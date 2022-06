Poli Suárez llena el pregón de San Antonio con sus vivencias con los vecinos de toda la vida

Pepe ‘Cabeza fósforo’, Hortensia y Julio, Esteban ‘Caacho’, Sarito Sarmiento, Pepe ‘El Chico’, Lola Nuez, Expedita Rivero, Lolita y Gloria... Poli Suárez (1974) llenó sus palabras de recuerdos con nombres y apellidos en su pregón de las fiestas patronales de San Antonio de Padua, en su municipio de Moya, que tuvo lugar esta noche del viernes.

Poli Suárez tenía dos ilusiones de pequeño. La primera era ser alcalde, porque «cada vez que veía una procesión con las autoridades al frente le decía a mi madre que yo quería ese bastón de mando, que algún día lo llevaría». Y lo cumplió, ejerciendo el cargo durante ocho años (2011-2019). El segundo era pregonar las fiestas de San Antonio. Y también lo pudo hacer realidad anoche, ante sus vecinos. Eso sí, rememoraba que ya tenía madera de niño, porque «me subía en un cajón de madera a modo de atril o me asomaba a la azotea como si fuera el balcón de esa Casa Museo Tomás Morales».

Poli Suárez resaltó que San Antonio no es una fiesta más. Es la fiesta en la que se engalanan los balcones de Hortensia y Julio; de Pinito ‘La maestra’, o en la que se colocan las banderas de España y Canarias en casa de Julita la del Puente y Miguel, «los primeros en colocarlas».

Poli Suárez se remontó a su infancia, aquella de «mis travesuras» y «trastadas». Su memoria recordó aquella en la que se asomaba al parque Pico Lomito y tiraba piedras de picón a las parejas. «¡Qué me gustaba mortificarlos e interrumpirles!».

El actual diputado regional tuvo palabras de orgullo hacia sus padres, Chaguito y Mela («Mi ejemplo a seguir»), y un sinfín de anécdotas y pequeñas alegrías, como ir a busca la leche a casa de Peña y Nati, o comerse el polo de limón con refresco de agua de Moya de Beninita y Ana María. También rememoró sus ricas vivencias juveniles cuando llegaban las fiestas, con verbenas amenizadas por grupos de la época como Los Zotos, Los Diamantes y su bandurria o Tamarindos.

Y en el pregón seguían apareciendo nombres, como Manolito Díaz y Manolito ‘El bizco’, Antoñito ‘El motorista’ y su mujer Anita... y la etapa de los mil sabores, con las chucherías de Casa Macuca o Pedro Ponce, los suspiros de Amelia y Juan Ojeda, o las películas en el cine de Luis.

«Es importante mantener viva siempre esta fiesta popular" Poli Suárez - Diputado regional

«¡Cuántos recuerdos! Y seguro que me he dejado a mucha gente atrás, créanme que no lo he hecho intencionadamente. Pero si los nombro a todos estaríamos aquí hasta 2023, y creo que ustedes y Raúl, nuestro gran alcalde, nos matarían», afirmó con humor.

Poli Suárez exaltó las fiestas y su significado para el pueblo. «Es importante mantener viva siempre esta fiesta popular... las fiestas de San Antonio de Padua forman parte de nuestra identidad como moyenses».

Y cerró su pregón sintiéndose orgulloso de su pueblo, Moya.