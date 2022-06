Un productor musical que se lanza a la hostelería para salir adelante

Samuel Perera García (Santa Brígida, 2000) comienza con fuerza como productor de eventos. Aunque la pandemia paraliza los espectáculos, él crea su propia empresa Enrale Producciones, y recurre a un trabajo de camarero para hacer frente a los gastos. Ahora está al frente de los conciertos del grupo Los Dandis del Swing, y el teatro familiar Human Canoonball, mientras espera estrenar el musical de Elvis.

Samuel Perera transmite el entusiasmo, la ilusión y las ganas de triunfar como un reconocido productor de espectáculos musicales y teatrales. Cuando el mundo de la cultura y el espectáculo sufría aún la parada en seco de la pandemia, se arma de valor y crea su propia empresa, Enrale Producciones Canarias. Eso fue en abril de 2021. Para salir adelante porque aún no arrancan los conciertos y «en este sector hay mucha competencia», como él mismo explica, no le queda más remedio que buscar otro empleo, y trabaja como camarero en un restaurante situado en el casco de Santa Brígida.

En un primer momento su idea era que fuera algo temporal, pero todavía no le queda más opción que seguir alternando las producciones musicales con este empleo para hacer frente a los gastos de autónomo y del alquiler de un local donde ensayan grupos como Los Dandis del Swing que actuó justo en concierto este viernes en el parque municipal de Santa Brígida, con motivo las fiestas patronales de San Antonio.

Apenas tenía 17 años cuando este joven, que acaba de cumplir justo esta semana los 22, ya tenía claro que quería orientar su futuro hacia la producción de espectáculos musicales y teatrales. Es por eso que decide dejar los estudios en el Instituto Felo Monzón y empieza enseguida a trabajar para una empresa que se dedica a poner a punto los escenarios de todo los referido a efectos de luz y sonido para eventos de folclore y de música. Una decisión que apoyan sus padres. “No me gusta estudiar, lo que me gusta es trabajar en esto de la música, y la iluminación”, y ellos lo entendieron desde el primer momento”, asegura.

En otra de las empresas en las que también trabaja tiene la oportunidad de seguir de cerca a Furia Joven. Con este grupo, que procede de su mismo municipio, se va incluso de gira durante dos temporadas por Galicia. Cuenta que actúan con escenarios móviles que se montan sobre un camión a través de un sistema hidráulico. Con esta forma de ir con el escenario a cuestas, que parece que no es nada novedosa, iban de una localidad a otra.

Poco después también forma parte del equipo de iluminación de la orquesta El Combo Dominicano, la célebre orquesta de ritmos latinos que llega hace años desde la República Dominicana, y en la que su hermana Yesenia es bailarina. Además, explica que también ha tenido la oportunidad de formar parte del equipo de montaje del escenario del carnaval de Las Palmas de Gran Canaria de 2020.

«Iba todo sobre ruedas y a buen ritmo hasta que llegó el confinamiento», señala. Pero aunque para el mundo de la cultura se paró en seco con la pandemia, Samuel no se detiene y busca otras alternativas, y otros proyectos. Aparte de asegurarse una fuente de ingresos en la hostelería, otra de las ideas que lleva a la práctica es la realización de un programa de entrevistas a artista canarios que lanza con el nombre ‘Te lo cuento sentado’ a través de la plataforma Youtube.

Pese a su tesón a veces le resulta duro seguir. Son momentos complicados. «Me he llegado a desanimar porque no encontraba salidas», confiesa ahora. Pero no se detiene. y logra poco así que poco a poco la productora empiece a tener más movimiento porque lleva también a un grupo de pop rock que versiona canciones de los 80 y 90, y además se va con Los Dandis hasta Madrid, lo que le infunde mucho empuje.

«Hay muchos productores y cuesta hacerse un nombre y que confíen en ti», señala mientras él mismo reconoce que es joven y por eso sabe que le queda mucho por andar. El sueño de Samuel es vivir de este trabajo porque «le encanta este mundo». Incluso razona que es lógico que al principio todo cueste porque «hay que lograr que funcione el espectáculo para que después confíen en ti para poder venderlo».

Sus nociones de este trabajo no las adquieren en ningún curso, probablemente es la influencia de su hermana la que ha tenido mucho que ver en su camino profesional. De hecho, Yesenia es su socia, y se encarga de la puesta en escena de todo lo relacionado con los bailes y las coreografías, y también de preparar las escaletas. Conforman un tándem en el que él se encarga de la parte técnica y de buscar los grupos y equipos. Entre los trabajos que ya han estrenado figura ‘Human Cannonball’ un espectáculo de teatro que representa el dúo ‘Los Muycerables’ en Moya, y que según señala Samuel, esperan llevar por más localidades. La obra juega con el espectador al que hacen creer que los dos actores, son dos trabajadores, que ultiman detalles para que comience el espectáculo y luego resultan ser los protagonistas que bailan, rompen sandías, luchan contra fieras, cantan y disparan desde un cañón al increíble hombre bala.

Mientras explica con detalles todo el espectáculo que contó con el apoyo del Instituto Canario de Desarrollo Cultural y el Ayuntamiento de Moya, anuncia que tiene otras más obras de teatro en la fase de creación aunque su mayor reto es el estreno del musical que prepara sobre Elvis Presley. En principio la fecha prevista es el próximo mes de julio.

En realidad este es el primer proyecto que quería lanzar y por eso no ve el momento de poder presentarlo en público. Se trata de una obra en la que participan 23 personas entre producción, técnicos, músicos, actores y cantantes. La voz de Elvis la pone Gonzalo Egea. Y del resto no quiere desvelar más secretos y se atreve a decir que «va a gustar mucho» porque se han cuidado muchos detalles, y además todo lo que sea difundir los éxitos del rey del rock and roll suelen tener mucha acogida. De momento lo que no sabe es dónde, en qué municipio de la isla, va a tener lugar este estreno. «Ya se verá» , comenta. Pero parece que es algo que tampoco le quita mucho el sueño aunque no descarta que sea en su municipio. Samuel es un torbellino, y tiene muchas ideas, y pese a su juventud ha aprendido que con empeño todo se consigue, y qué hay trabajos más duros como el de saber atender a los clientes.