Antonio Morales: «La ejecución del Cabildo es muy superior a la del Gobierno autónomo»

Usted asegura que Gran Canaria tiene músculo suficiente para superar la crisis provocada por el Covid ¿También puede afrontar con garantías la incertidumbre generada por la elevada inflación, la escasez de materias primas y los problemas del transporte marítimo internacional por los efectos de la guerra de Ucrania?

Por una parte está la fortaleza del Cabildo, con su capacidad de inversión y las medidas necesarias para paliar la situación de vulnerabilidad de muchas familias ante estas crisis. Creo que el Cabildo está tirando de la economía insular con más de 1.000 millones de gasto en estos momentos, lo que es muy importante para las pymes y los municipios. La asociación de empresas de la construcción afirma que quienes están tirando de la inversión pública ahora son las instituciones locales y especialmente los cabildos, por eso puedo decir que vamos a seguir con estos niveles de inversión y atendiendo a los sectores más vulnerables. Pero esta isla también tiene muchas fortalezas y recursos suficientes para afrontar grandes retos como este. La realidad es que, a pesar de la crisis sanitaria que hemos vivido en los dos últimos años, los indicadores de recuperación son muy buenos para la isla porque estamos hablando de datos de ocupación turística, afiliación a la Seguridad Social o confianza empresarial parecidos a los anteriores a la crisis de 2008 y mejores a los de 2019. Estamos ante una sociedad que resiste este tipo de situaciones porque tanto el Cabildo, las organizaciones empresariales, los sindicatos o el tercer sector trabajan de forma coordinada, igual que con los ayuntamientos. No hay enfrentamientos ni crispación y eso es muy positivo porque todos remamos en un mismo sentido.

¿No es un lastre los problemas que siguen denunciando empresarios e inversores por las trabas a proyectos estratégicos para la isla?

Pero eso no solo lo dice el sector privado, yo también lo he denunciado en reiteradas ocasiones. Creo que hay un exceso de burocratización y, por otro lado, se han aprobado una serie de leyes como la de Contratos Públicos que maniatan a la administración pública y a la pequeña y mediana empresa. Desde 2010 para acá con los recortes y ajustes hemos perdido más de 25.000 empleados públicos en Canarias, lo que supone perder la capacidad de afrontar la gestión de los recursos. Todo esto unido supone sin duda una carga de burocratización y una pérdida de músculo para afrontar los grandes retos. Luego están también los problemas que puedan surgir a la hora de captar financiación para determinados proyectos como el del tren, que en estos momentos está con todas las tareas hechas y solo queda lograr la financiación.

¿La Comunidad Autónoma está también apostando por el tren? ¿Se está poniendo las pilas ante el Estado y la UE para movilizar los recursos?

Creo que sí. El Gobierno es consciente de la necesidad que tiene esta isla de afrontar una solución a la movilidad. Estamos hablando de un tren apoyado en las energías renovables, que no ocupa territorio porque la mayor parte de su recorrido es soterrado y que, sin duda, es una alternativa a más carriles y más vehículos, que sí es insostenible. No podemos seguir sustentando la movilidad de la isla en coches y más carreteras, tiene que haber una alternativa y esa es la del transporte guiado.

Sin embargo en el convenio de carreteras hay vías en Gran Canaria que vienen de convenios anteriores como la Tangencial de Telde, la variante aeroportuaria o la conexión Mogán-La Aldea ¿Son realmente necesarias?

Todo evoluciona muy rápido, por lo que habría que ir adaptándolo a la realidad de cada momento. Está claro que si conseguimos la financiación del tren y si seguimos incrementando la utilización del transporte público serán menos necesarias obras de infraestructuras de carreteras y de ocupación del territorio. En función de la situación económica y del transporte la isla seguirá demandando carreteras, pero condicionadas por todo esto.

¿No se va a coordinar con Tenerife para lograr la financiación?

En esto no porque Tenerife ya ha dicho que en estos momentos el transporte guiado no es su prioridad. Por eso no podemos esperar por Tenerife.

¿A qué se debe la baja ejecución del capítulo 6 de inversiones reales del Cabildo?

Estamos hablando del capítulo 4 y del capítulo 6. El problema de la oposición es que manipula las cifras...

Pero el capítulo 4 son las transferencias corrientes y el 6 es el de las inversiones.

