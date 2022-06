Telde retrasa la reforma de las casas de Las Longueras por la subida de los costes

Los vecinos de San José de Las Longueras van a tener que seguir esperando para ver renovadas las fachadas, cubiertas y zonas comunes de sus casas. El Ayuntamiento de Telde ha decidido paralizar, de momento, el proyecto de rehabilitación de las 496 viviendas de este barrio debido a que no dispone de financiación para afrontar el incremento del presupuesto que ha ocasionado la subida de los precios los materiales de construcción, y ha acordado volver a licitar el proyecto.

En un informe del pasado 4 de mayo, la empresa municipal de vivienda y suelo Fomentas señala que es «imposible» asumir una revisión precios en tanto que la financiación del proyecto se sustenta en un acuerdo de financiación entre el Gobierno central, el Ejecutivo autónomo, el Consorcio de Viviendas de Gran Canaria, y el Ayuntamiento de Telde que tienen carácter cerrado, por lo que las viviendas que se pretenden rehabilitar «se ajustaron al importe fijado, lo que hace imposible un aumento del presupuesto ya que no se dispone de más financiación para ejecutar las obras».

El proyecto de rehabilitación y acondicionamiento de los bloques de Las Longueras, según detalla el informe que firma el consejero de Fomentas, y edil de Viviendas, Servando González, corresponde a febrero 2021, mientras que las mediciones y el presupuesto de dicho proyecto se realiza durante el último tercio del año 2020, en base a los precios de la construcción correspondientes a dicho ejercicio, un año antes de que se dispararan los costes.

En base al presupuesto inicial concurren al concurso público las empresas Construcciones Rodríguez Luján S. L., Gratec S. A., Preconte S. L. y Proyecon Galicia S. A., y son admitidas las ofertas de Construcciones Rodríguez Luján, de Gratec y Preconte, aunque finalmente el pasado 5 de mayo, a la vista de los informes técnicos, el departamento jurídico de Fomentas decide no adjudicar el contrato por razones de interés público.

Detalla la empresa municipal hasta en los porcentajes en los que ha afectado la subida de precios a los distintos materiales a lo largo del último año, si bien precisa que no puede dar un dato sobre el total de la obra porque dependerá de que se utilicen más cantidad de unos o de otros. Así, en base a las empresas de referencia con atiende el suministro de materiales, asegura que la subida de precios alcanza hasta el 15% en el caso de las pinturas de impermeabilización, cifra que también ha crecido de un 15 a un 20% en el caso de los materiales de fontanería. Aún más elevado es el incremento que han experimentado los materiales de electricidad que alcanzan el 30%, y hasta llegan a encarecerse más los precios de la carpintería metálica que ha acusado alzas que oscilan entre un 30 y un 35%. También señala que en el caso de la latas de pintura los precios se han encarecido en un 20%.

Para justificar la decisión de no adjudicar el contrato de reforma de las viviendas de Las Longueras, Fomentas no sólo se ampara en la Ley de Contratos del Sector Público sino que además expone que resulta «ilustrativa» la resolución. del Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales de abril de 2020 sobre la causa del interés público para justificar la renuncia de la licitación. También alude a otro pronunciamiento similar del Tribunal Administrativo de Contratos Públicos de Aragón que sostiene que «la renuncia a un contrato público se considera como un acto unilateral de la administración que no constituye un fin en si mismo sino en la medida que atiende a la finalidad de satisfacer un interés público».