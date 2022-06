Tengo un recuerdo…uno solo, cuando creo que debía tener cientos. Pero solo tengo ése porque es el que quedó fijado en mi retina de niña para quedarse ahora en mi corazón para siempre. Te recuerdo caminando junto a Carmen, serio, cabal, íntegro, con la envergadura de los hombres honestos. De los hombres cuya palabra significaba más que la firma ante un Notario.

Llegué tarde, siendo buena la dicha y no pude conocerte más, pero me queda claro que, si como suegro fuiste excelente, siempre con una sonrisa, con bromas y sacando el jugo a la vida, como padre debiste ser auténtico. Criado con valores que transmitiste a tus hijos y a tus nietos. Y que ellos sabrán transmitir a tus bisnietos.

Nos dejas llenos, no vacíos, llenos de tu amor por la vida, por la naturaleza, por el mar, por la pesca, por tu excepcional forma de mantener el equilibrio en tu vida y en tu familia y por el amor infinito a tu mujer. Tus gestos delataban ese Amor incondicional y firme que no necesita palabras, con el que me quedo para intentar imitar. Sigue cuidando de Carmen, como lo hiciste siempre, para ayudarla en esa tristeza infinita que ahora la invade.

No te has ido porque estás en la cara de tus hijos, en sus expresiones, en sus gestos y en sus mañas, en la expresión de Luca, en los ojos de Adriana, en Mateo, en María. Te has quedado impregnado en todos. Con eso se sigue adelante, se camina, porque la meta es Rafael llegar algún día a tu altura, a tu integridad, llegarte “a las suelas de los zapatos”.

Te imagino ya con tus bromas buscando un mar…y te imagino encontrándolo. Siempre lograste con esfuerzo y tesón lo que te propusiste. Me han chivado que incluso tu mujer obtuvo el carnet por tu tenacidad y así mismo te forjaste un camino por tu brillantez e inteligencia. Que quisiste estudiar de mayor y lo conseguiste. Que tus manos eran de oro para todo tipo de manualidades. Herencia que también dejas en tus hijos.

Descansa Rafael, ellos harán que te sientas orgulloso de lo que le has inculcado y te tendrán siempre como un referente, la luz que les guiará para siempre en su caminar. Yo solo quiero pedirte una última cosa, da un abrazo grande a mis padres, me consta que te aprecian mucho y seguro te recibieron como merecía un hombre como tú.

Te queremos