Nuez defiende que los ediles que se fueron del pleno de Teror deben repartirse el tiempo

«Dado que el artículo 31.1, h) de nuestro reglamento municipal de pleno señala que ‘Los miembros del grupo mixto distribuirán entre ellos el tiempo total de su intervención, que en su conjunto no podrá exceder del que corresponde a cada uno de los demás grupos. De esta distribución se dará cuenta antes de iniciarse la sesión», y teniendo en cuenta que el grupo Mixto está formado por cuatro personas, es necesario organizar los tiempos compartidos. Lo comento por si consideran más óptimo elegir portavoz en cada una de las intervenciones». Esta comunicación previa del grupo de Gobierno de Teror (PP y PSOE) al concejal de la oposición de Podemos y los tres ediles, que pertenecían a Nueva Canarias y que se fueron al grupo de No adscritos, desencadenó su marcha posterior del pleno ordinario de Teror celebrado en la tarde del jueves. El alcalde, Sergio Nuez, insistía este viernes en que los cuatro ediles no pueden disponer de tiempo para intervenir de forma individual.

