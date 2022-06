Cuatro pregones, seis fiestas patronales, tres ferias comerciales, un carnaval y una nueva fiesta pride, que por vez primera se celebra en la ciudad de Gáldar, reventaron por toda Gran Canaria enralando a la isla desde el pasado viernes, como explosión a dos años de restricciones por pandemia. Un sindiós de norte a sur y de este a oeste que se remataba con el derby más trepidante del siglo, de tal forma que todos y cada uno de los 852.000 habitantes de la isla tenía su oferta concreta.

Gáldar.

Así, en la ciudad de Gáldar se vivía la primera pride, mixturada en Carnaval, con la asistencia de miles de personas que participaron en una gran cabalgata durante la jornada del viernes, a la que seguía la gala presentada por Yanely Hernández con la participación, entre otros artistas, del isleño Agoney y el representante de Rumanía en Eurovisión, WRS, que cantó un Llámame que fue coreado por el público. Los que pudieron recuperar el resuello perdido el viernes, participaron ayer sábado en la carrera de tacones, sorteando disparatados obstáculos en los que han demostrado agilidad, equilibrio y destreza. En categoría individual, el corredor más rápido ha sido Alberto González. Alejandro Ramos ha quedado en una muy honrosa segunda posición y el tercer puesto en el podio ha sido para un veloz Crístofer Orlando Rodríguez, Los ganadores por equipos han sido Las Marujas del Visillo, seguidos muy de cerca por Las Locas del Coño y en tercer lugar Qué Tres Patas pa un Banco. Según las crónicas llegadas del norte insular, los corredores llegaban derrochando sentido del humor, entre pelucas, minifaldas, bolsos y, por supuesto, sus tacones. Alguno de los equipos se atrevía incluso a correr en toalla y albornoz, entre las risas y aplausos de los asistentes, que no han dejado de animarlos. La fiesta en Gáldar continúa hoy domingo y reserva, desde las 10.00 horas, un mercadillo, un concurso de cortometrajes, y las actuaciones de los grupos Salvapantallas y Armonía Show, todo en el recinto de La Quinta y hasta las 14.00 horas.

Moya.

En Moya, cuyas fiestas a San Antonio de Padua comenzaron el pasado viernes con un pregón del exalcalde Poli Suárez, hoy ofrece la Feria Agroalimentaria Moya Dulce, con una amplia representación de productos alimentarios locales y artesanos, sobre todo de la repostería moyense, amenizada con un concierto de Arístides Moreno & 101 Brass Band, actividades infantiles y el tradicional concurso de repostería de la localidad.

Arucas.

Y por San Juan, Arucas, que también arrancaba el viernes con el pregón del presidente del Gobierno de Canarias, y natural de la ciudad, Ángel Víctor Torres, y donde se han vivido dos días cargados de actividades, como el baile del maúro de ayer sábado, en el que actuaron Cabuqueros, Manantial, Ende Cuando no Salimos, Herencias y los alumnos y profesores de las escuelas artísticas. Hoy domingo toca Expohistórica Arucas 2022, que reúne por primera vez en Gran Canaria a un buen número de asociaciones de recreación histórica en sus calles del centro para ofrecer estampas desde el siglo XVI al XX. A ello se suma el encuentro de verseadores, a las 19.30 horas, con Yeray Rodríguez, acompañado de afamados verseadores de la isla de La Palma.

Teror.

En la villa de Teror, la cita es con el comercio, con su una feria distribuida en torno a su centro histórico en al que se sortean 650 regalos en la plaza del Pino, de 10.00 a a 15.00 horas hoy domingo, y con sus preceptivas actividades paralelas para el disfrute de chicos y grandes.

Valleseco.

En Valleseco es San Vicente Ferrer el santo patrón que este lunes tiene su día grande, tras lectura del pregón, de ayer sábado, también a cargo del presidente del Gobierno de Canarias, Ángel Víctor Torres, como vecino de la localidad. Hoy domingo se abre la feria de artesanía a las 11.00 horas, para dos horas después dar comienzo al concierto de Pepe Benavente y al Pride 2022 the UTribute By Inolvidable Fm. El domingo se cierra con una verbena de Armonía Show a las 22.30 horas, y el remate de fuegos artificiales a las 23.30 horas. Esto, para el amanecer de un lunes que es el día grande de Valleseco, con un entretenido trajin desde las 10.00 horas, que es cuando empieza la feria de artesanía y la de ganado, el reparto de huevo duro, y el desfile de bestias ante la imagen del santo, hecho que ocurrirá a las 13.00 horas. No acaba ahí la jornada porque queda aún un concierto de Salvapantallas por la tarde y, por la noche, sobre las 20.00 horas, la actuación del humorista lanzaroteño Kike Pérez.

Santa Brígida.

La villa de Santa Brígida también celebra a San Antonio de Padua, que dio inicio con el pregón de Eva Durán y Almudena Lorenzo, enfermera y médico y directora, respectivamente, del Centro de Salud de Santa Brígida. El programa ofrece hoy domingo un jumping race a las 10.00 horas en el estadio de Los Olivos, para continuar con una verbena en el recinto ferial de la localidad, y finalizar con un concierto acústico de Pasión Vega a las 20.00 horas en el parque municipal de la villa satauteña.

Valsequillo.

En Valsequilllo también hay parranda en Lomitos de Correo, con actividades para los niños desde las 10.00 horas, para culminar la jornada con una verbena del solajero que empezará cuando finalice la misa y la procesión del mediodía.

San Bartolomé de Tirajana .

En San Bartolomé de Tirajana es el turno de San Fernando, santo que da nombre al barrio que disfruta desde el pasado viernes de conciertos, una noche de vino y tapas, fiestas de la espuma y la actuación que ofrecía anoche la intérprete Pastora Soler. Hoy domingo continúa el programa con animación infantil desde primeras horas del día, un festival de ballet a las 19.00 hora y un concierto de Willy Chirino a las 21.00 horas en el parque urbano del sur.

Santa Lucía de Tirajana.

Y a Santa Lucía de Tirajana llegaba ayer el Carnaval, con la celebración de una cabalgata que partía a las siete de la tarde de la rotonda de Balos y llenaba de luz y color con una veintena de carrozas engalanadas la avenida de Canarias hasta Doctoral. Entre ellas, la del Ayuntamiento de la localidad, que lucía el lema, Orgullo de Santa Lucía de Tirajana: libertad y derechos a la diversidad. La jarana continuaba por la noche con una verbena amenizada por La Mekánica by Tamarindos, Armonía Show y Línea DJ.