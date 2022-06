Aguas de Teror espera obtener casi 3,3 millones de beneficios este año

El grupo de gobierno (PP-PSOE) espera que la empresa pública Aguas de Teror obtenga este año unos beneficios de 3.262.273,43 euros, según anunció ayer durante un pleno extraordinario para aprobar los presupuestos del municipio para este año. La concejala de Hacienda, Sabina Estévez, detalló que las cuentas específicas del Ayuntamiento crecen un 4,3%, y que son «realistas y de prudencia financiera», mientras la oposición lamentó la falta de inversiones externas, que se limitan prácticamente a la prórroga de la construcción de la residencia de mayores, y el elevado volumen de la partida para organizar fiestas.

El presupuesto municipal asciende en Teror para el ejercicio actual a 17.874.301,82 euros, lo que supone un incremento del 4,3% respecto al año 2021, aunque todavía sin alcanzar las cifras prepandémicas. Y contó con el voto en contra de toda la oposición.

A esto hay que hay que sumar los 32.652.912,73 de euros de las cuentas de su empresa de aguas, lo que supone en conjunto 50.527.214,55 euros. En este último caso, la sociedad mercantil continúa siendo una fuente laboral y económica para el municipio. Obtendrá 3.262.273,42 euros de beneficios, según las previsiones iniciales, que serán algo inferiores al año pasado, que fue de casi 3,37 millones. Y, a pesar de que se suele dejar fuera del debate político, la portavoz de Nueva Canarias en la oposición, Isabel Guerra, criticó el escaso rédito que, a su entender, le aporta a buena parte de la población de Teror. En este sentido, detalló que solo deriva de su cuenta de beneficios un millón de euros hacia el ayuntamiento, ya que el resto llega en concepto de arrendamiento de instalaciones.

El Ayuntamiento mantiene una partida de 1,4 millones para la residencia de mayores, ahora parada

Sabina Estévez defendió que la empresa prevé un crecimiento del 5,5%, «que es autosuficiente» y que aporta el 22,3% del negocio al Ayuntamiento.

En el reparto de los 17,9 millones específicos que manejará el Ayuntamiento, el capítulo de personal se llevará 6.382.509,11 euros, lo que representa el 35,7%.

Entre las inversiones más significativas se incluyen 246.322.45 euros para atenciones benéficas, 72.797,28 euros para el tercer mundo y 50.000 euros para fomento del deporte. A esto se suma, según el grupo de gobierno, los 13 millones ya aprobados con cargo a los remanentes para una batería de obras y servicios.

«Lo más pornográfico son los sueldos y sobresueldos del grupo de gobierno», espetó Isabel Guerra, que cifró en 695.732 euros las nóminas de concejales y contar «con dos alcaldes», por el mandato a tiempo compartido de Sergio Nuez y Gonzalo Rosario. Y los 95.000 euros de atenciones protocolarias «para comer en los restaurantes del pueblo». Y habló de «pan y circo» en las cuentas, con 962.000 euros para festejos.

Isabel Guerra: «Es pornográfico el sueldo de los concejales, y que haya dos alcaldes». La respuesta de Sergio Nuez: «Lo pornográfico es que trabaje en el Gobierno canario y la vea siempre aquí»

Sergio Nuez aprovechó el último turno de intervención para responder a estas acusaciones: «Trabaja -dirigido a Guerra- en el Gobierno de Canarias para pasear por Teror, porque la veo todas las mañanas; no sé si trabaja por la noche. Lo que sí es pornográfico es que no supo mantener un grupo de gobierno -cuando estuvo de socio en el gobierno con su partido, el PP-, y por eso se llevó una moción de censura; ni supo llevar un partido político, porque se le han marchado tres al grupo de no adscritos».

La concejala en la oposición Marlene Rodríguez les afeó durante el debate plenario que el presupuesto «llega tarde y mal» y que no contempla el albergue de animales. Su compañero Juan Jesús Quintana añadió que no veía un presupuesto de interés para los vecinos. Y Antonio Rodríguez lamentó que solo haya 574.588 euros de fondos externos, ya que los otros 1,44 millones proceden de la prórroga de la residencia de mayores, criticando que Teror tenga uno de los impuestos de vehículos más elevados de Gran Canaria y critica que incumplan su compromiso para una cancha en El Hoyo, nuevos senderos y un plan de embellecimiento en el casco.

El portavoz de Podemos, Francisco López, criticó que se derive a empresas contratadas privadas por servicios que, a su juicio, deberían ser públicos más de tres millones de euros, y un aumento de las partidas de luz y combustible. Y considera exagerado el millón de euros para las fiestas.

Permiso para hablar a los no adscritos

Por otro lado, el alcalde Sergio Nuez decidió ayer da voz a los tres concejales no adscritos, que optaron por dejar Nueva Canarias, a la espera de nuevos informes sobre el reparto de tiempo de intervención de los concejales en el pleno, entre ellos del Consejo Consultivo de Canarias. Como se recordará, Antonio Rodríguez, Juan Jesús Quintana y Marlene Rodríguez abandonaron el último pleno ordinario el día 9 de este mes en protesta porque el alcalde les restringió la posibilidad de intervenir por separado, instándoles a distribuirse entre ellos sus aportaciones plenarias.