Los dos capítulos son inversiones reales. Por ejemplo si el Cabildo le transfiere al Ayuntamiento de Guía una subvención para que termine el mercado agrícola y le damos 8 millones de euros ¿eso no es una inversión real? Por lo tanto estamos hablando de un capítulo con un 38% y otro con algo más de un 60% de ejecución, por lo tanto los dos son inversiones reales. Lo que pasa es que se manipulan las cifras y se tergiversa la realidad. Es muy superior la inversión del Cabildo de Gran Canaria que la del Gobierno autónomo, infinitamente superior.

No está dejando en buen lugar el nivel de ejecución del Gobierno canario ¿no cree?

Todas las administraciones tenemos los mismos problemas en estos momentos, derivados de los condicionantes que dije antes. Nosotros estamos en una ejecución general del 83% sobre un presupuesto que supera los 1.000 millones de euros a pesar de este tipo de limitaciones.

¿Y qué inversiones directas del Cabildo destacaría?

Pues directas están por ejemplo las obras de la depuradora de Bocabarranco en Guía, largamente esperada, o los platós de cine para Gran Canaria. Las dos incubadoras que inauguraremos en las próximas semanas en el Puerto de Las Palmas; obras viarias importantes para la isla como la carretera de Teror. Se está ejecutando el 75% del plan sociosanitario con más de 130 millones de inversión, además de todo lo que se está haciendo en autoconsumo, lo que supone que ya el 45% del autoconsumo energético que se produce en las Islas esté en Gran Canaria.

La peor cara de las crisis son los elevados indicadores de pobreza y exclusión social ¿Hay suficientes recursos y coordinación entre las instituciones para atajar esta problemática social?

Aquí hay un problema estructural de paro y de pobreza que solo se puede combatir con un modelo distinto de diversificación económica en el que está implicado el Cabildo. Hay que avanzar en otros nichos que generan empleo como el audiovisual, las energías renovables y el sector primario. Se puede hacer mucho más en la innovación y el conocimiento, en la economía azul, en la economía circular y en la lucha contra el cambio climático. Por una parte hay que generar actividad económica para diversificarla y permitir que muchas familias salgan del paro y la pobreza, pero también hay que aplicar medidas paliativas para atender a las personas vulnerables y el Cabildo en este sentido está haciendo un esfuerzo muy importante desde el inicio de la crisis a través de una colaboración estrecha con el tercer sector. El proyecto del canal social se ha convertido en una referencia, además de ayudas de emergencia en colaboración con los ayuntamientos. Sin embargo los ayuntamientos no puede abarcar más recursos y, de hecho, no podemos transferir más fondos de emergencia a los municipios porque no tienen capacidad para activarlos.

¿Lleva mucho retraso la construcción de nuevas plazas sociosanitarias? El Gobierno se queja de que los cabildos ejecutan con retraso el plan.

Lo lógico es trabajar en generar plazas más cercanas a los dependientes, centros de día o pisos compartidos, no todo tienen que ser residencias y centros sociosanitarios. Sí afirmo con rotundidad que Gran Canaria es la isla más avanzada en el plan sociosanitario. En tres años se ha conseguido los suelos necesarios, elaborar los proyectos de los centros y los pliegos de licitación para más de 1.500 camas, con una adjudicación del 75%. En breve presentaremos un nuevo centro de 250 camas en el antiguo hospital psiquiátrico. Se han incorporado nuevos centros con la aportación del Cabildo, que sufraga más del 60% de los recursos al plan, y cuando tengamos las 1.500 plazas tendremos el 50% más de lo que disponíamos hasta ahora. La realidad es indiscutible.

¿Cómo está gestionando el Cabildo los centros que albergan a menores migrantes no acompañados?

Es verdad que en estos momentos hay cerca de 3.000 menores en Canarias y que una parte importante están en la isla de Gran Canaria. Pero en estos momentos atendemos menos porque la mayoría de los menores migrantes están en centros gestionados por la Comunidad Autónoma y no son dependientes del Cabildo. Hemos tenido épocas muy duras pero ahora no sucede como antes.

¿Cuál es la alternativa a los vertederos, llamados ecoparques, cuando finalice su vida útil en una década?

