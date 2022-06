La patronal turística avisa al Gobierno: prorrogar la concesión del puerto de Santa Águeda a la cementera sería ilegal

La Federación de Empresarios de Hostelería y Turismo (FEHT) de Las Palmas vuelve a avisar al Gobierno de Canarias: la prórroga de la concesión del puerto de Santa Águeda a Cementos Especiales de las Islas (Ceisa) para continuar con la actividad industrial y que el muelle no pase al uso deportivo en la futura expansión turísrica, como así contempla el planemiento urbanístico, sería ilegal. En una carta dirigida al consejero de Obras Públicas, Transportes y Viviendas del Ejecutivo regional, Sebastián Franquis, la patronal turística ha manifestado que «una resolución en este sentido sería arbitraria, contraria a la razón, la justicia y las leyes, desviándose de la praxis administrativa de una manera flagrante, notoria y patente». Y también advierte: si en «abierta y palmaria contradicción con la legalidad vigente» el Gobierno cede a prorrogar el permiso durante otros 25 años como solicita la cementera, la patronal irá a los tribunales para defender sus intereses.

En una carta fechada el 26 de abril que ha trascendido públicamente este miércoles, la patronal recrimina al consejero, que además preside la comisión interdepartamental para estudiar la situación de la cementera, que no haya respondido a un escrito presentado el 8 de marzo en el cual le volvía a informar de que la concesión del puerto a la fábrica venció el 9 de marzo de 2020, tras refundirse varios títulos concesionales en un único permiso por 30 años otorgado en 1990, y no el 28 de octubre de 2022 como recoge el Portal de Transparencia de Puertos Canarios. Y le recuerda además que el planeamiento territoral es de obligado cumplimiento por parte de la Administración autonómica. El Gobierno todavía no se ha pronunciado sobre el futuro de la infrastructura portuaria.

En el documento, la FETH rechaza la respuesta que el Gobierno dio al PP en la cual, tras explicar las distintas ampliaciones del puerto y los distintos títulos concesionales, informa que Ceisa solicitó una prórroga de la concesión del puerto hasta 2046 por su vinculación a la cantera de San José otorgada en 28 de agosto de 1978 y prorrogada el 25 de junio de 2016 por el Ejecutivo canario por 30 años, hasta 2046. La patronal rechaza que por ello la concesión al puerto no podría quedar tácitamente prorrogada poir accesoriedad.