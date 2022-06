Juan Carlos Ramos, el mejor vendedor de la ONCE en Canarias en 2021: «Intento que los sueños se hagan realidad»

Juan Carlos Ramos (Gáldar, 1977) acaba de llegar de Madrid de la gala en la que recogió el reconocimiento de la ONCE como el mejor vendedor del año pasado de la delegación territorial de Canarias. Asegura que su secreto es empatizar con su clientela, y lograr que puedan cumplir con sus pequeñas ilusiones. «Muchos clientes llegan tristes, pero se van con una sonrisa», señala, mientras se llevan el cupón bajo el brazo.

Carlos, como le conocen, emprendió el camino con la organización coincidiendo con una fecha muy simbólica, como fue el sorteo del 11 del 11 de la ONCE. Antes se le había diagnosticado una miopía degenerativa de nacimiento, aunque en la actualidad la tiene estabilizada, que le condujo a este trabajo.

Unas fechas de lo más simbólicas

Casi 11 años después, curiosidades también de las fechas, ha obtenido el reconocimiento «como el mejor vendedor de la ONCE del año 2021 en el ámbito de la Delegación Territorial de Canarias», que le fue entregado el pasado fin de semana en una cena de gala celebrada en Madrid, acompañado por otros 21 premiados. El premio llega, más que por el volumen de ventas, por «el esfuerzo de los trabajadores dedicados a la venta de sus diferentes productos de lotería responsable, así como la actitud en su puesto de trabajo, la implicación con los clientes o el compromiso con la labor social de la ONCE».

«Me quedé sorprendido cuando recibí la llamada. Estaba como en shock, porque no lo esperaba, y porque soy una persona sencilla», señala el vendedor, que tiene su puesto cara al público en dos puntos de la calle Capitán Quesada (calle Larga) de Gáldar: los sábados junto a la churrería; y, de martes a viernes, cerca de la farmacia.

Repartió un premio que compensó el pago ese mismo día de la Contribución al beneficiario

«En estos días me han estado felicitando mucho, cuando se han ido enterando y muchos me decían que me lo merecía», a pesar de que reitera que es una persona sencilla, a la que le gusta lo que hace. Y cuando se le pregunta por qué cree que recibe el premio, señala que «soy cariñoso, sobre todo con las personas mayores. Muchas veces me llegan tristes, y se van con una sonrisa».

El vendedor señala que él es un simple intermediario entre el cliente y la empresa, pero «intento dar un trato y un cariño, y eso hace que muchos se acerquen a mí».

Carlos Ramos Sosa señala que tras la pandemia la vida en el pueblo se ha animado mucho con las actividades que se han organizado y con las próximas fiestas patronales, y que eso ayuda a las ventas. «Yo me dedico a vender y a transmitir ilusión». Recuerda que, al ser un pueblo eminentemente agrícola, muchos pudieron mantener el empleo en estos meses atrás, pero que también las pensiones de los jubilados del campo no son altas.

"Me gusta mucho mi trabajo, por el contacto con la gente"

«Me gusta mucho mi trabajo, por el contacto con la gente. Es un trabajo bonito. E intento que los sueños de otros se hagan realidad, que puedan hacer un viaje o comprarse un coche».

Más que premios de grandes cantidades de dinero, en su caso ha repartido pellizcos en muchas ocasiones. En este sentido, recuerda una ocasión en la que le dio un pequeño premio a un pensionista, que ese mismo día había pagado la Contribución (el impuesto de bienes inmuebles). El dinero que recibió compensó el gasto desembolsado en impuestos.

Y en otra ocasión vendió dos cupones que fueron premiados con 20.000 euros cada uno. El comprador había regalado uno de ellos, y este decía: «bonito regalo me han hecho». Y era gratis. «Aunque sea un premio pequeño, te reconforta darlo», resalta.

Juan Carlos Ramos ha estado los 11 años de vida profesional en su municipio natal, aunque está muy vinculado a Guía. Y está muy contento con la plaza que ocupa.

"Asistir a la gala en Madrid ha sido una carga de energía, un subidón de adrenalina"

«Asistir al acto ha sido una carga de energía, un subidón de adrenalina para seguir. Te hace sentir más valorado, aunque yo soy así. Y conoces a mucha gente y amplías las amistades», señala sobre el viaje a Madrid.

Un amante del senderismo y de los paseos por el campo

La ONCE define a Carlos como un «amante del senderismo y de los paseos por el campo. Y que, como practicante hace años del baloncesto, se declara admirador de Michael Jordan, uno de sus ídolos del deporte, pero su auténtico ídolo es Ana Belén, su hija, la niña de sus ojos como él dice. De buen trato, sonrisa fácil y afable de carácter, es una persona muy conocida en Gáldar, donde ha dado premios de 35.000 euros».