El Casino de los tres siglos de Gáldar

Aniversario histórico en Gáldar. El Casino cumple el 1 de julio el 175 aniversario de su fundación, lo que le convierte en una de las instituciones recreativas más añejas de Gran Canaria, tras el Gabinete Literario. La entidad, que ha vivido los vaivenes de tres siglos desde 1847, trata de recuperar el protagonismo social de sus épocas gloriosas, y que tuvo su mayor efervescencia en los pasados años 80 con sus famosos bailes.

El 1 de julio 1847 se fundó la Sociedad de Fomento, Instrucción y Recreo de Gáldar. Así consta en el acta de constitución redactado a pluma. El documento es una de las joyas histórica de esta entidad, que ha vivido tres siglos distintos. Y no es la única. Entre sus paredes se exponen cuadros de dos Premio Canarias, como es el caso Pepe Dámaso (1996) y Paco Sánchez (2017). Y la sede es otra obra de arte, un ejemplo de las casonas señoriales, que perteneció a una tía de José Samsó (un alto cargo militar que impulsó la agricultura canaria, entre ellos el ahora centenario Sindicato Amarillo), aunque parece ser que nunca la llegó a habitar, según el presidente Antonio Bolaños, aunque tenía dos inquilinas que tenían dividido el inmueble. La vivienda guarda todavía su esencia centenaria, en el que no faltan sus innumerables tonalidades de pisos hidráulicos, sus cristaleras decoradas y los azulejos en las paredes, además del mobiliario que mantiene su esencia añeja, sin dejar de lado un viejo teléfono. Y hasta los enormes fotografías del salón de bailes de cuadros de Antonio Padrón le confieren un aire muy particular.

Remontándonos a sus orígenes, la entidad se gestó de la mano de las ‘fuerzas vivas’ de la época, y se justificó por «el desarrollo de los elementos materiales e intelectuales de la población, y la distracción de sus habitantes», según recoge el investigador Sebastián Monzón en su relato histórico sobre la primera etapa del Casino.

"Una sequía anterior había provocado una gran hambruna que provocó una gran avalancha de familias y mendigos sobre Gáldar"

La Carta Etnográfica de Gran Canaria apunta que «en 1847 una sequía anterior había provocado una gran hambruna que provocó una gran avalancha de familias y mendigos sobre Gáldar, buscando los cereales de los cosecheros galdenses. La sociedad comienza precisamente de forma filantrópica, como un movimiento social, alentado por esta penuria, por un grupo de ciudadanos formado principalmente por el párroco D. Mateos López, el Capitán D. Nicolás de Aguilar (comandante de Armas de la Villa), el subteniente D. Ignacio Suárez Oliva, D. Francisco Rodríguez Reyes, D. Francisco Aríñez y D. Nicolás Rodríguez. Celebrada Sesión Plenaria de la Corporación Municipal bajo la presidencia del primer teniente de alcalde D. Sebastián de León, por ausencia del titular Juan de Dios de Medina, solicitan que se les conceda para ubicar el local de la sociedad en una parte del edificio de la cárcel que está sin uso y deteriorándose, con el objeto de formar un salón para un teatro dramático, que sirva de recreo y para la ilustración del pueblo, produciendo a la vez los fondos necesarios para la reedificación de esta parte inacabada de la cárcel. Fue este teatro el segundo construido en la isla, después del Cairasco de Figueroa, levantado en 1845 por el Gabinete Literario a los dos años de fundado».

El 1 de julio de 1847 se redactó su reglamento, que se imprimió curiosamente en Tenerife, que se justifica por el boyante intercambio comercial desde el puerto de Sardina. Su primer fue presidente Francisco Aríñez y Martínez, y contaba con 52 socios, entre ellos cinco mujeres. Precisamente, esto creó cierta controversia en aquellos momentos. «Nutrida era la participación ciudadana... con la sorprendente presencia femenina, estampa insólita en aquella Gáldar que no alcanzaba las 3.000 almas y marcada hondamente por el puritanismo social y pueblerino de la época. Sin embargo, parece ser que no fue tan aplaudida la concurrencia de las féminas, que se produjo algún que otro incidente y que su permanencia fue efímera», recalca en su citada obra Sebastián Monzón.

