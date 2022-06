Mogán desbloquea el suelo para hacer 350 viviendas, un pabellón y una biblioteca

El Pleno de Mogán ha aprobado de forma inicial la modificación de las Normas Subsidiarias del Polígono 18 de la Loma de Pino Seco que permitirá desbloquear el suelo para que Lopesan pueda construir 350 viviendas sociales en una parcela de 13.000 metros cuadrados, y que el propio Consistorio levante un pabellón junto al IESArguineguín, una biblioteca sobre el párquin y otro lote de 20 viviendas junto al edificio de Servicios Sociales.

El asunto salió adelante con el voto a favor de Ciuca y PP y en contra del PSOE «como protesta por que no se haya hecho un plan que quite las sospechas de que se da prioridad a unos planes parciales frente a otros», explicó su portavoz, Artemi Artiles. La alcaldesa, Onalia Bueno, lamentó que no hubiese unanimidad en esta modificación de este plan parcial, bloqueado tras la entrada en vigor de las NNSSen 2009. Artiles explicó que se reserva el derecho de votar a favor o no cuando el asunto se apruebe definitivamente tras el período de alegaciones.

Alumbrado público

Por otro lado, el Pleno aprobó una inversión de 443.846 euros para instalar alumbrado fotovoltaico en Los Caideros y la Loma II con cargo al Plan de Cooperación con los Ayuntamientos para 2023. A esa cantidad el Consistorio aportará 36.152 euros. Con estas nuevas favoras se ahorrarán 111.000 kilovatios hora anules, lo que supondrá 25.000 euros de ahorro en la factura de electricidad.

En otro orden de asuntos, el Pleno aprobó de forma inicial la ordenanza que regula la circulación de patinetes eléctricos y los vehículos de movilidad personal. Éstos últimos solo pueden ser utilizados por personas mayores de 15 años, y los menores de esa edad pero solo en zonas cerradas al tráfico. Los mayores podrán circular por las vías ciclistas y no podrán superar los 15 kilómetros por hora.

En los ruegos y preguntas, el portavoz del PSOE reclamó que se abra una investigación sobre la denuncia por un presunto delito de abuso sexual interpuesta por una trabajadora de la radio televisión pública del municipio. El edil de Seguridad, Mencey Navarro, sostuvo que el Ayuntamiento no tiene conocimiento directo de estos hechos y en todo caso actuará en consecuencia si hay una resolución judicial.