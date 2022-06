Cristina Pedroche no ha podido contener las ganas de compartir con sus más de 2 millones de seguidores la preciosa experiencia que ha tenido en el aeropuerto de Gran Canaria antes de embarcar a Madrid.

La joven, que se encuentra en la Isla grabando desde hace semanas la segunda temporada del reality de amor de Neox 'Love Island', concedió hace unas semanas una entrevista exclusiva a LA PROVINCIA en la que confesó su amor por Gran Canaria y en la que aseguraba que "es el paraíso al que me escapo cada dos por tres. Sois muy cariñosos. Da gusto", explicaba.

Además, no solo se desvelaba como una fan incondicional de esta tierra sino que también alabó la gastronomía de la misma y reveló cual es su producto favorito de la comida isleña.

Pues parece que, como ella misma ha compartido en sus redes sociales, Gran Canaria no para de darle alegrías y de regalarle momentos a Cristina Pedroche y la última situación que ha vivido ha tenido como escenario el aeropuerto de la isla y ha sido de lo más emotiva y reconfortante para la reina de las Campanadas.

¿Qué es lo que le ha ocurrido a la querida comunicadora?

"Me he quedado sin saber qué decir"

A través de sus historias de Instagram, Cristina Pedroche ha compartido con sus seguidores y seguidoras el bonito momento que ha tenido con dos fans de la comunicadora mientras pasaba el control de seguridad del aeropuerto isleño.

"Estoy en el aeropuerto para irme a Madrid y me ha pasado una cosa muy guay. Quiero contároslo porque parece que solo se habla por aquí para denunciar las cosas malas", empezaba.

"Estaba pasando el control de seguridad y se me acerca una chica y me dice algo. Yo el dije "¿perdona? porque no sabía muy bien qué decía y llevaba los cascos. Como no me esperaba que me hablasen, me quedé sin saber qué decir. En ese momento, me dice la chica "eres un ejemplo"'. comparte emocionada.

Sorprendida, Pedroche siguió contando la historia. "Eres un ejemplo, te sigo en redes y es muy guay lo que dices y compartes'. ¡Casi se me saltan las lágrimas!" decía mientras se preparaba contar otra cosa que le ocurrió.

"Esto no fue todo. Al pasar el control, me dice la chica de seguridad: "Jo! Qué guapa eres!". Muchas gracias a esas dos personas ya a todas las personas que decís cosas bonitas" finalizaba .