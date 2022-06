Santa Brígida, San Mateo y Tejeda encargan un informe para ampliar la carretera del centro

Los ayuntamientos de Santa Brígida, San Mateo y Tejeda han decidido a través de la Mancomunidad de Medianías de la que forman parte contratar a una consultora de ingeniería para que realice un informe sobre las actuaciones que es necesario llevar a cabo para ampliar y hacer más segura la carretera del centro, la GC-15, una vía que une a todos estos municipios y mantiene el mismo trazado y curvas de cuando se hizo en el pasado siglo aunque soporta cada vez más tráfico.

A la vista de que hace más de un año ya que el consejero de Obras Públicas del Gobierno de Canarias, Sebastián Franquis, junto a su homólogo en el Cabildo de Gran Canaria, Miguel Ángel Pérez, se comprometieran, tras un encuentro en el que participaron los ediles de estos municipios, a que una comisión técnica conformada por estas administraciones analizarían qué actuaciones habría que acometer en la carretera del centro de la isla, y después de este tiempo no se ha elaborado ni un solo informe, los regidores de esos municipios han decidido actuar y recurrir a una empresa privada.

Miguel Jorge Blanco, Antonio Ortega y Francisco Perera han decidido encargar a la consultora GIPIC la elaboración del estudio que recoja las posibles intervenciones que hay acometer para ampliar esta carretera que une a las tres localidades a lo largo de unos 27 kilómetros de recorrido.

La mejora de la calzada, la creación de un carril para vehículos lentos, la rectificación de algunas curvas, y el trazado de algunas variantes para sortear los tramos más estrechos como en la zona de Gran Parada o en El Madroñal son las actuaciones que consideran más urgentes estos municipios, según ha explicado el alcalde de Santa Brígida, y también presidente de la Mancomunidad de Medianías, Miguel Jorge Blanco.

El alcalde Santa Brígida, destaca que una vez que dispongan de este estudio tienen previsto presentarlo al Gobierno canario y al Cabildo ya que se trata de una vía de interés regional en el tramo que conecta la capital con Santa Brígida, y de interés insular en el que va desde este municipio hasta Tejeda. En principio, el compromiso de la consultora es que en el plazo de un mes pueda estar concluido este informe.

Entre la conexión de Monte Coello hasta el casco de Santa Brígida el tránsito de vehículos que se mueve cada día es de 20.000, mientras que desde este municipio hasta San Mateo o Tejeda recorren esta vía unos 14.000 coches. Estas cifras se incrementan los fines de semana, según apunta el alcalde de Santa Brígida.

En este sentido, Miguel Jorge Blanco remarca que lo más importante es lograr que la vía sea cómoda y segura para lo que será necesario ensanchar algunos tramos con el fin de que se pueda habilitar un carril para vehículos lentos lo que evitará las colas, y defiende la construcción de viales para sortear las curvas más peligrosas como las que están a a la altura de Gran Parada o El Madroñal.

Insiste el alcalde de Santa Brígida y presidente de la Mancomunidad de Medianías en que la vía del centro es una de las que más tráfico soporta de la isla, y no se ha adaptado a la afluencia de vehículos. Sobre esto defiende que las infraestructuras viarias no pueden ser un hándicap para los municipios de Santa Brígida, San Mateo, y Tejeda frente a los de la costa que si que disponen de mejores vías. Por ello, subraya para estos municipios es “una necesidad cada vez más imperios contar con unas comunicaciones más seguras, y que el hecho de estar alejados de las vías de alta capacidad de Gran Canaria no puede obligarles a esperar otros diez años más a que desde el Gobierno canario o el Cabildo insular redacten el proyecto».

Con todo, el presidente de la Mancomunidad de Medianías apunta que, todas estas propuestas, que esperan que la consultora de ingeniería recoja en el estudio que le han encargado, van a ajustarse al Plan Territorial Especial de Corredor de Acceso Interior de Gran Canaria. Después quedará que el Cabildo y el Gobierno que son las administraciones que van a financiar la obra, tal y como se comprometieron hace un año los consejeros de Obras Públicas, recojan las propuestas de la consultora en un proyecto y que supere la normativa medioambiental para que se puedan llevar a cabo.