimes. Ella es tejedora de muñecos, prendas de vestir o telares circulares y el trabaja con vidrio, reciclado, en un horno para hacer esculturas y bisutería.

«Hemos participado recientemente en una feria en Antigua, en Fuerteventura, y hemos notado una motivación especial entre la gente, después de dos años de parón por la pandemia. Noté una mayor valoración e interés por la artesanía», manifestó Carla Delia Vedova.

De entre los muy numerosos productos que se pueden encontrar entre los 150 puestos, como la miel, las miniaturas, licores, quesos, costura, plantas, pan de puño, bisutería, helados artesanales juguetes de madera, cervezas artesanales, entre otros muchos, no podía faltar el calado. Ahí estaba Cleofé Ramírez, hija adoptiva de Ingenio, veterana respecto al calado y también sobre las ferias, ya que «participo en ferias de todo tipo desde 1977, aunque hubo un periodo que no pude asistir». «Aunque no puedo conducir y me traen, me alegro mucho de poder trabajar en mis calados y mostrar lo que hacemos en la asociación de caladoras El Toril Artesanos. Mis hijos me ayudan mucho», agregó.

Quien tiene su stand entre los de Ingenio es Pimpina Herrera, conocida por su personaje Pìnito la del Norte, que con él participa en el carnaval con la murga los Legañosos y realiza monólogos costumbristas. «Ofrezco numerosas manualidad que hago, como con relación a la pintura sobre lienzos o sobre tejas y servilletas. También reciclo y reutilizo botellas y botes de cristal que limpio, trato y limpio. Me encanta y me apasiona hacerlo», afirma Pimpina Herrera.

Licores

Rayco Martín y Alina Vasiljena, que gestionan La Tiendita en el caso de Ingenio. presentaban, en vez de los numerosos y variados productos locales y artesanos, una amplia serie de licores fabricados por la firma Cogrami, de Ingenio. «Hemos optado en esta feria centrarnos sólo en un producto, en esta serie de licores que vendemos en La Tiendita. Hablamos de licores atractivos como ron miel, vodka caramelo, crema al whisky y ginebra, entre otros», explicó Rayco Martín.

Por su parte, Manuel López, artesano de Santa Lucía de Tirajana, que se dedica a miniaturas, no quiso faltar a la que será su feria número 14. «Hacía mucha falta que se volviera a celebrar esta feria, tras dos años de parón, no sólo a la población y posibles clientes, sino a los artesanos de forma muy especial. Y deseamos que sea pronto la edición en noviembre», declaró Manuel López, quien muestra numerosas iglesias en miniatura y hechas manualmente, «y sin ninguna máquina». «La que me siguen pidiendo mucho es la de la iglesia de Todoque, que fue engullida por la lava del volcán en La Palma [en septiembre de 2021]», recordó el artesano.

Inauguración

En el acto de inauguración de esta 17ª edición de la mencionada feria, que se celebró en la plaza 1º de Mayo, próxima a la avenida de Ansite, el presidente del Cabildo de Gran Canaria, Antonio Morales, animó e instó a «seguir potenciando el consumo del producto local y próximo para garantizar el mantenimiento y desarrollo del sector primario de la Isla, y nuestro futuro».

La alcaldesa de Ingenio, Ana Hernández, resaltó también que «el producto agroalimentario, junto a la artesanía, nos salvan ante las crisis, además de ser nuestras raíces». Francisco García, presidente de la Mancomunidad del Sureste y alcalde de Santa Lucía de Tirajana, destacó que la Mancomunidad y la feria «son ejemplos de la excelencia, calidad, sostenibilidad y consumo de lo próximo». Óscar Hernández, alcalde de Agüimes, destacó la importancia de la feria «como punto de encuentro» que sin la Mancomunidad «no hubiéramos llegado al nivel de vida que tenemos ahora».

En la carpa institucional, hubo este viernes, tras la inauguración, el recorrido habitual de los tres alcaldes de la comarca, junto al presidente del Cabildo, acompañados, entre otros, por la consejera de Industria y comercio del Cabildo, Minerva Alonso, y por concejalas y concejales de los tres Ayuntamiento. En dicha carpa, hay un stand de cada municipio, en el que se presentan y degustan productos locales de cada término municipal. En el de Ingenio, los enyesques y productos fueron presentados por el alumnado de la Escuela Municipal de Cocina y Hostelería Villa de Ingenio que participan en los Programas de Formación en Alternancia con el Empleo (PFAE) Agape, Aría, Arión y Aricia.