Popular Cinema fue rebautizado popularmente como Cine de los Guayabos

El cólera morbo motivó su interrupción temporal en 1951. Y en 1877 aparecen dos asociaciones: La Unión y el Círculo de Amistad. Es una situación efímera, motivada seguramente por dos grupos enfrentados. En esta época ya se empieza a conocer popularmente como El Casino.

En 1912 se inicia el proyecto del teatro, ahora propiedad municipal junto a las Casas Consistoriales, que da pie a discrepancias con el Ayuntamiento posteriormente.

En 1930 se inician las gestiones para comprar un local propio, que es su actual sede, situada junto a la plaza de Santiago y al inicio de la calle Capitán Quesada (Larga). La Carta Etnográfica de Gran Canaria habla de «que «en el año 1927, siendo presidente Baltasar Espinosa Perdomo, se hacen las gestiones para adquirir un local en la Calle Capitán Quesada, propiedad de D. Manuel Hernández Martín, que además de contar con un salón teatro, se proyecta la instalación de un cine sonoro. Por estos años eran populares los bailes de asalto, las verbenas de las fiestas patronales y de verano. El cine se inauguró con la película «Condición de Paz». Abierto bajo el nombre de Popular Cinema, fue rebautizado popularmente como ‘Cine de los Guayabos».

Cuenta en la actualidad con 290 socios, en su mayor parte fieles «románticos», pero llegó a tener unos 1.400

El edificio fue diseñado por el Capitán Ingeniero galdense Antonio González para Josefa Henríquez, y fue construido por la conocida familia de maestros mamposteros Ramírez Saavedra.

El Casino pidió a la Alcaldía el abono de las 10.600 pesetas reconocidas desde 1927 para la adquisición y construcción de un local social.

El inmueble cuenta con una superficie de 2.320 metros cuadrados, ya que también vivió una ampliación hacia la trasera.

La entidad emprendería entonces una nueva etapa hasta la actualidad. En su fachada se expone una placa en la que hace mención a su nombre original y a la fecha de fundación. Y en el salón de entrada otra pieza de mármol que procedía, según Antonio Bolaños, del antiguo teatro, en el que se habla de que «Esta entidad de la Real Ciudad de Gáldar se fundó el 1 de julio de 1847 con la denominación de Sociedad de Fomento, Instrucción y Recreo, siendo Reina de España Isabel II. 1847-1988».

La institución cuenta con 290 socios, muchos de ellos casi de corazón, que pagan 12 euros de cuota mensual. Antonio Bolaños habla de «socios románticos», como es el caso de Antonio Molinos, que reside habitualmente en Fuerteventura. Calcula que un 70% responde a este perfil.

La entidad vivió su época más gloriosa en los años 80 del siglo pasado con sus multitudinarios bailes

En su época de mayor ebullición gracias a los bailes de los años 80 llegó a contar con 1.400 fieles. Era la época de las bandas más populares, como Los Zotos, que llenaban sus salones de jóvenes para bailar agarrados y abrir amoríos.

El presidente trata de ser optimista a la hora de hablar de rejuvenecer la entidad, para volver a estar en la boca de la población de la comarca. «Se necesita gente joven», insiste. Y para ello habla con orgullo del grupo folclórico Acataifa, que se fundó entre sus paredes. Además, dice estar abierto a colectivos que quiera hacer uso de sus casi centenarias instalaciones. Además, en sus salones se sigue leyendo periódicos, se distraen en sus juegos de mesa, se habla de todo y se pueden ver los grandes eventos deportivos, participar en concursos literarios y asistir a los debates entre los candidatos cuando llegan las elecciones.

Presidente a la tercera y por tercera vez

Antonio Bolaños llegó a la presidencia por tercer vez a finales del año pasado, en tercera convocatoria, ante la falta de candidatos.

El presidente destaca que ahora viven una situación económica saneada, después de alguna etapa crítica reciente. Sobre todo, gracias a ayudas públicas que le han permitido acometer proyectos, una vez se constituyeron como asociación sin ánimo de lucro a comienzos de este siglo. De ahí que ahora sea una entidad cultural, recreativa, deportiva y vecinal.

Antonio Bolaños realza el carácter histórico de la entidad. Y confía en recibir ayudas de las Administraciones para continuar con la rehabilitación del edificio señorial, y lograr rescatar su identidad como referente social de la historia de los últimos siglos de Gáldar.