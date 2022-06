Una obra cambiará la red de saneamiento de cinco calle en Vecindario

El Ayuntamiento de Santa Lucía de Tirajana sacó a concurso el proyecto para instalar un colector general de saneamiento, del tramo de Barranco de Tirajana y avenida Atlántico, y que supondrá el cambio de las tuberías obsoletas de cinco calles situadas en Vecindario, siendo también los trabajos de pavimentación y de asfaltado de dichas vías. El proyecto de transformación de la red de saneamientos, sustituyendo los materiales obsoletos, y que beneficiará a miles de vecinos y vecinas, significará también una importante reducción de fugas de agua.

Esta propuesta en concurso público salió publicada en la plataforma de contratación del Estado, e incluye, entre otros aspectos, con un presupuesto base de 373.831 euros y un Impuesto General Indirecto Canario (IGIC) de 26.168 euros. Asimismo, el plazo máximo para la presentación de las ofertas finaliza el día 23 de junio de 2022. El tiempo de duración de la construcción de tendidos de tuberías, así como de pavimentación y asfaltado no puede pasar de los cinco meses.

Respecto al lugar de ejecución será en la calle Pío X, en el tramo adyacente al centro comercial Atlántico, donde se instalará una red de pluviales, mediante tuberías de polietileno, la cual conectará con la red en avenida Atlántico. También se incluye la ejecución de pozos de registro de hormigón e imbornales para la recogida de aguas pluviales, conectadas al colector principal mediante una tubería de polietileno. Del mismo modo, se sustituirá la red de saneamiento existente en hormigón por una nueva de PVC; conexiones con los domicilios; y se hará la reposición del firme del tramo de la calle Pío X. La otra zona será en la calle Colón y varias de las vías adyacentes, como son Guayedra, Perojo y Segundido Santana, en Vecindario. El trabajo que se hará en las mencionadas calles será el mismo que en Pío X.

Una de las condiciones para concursar es que en el proyecto se incorporará a la obra al menos una persona proveniente de los colectivos de personas desempleadas que está en especial dificultad para acceder al empleo, como parados de larga duración; mayores de 45 años; mujeres , en especial víctimas de violencia de género; y personas con discapacidad.

El otro concurso que ha aprobado la Concejalía de Gestión y Disciplina Urbanística es respecto a la instalación de un ascensor para el centro de mayores de Doctoral, también en el municipio de Santa Lucía de Tirajana. El presupuesto base de 30.974 euros, siendo el IGIC de un importe de 2.168 euros. El plazo para la presentación de proyecto acaba el próximo viernes, día 18 de junio. En el pliego de condiciones del proyecto se asegura que hay disponibilidad de los terrenos precisos para la ejecución de las obras, las cuales tienen un plazo de duración de cinco meses, y se financiará con cargo al presupuesto municipal.