La tecnología está avanzando mucho, la economía circular nos debe ayudar a avanzar para afrontar esta situación, además de la concienciación ciudadana para incrementar el reciclaje de los residuos. Esta es la isla que más recicla pero debemos hacer un mayor esfuerzo. Este es uno de los grandes retos del futuro, es decir, generar economía circular para importar menos materias primas, reutilizando las que producimos aquí. Los ecoparques tienen un horizonte de 10 o 15 años y estamos buscándoles alternativas, no creo que sea un problema de futuro.

¿Le ha dolido especialmente la resistencia que existe en sectores vecinales y ecologistas al proyecto Chira-Soria?

En los sectores vecinales de la zona prácticamente no hay rechazo al proyecto y en los ecologistas es minoritario. La gran mayoría de la sociedad grancanaria lo respalda y así lo demuestran amplios sectores de la sociedad civil de la isla. Me parece un enorme error oponerse a un proyecto de futuro como es Chira-Soria que no genera ningún daño medioambiental y que va a crear una alternativa real a la penetración de las energías renovables. Hoy estamos sufriendo el problema de la inflación y la guerra, hasta el otro día nos vendían que el gas era una fuente energética excelente y ahora no hay gas. Hemos dicho siempre que dependemos de lugares inseguros, de dictaduras y donde no se respetan los derechos humanos para suministrarnos el gas cuando aquí hay energías renovables suficientes ¿Qué quiero decir con esto? Nosotros tenemos que romper esta dependencia del exterior, necesitamos almacenar la energía, hay que incrementar el autoconsumo, despejar la ordenación de la eólica marina y contar con más parques eólicos e instalaciones fotovoltaicas. Y para eso necesitamos una gran pila de almacenamiento para que esta isla esté en la vanguardia. Nos darán la razón en unos años cuando no dependamos del exterior y seamos autosuficientes.

¿No cree entonces que este tema le suponga un coste electoral el próximo año?

Estoy convencido de que es todo lo contrario. La sociedad grancanaria ha asumido la importancia de este proyecto y si no fuera así yo rechazo que la política sea plegarse a las corrientes de pensamiento al uso y que el que gobierna no asuma la responsabilidad de romper moldes, de traspasar fronteras para generar alternativas de desarrollo. Un político debe arriesgarse y asumir propuestas de futuro que, aunque generen contestaciones, tenga los arrestos suficientes para afrontar los retos.

¿Qué piensa cuando el presidente del Gobierno y secretario general del PSOE dice que necesitamos a la OTAN para proteger el flanco sur ante la inestabilidad en África y vuelva la política de bloques?

Estamos viviendo una situación mundial polarizada y en muchos ámbitos políticos del planeta están triunfando los movimientos reaccionarios y autoritarios. La democracia está en riesgo y eso nos lleva a posicionarnos de nuevo en bloques. Estamos viendo un riesgo importante en el Sahel con el movimiento de fichas de Rusia y EEUU y esto tiene que ver con la nueva posición de España con Marruecos y el Sáhara. Hay que estar atento porque cualquier movimiento que se genere en la zona puede crear un conflicto de seguridad para Canarias. Todo esto hay que mirarlo con el sosiego necesario y sin la precipitación a la que nos puede llevar el alarmismo. Canarias debe seguir siendo una plataforma de paz.

¿Queda solapado el conflicto saharaui por esta situación?

Puede quedar solapado si se precipitara una situación de conflicto en la zona. Pero eso no quiere decir que aceptemos sumisamente que no se respete el derecho internacional, las decisiones de la ONU y el derecho a la autodeterminación, eso no lo podemos aceptar nunca. Insisto en que la seguridad no puede estar reñida con la democracia y con los derechos humanos. No podemos aceptar tampoco los continuos chantajes de Marruecos porque le convenga a la OTAN o a determinados bloques utilizando a Canarias como moneda de cambio. El pueblo canario debe tener claro qué es lo que se pretende hacer y cómo nos puede afectar porque dependemos del turismo.

La gran pregunta es si Antonio Morales se va a presentar a un tercer mandato en el Cabildo...

Todavía no lo tengo decidido. Tengo que decir que Nueva Canarias me ha dicho que debo seguir y que tengo todo el apoyo de la organización para continuar, pero yo no lo tengo decidido por cuestiones personales. Vamos a ver qué sucede en los próximos meses, de todas formas hay tiempo hasta que se presente la candidatura en la Junta Electoral.