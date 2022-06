Los empresarios afean a San Bartolomé de Tirajana la «dejadez» en la zona turística y piden restaurarla

Los empresarios turísticos consideran que las zonas turísticas de San Bartolomé de Tirajana presentan un estado obsoleto y requieren de una intervención urgente para abordar la mejora de las infraestructuras, sobre todo en el litoral y los centros comerciales antiguos. Y así se lo ha hecho saber la Asociación de Empresarios de Alojamientos Turísticos de Las Palmas (AEAT) a la alcaldesa de San Bartolomé de Tirajana, Conchi Narváez, a quien le reprochan, entre otros asuntos, el «afeamiento por dejadez» del litoral del municipio turístico donde existen «playas mal mimadas con malos olores» y suciedad en las calles. «Menudo problema para un destino de sol y playa», señala.

En este escrito, que el presidente de esta organización empresarial, Tom Smulders, entregó este martes a la alcaldesa tras la reunión para valorar la conveniencia de recolocar el carnaval en su fecha tradicional, la AEAT lamenta que tras dos años de pandemia con consecuencias negativas para el sector turístico, el destino no esté adecuado para la recepción de turistas. «La belleza de nuestra costa en la parte sur no esconde el afeamiento por dejadez. Sobre todo, destaca en lo feo, cuando lo rodea lo bueno y bonito. Su litoral único, que en sí es un invento de la propia naturaleza, por tanto, no tendrá que reinventarse, sino restaurarse, retocarse en el uso y sobre todo auto disciplinarse, donde procede», señala.

En la carta, critica que el destino se «estanque en el siglo XX» con «esqueletos eternizados», en relación a los centros comerciales obsoletos, por lo que reclama un lavado de cara para las zonas turísticas y «de forma imprescindible» un Plan de Modernización para los centros comerciales con la declaración de urgencia por parte del Cabildo de Gran Canaria «para evitar no ser degradado progresivamente en una zona que no visitar». La AEAT considera que estas estructuras deficientes no generan un atractivo turístico como el que ofrecen otros destinos competitivos o los países de origen de los turistas.

En este escrito, los empresarios también critican la «pasividad» de las autoridades para limitar la residencialización en las zonas turísticas. «Los depredadores son de nuevo residentes de países europeos que se están instalando cuantiosamente en la zona turística y luego más de uno se dedica al alquiler turístico ilegal», lamenta. Tampoco dejan atrás los empresarios sus críticas a la «escasez» de ocio nocturno. Por otro ello, proponen«cerrar filas y tomar decisiones» para «mimar» a los clientes, además de crear una hoja de ruta que una a profesionales, gestores del turismo y políticos.