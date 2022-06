Once nuevos agentes entran en la Policía Local de Santa Lucía de Tirajana, 14 años después

«Me viene de vocación el deseo de aspirar a ser policía, pero antes quería sacar unos estudios», asegura Ismael, de 30 años, uno de los nuevos agentes de la Policía Local de Santa Lucía de Tirajana, que tiene grado en Derecho y que ha trabajado hasta ahora en una finca. La situación es parecida en Ariadna, con 25 años, que quiso estudiar antes de opositar, y lo hizo en grado de Educación y trabajaba como dependienta de una tienda en Vecindario. Ambos están «contentos y muy orgullosos» de ser policías locales. Ahora les falta seis meses de formación en la Academia de la Policía Canaria.

Ariadna e Ismael son dos de los once nuevos agentes de la Policía Local santaluceña, que son de la promoción XXI, ocho hombres y tres mujeres, seis residentes en este municipio del sureste y cinco en otros términos municipales de la Isla, que tomaron anoche sus cargos en un acto celebrado en el centro cultural El Cine de Sardina, ante casi 200 invitados, siendo muchos familiares y amigos. La última promoción que entró en este Cuerpo de Policía Local entró hace 14 años.

Sobre qué puesto o funciones de la policía le interesa más, Ismael afirmó que «si tiene relación con lo que estudié, Derecho, bien, pero realmente cualquiera me interesa. El policía está para los ciudadanos y ciudadanas, y para lo que se requiera». Por su parte, Ariadna señala que «todo me interesa, aunque de especial manera el concienciar a los ciudadanos con charlas, como hace la Policía Local sobre diversos temas en los centros escolares». «Estoy muy agradecida. No esperaba llegar hasta aquí. Ha sido duro», comenta Ariadna. El otro funcionario de carrera comparte la misma opinión. «Fue un proceso duro y largo, con muchos candidatos. Era una lucha por conseguir la mejor nota», manifiesta.

Estos nuevos policías lograron las mejores clasificaciones entre unos 650 aspirantes de unas oposiciones que arrancaron en agosto de 2020, con las dificultades añadidas por el covid-19. En julio de 2021 se iniciaron las pruebas, fueron: cuatro pruebas físicas; tres exámenes psicotécnicos; un test con 50 preguntas; un examen de conocimiento de la Constitución española, el Estatuto de Autonomía de Canarias, Código Penal y normativas como la de tráfico; dos supuestos prácticos; y una prueba de idiomas (inglés).

En el citado acto de toma de posesión de los miembros de la promoción XXI, que fue organizado por la misma Policía Local, se proyectó un vídeo para dar la bienvenida a los once nuevos agentes. En el mencionado acto institucional estaba la subdelegada del Gobierno en Canarias, Teresa Mayans.

También se hallaban el director general de Seguridad y Emergencias del Gobierno canario, Gustavo Armas; el comisario jefe José Luis Herrera y otros mandos de la Policía Local de Santa Lucía de Tirajana y de otros municipios, así como mandos de la Policía Nacional y de la Guardia Civil; el alcalde Francisco García; el concejal de Recursos Humanos, Pedro Sánchez; el primer teniente alcalde, Santiago Rodríguez; el tercer teniente alcalde, Sergio Vega; y otros concejales y concejalas de la Corporación local.

La Policía Local santaluceña, creada en 1913 y con cinco agentes, cuenta en la actualidad con 62 policías, a los que hay que añadir los once; un comisario; un subcomisario; y tres oficiales. Está en proceso la promoción para nombrar tres oficiales, un inspector y un subcomisario.