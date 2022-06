Santa Brígida en acrílicos

De unos poemas, de unos relatos, y de unas vivencias y recuerdos plasmados en papel, a una muestra pictórica de todo un pueblo y su gente. 'Santa Brígida. Un pueblo de medianías' se compone de una exposición pictórica que empieza de la narrativa para llegar al lienzo, y luego regresa otra vez al papel, ya en formato de libro. La muestra del pintor Felipe Juan Reyes la componen unos 21 acrílicos sobre madera, en pequeño formato, en los que el artista parte del hilo conductor que le traza Coca de Armas, vecina de este municipio, que fue edil de la Villa y consejera del Cabildo grancanario tras un paréntesis como profesora de Geografía e Historia.

La exposición puede verse en la Sala Lola Massieu hasta el 28 de junio, mientras que de los cien ejemplares del libro que se editaron solo quedan ya unos pocos, y la idea del Ayuntamiento de Santa Brígida es lanzar una segunda edición pues apenas ha reservado los justos para distribuirlos en las bibliotecas de los colegios del municipio. El libro hace un recorrido entretenido, descriptivo y plástico en 21 capítulos por lugares y acontecimientos de este pueblo de las medianías al que la naturaleza ha dotado de un paisaje privilegiado, donde en barrancos y caminos las palmeras se imponían frente a los pequeños núcleos de casas blancas con tejas. También aparecen personajes como Lola Massieu, Pedro Lezcano, Francisco Morales Padrón o Miró Mainou.

Felipe Juan (Las Palmas, 1974) comienza este proyecto de recrear con su obra los rincones de cada pueblo de la isla hace ya doce años. Todo arranca en Moya a raíz de que el escritor Javier de la Rosa, de Tenerife, le pide que le enseñe esta localidad del norte de Gran Canaria. Tras la visita, el literato le envía 20 poemas que le dan pie a trabajar en una muestra pictórica en homenaje al municipio que presenta como 'Veinte gotas de lluvia'. Es tal la acogida que recibe que se anima a seguir con Arucas, aunque empieza a ampliar a veintiuno el número de cuadros por el hecho de que son las localidades de la isla. Tejeda, Valleseco, Telde, Gáldar, Guía, Firgas, Agaete, Santa Lucía y San Bartolomé de Tirajana forman parte de esta serie a la que se incorpora Santa Brígida.

«La escritura de Coca es muy cercana, y me ha acercado a los sitios de Santa Brígida», señala Felipe Juan

Fue en Valleseco, en la casa de Ángel Sánchez, premio de Literatura, donde conoce Felipe Juan a Coca de Armas (Santa Brígida, 1943) y le propone que fuera su guía para retratar las calles, las fiestas, los lugares, las tradiciones y los personajes de la Villa. «Eran poemas muy descriptivos, con una escritura muy cercana, que me acercaban a los sitios y a sus vivencias», señala el artista. Aunque conoce algunos lugares, y se acerca hasta ellos, asegura que sin esos detalles que solo quien lo ha vivido transmite, su pintura no tendría esa magia. De no tener vínculos de sangre con Santa Brígida pasa a adentrarse por los barrios de este pueblo, detenerse en el drago de Pinto Santo, en El Monte, y en la ermita de la Concepción como si hubiera crecido entre todos sus caminos, gracias a los relatos de esta destacada vecina. Además, al artista -que estudió en el colegio Garoé, acudió a convivencias a La Atalaya, y su mejor amigo José Ángel Rodríguez es del casco de Santa Brígida- preparar toda esta muestra a través de esos textos, y de unas cuantas visitas a este pueblo, le ha servido para rememorar también toda su etapa juventud.

Para Coca de Armas fue «un reto» aceptar la propuesta de Felipe Juan. Siempre creía que lo normal es que el artista proponga a un escritor o historiador que le realice anotaciones para su obra, pero no, como fue el caso, que sus narraciones iban a ser las que marcaran la temática pictórica. Pero no lo dudó. A sus 78 años, y tras pasar unos momentos complicados de salud, desprende ya la misma energía con la que batallaba en la esfera política, que es por la que más se le conoce fuera de Santa Brígida.

Como historiadora lo tenía fácil, pero descubre muchas anécdotas y vivencias. Se atreve con poemas sobre el amanecer en Barranquillo de Dios, sobre el Barranco Alonso, y le dedica otro al drago de Pino Santo, y además relata muchos de sus recuerdos de niñez por El Monte, cuando visitaba Florabrígida, que justo se ha inaugurado este viernes, y acudía a una procesión. También hace referencia la ermita de la Concepción y explica como a la entrada se conservan las tumbas de los vecinos que fallecieron por la epidemia de cólera.

Mientras explica cómo fue recabar todos esos textos para este libro, Coca de Armas insiste en que desde pequeña sus padres le incentivaron la lectura, y la escritura, lo que hizo que se decantara por licenciarse en Filosofía y Letras en la rama de Geografía para dedicarse a la enseñanza. «No me equivoqué y me considero afortunada por haberme ganado la vida compartiendo con mis alumnos el pensamiento, la reflexión, la sensibilidad por la belleza de este mundo que nos acoge y la pasión por la lectura y la escritura», revela. Esta vez quien le motiva a escribir sobre su pueblo en el que ha pasado todos los veranos de su infancia y su adolescencia fue Felipe Juan, pero quizás es el comienzo de tantas publicaciones más. «Quizás iba siendo hora de que me decidiera a publicar algunos de mis escritos» , subraya.