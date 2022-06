«Quiero retirarme en Gran Canaria»

«Estoy muy contento en Gran Canaria; hacerme mayor, retirarme aquí». El representante de Rumanía en Eurovisión 2022, Andrei Ionuț Ursu, conocido profesionalmente como WRS, no ocultaba ayer su emoción por llegar a la Isla para participar en el Gáldar Pride, que este año se celebra por primera vez en la localidad del norte. Horas antes de actuar para el público durante la Gran Gala, reconocía estar enamorado de «la arquitectura y el sol» del Archipiélago.

Aunque las puntuaciones del festival no le fueron favorables, WRS ha arrasado en España con su canción Llámame –conocida entre el gran público como ‘Hola mi bebebé’, por su pegadizo estribillo– y ahora recorre el país para dar a conocer su talento más allá del que ya se ha convertido en uno de los hits del aún no estrenado verano. «Tengo muchas canciones preparadas y quiero compartirlas con la gente, también en español e inglés», explicaba.

«Para mí es muy importante la libertad», reconoce el artista en referencia a eventos como el Pride

WRS confiesa que no se esperaba el éxito de su tema entre el público, aunque ahora ya es consciente y reconoce que le gusta escuchar el estribillo en cualquier sitio. Cuenta que por la calle todo el mundo le saluda con el popular estribillo y le hace sentir «encantado».

La actuación en el Pride de Gáldar es muy relevante para el rumano. «Es parte de mis principios». Además, asegura sentirse cómodo en esa piel de icono de la diversidad: «Me encanta porque estamos en 2022 y para mí es muy importante la libertad».

La actuación de WRS no fue la única de la noche. Además de la Gala, el Pride celebró la fiesta Popperas, con Yurena como una de sus protagonistas. La conocida cantante, habitual en celebraciones del Orgullo Gay, ha asegurado que el colectivo LGTBI «siempre va a contar con mi apoyo, la mayor parte de mis actuaciones son para eventos reivindicativos y espero que sea así por muchos años». Encantada de poder conocer Gáldar, «porque he estado varias veces en Gran Canaria y aún no conocía este municipio», la artista espera poder aprovechar estos días para disfrutar de la ciudad y de su gente, «tras darlo todo en el escenario».

La carrera de tacones recorre esta tarde la plaza de Santiago antes de la gala drag y las sesiones de DJ

Los actos del Pride de Gáldar continúan hoy con la Carrera de Tacones, que tendrá lugar en la plaza de Santiago a las 17.00 horas. La gran gala Drag Queen arranca a las 21.00 horas en el recinto cultural La Quinta, presentada por Roberto Herrera. A partir de las 23.30 horas, en el mismo lugar, dos fiestas: la noche dance con el DJ Ray Castellano y la fiesta Matrix con performances, regalos y muchas sorpresas.