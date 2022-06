Representantes del Cabildo de Gran Canaria, del Gobierno de Canarias y del Ayuntamiento de San Bartolomé de Tirajana se reunirán este próximo viernes para decidir de qué forma se reinicia la tramitación del Siam Park. El presidente del gobierno insular, Antonio Morales, ha anunciado este martes que ha convocado a dirigentes políticos y a técnicos de las tres administraciones para optar por alguna de las fórmulas que se han barajado para retomar el proyecto del parque acuático tras la sentencia del Tribunal Supremo que anuló el Plan de Modernización y Mejora (PMM) de El Veril.

“En principio valorábamos dos posibilidades, la de un nuevo PMM y la declaración de interés insular, pero caben otras que vamos a analizar, como la modificación de las ordenanzas municipales; las analizaremos todas, nos vamos a rodear del expertos y esperamos que el mismo viernes optemos por una propuesta definitiva y reiniciar el procedimiento para hacer realidad ese proyecto, que apoyan todas la administraciones y que es muy importante para el desarrollo turístico de Gran Canaria”, ha declarado Morales.

Por parte del Cabildo se ha convocado a técnicos de la Consejería de Política Territorial, del Consejo Insular de Aguas y del Servicio Jurídico. El objetivo, adelantó Morales, es “poner en común las distintas alternativas que puedan haber para afrontar la sentencia y para darle continuidad a la propuesta de desarrollo de un parque acuático en Maspalomas, en el sur de la isla, una infraestructura a la que el Cabildo ya le había dado el visto bueno y había hecho todos los trámites necesarios para que el Ayuntamiento le diera la licencia”.

Preguntado por las declaraciones de Marco Aurelio Pérez, portavoz del PP en el Cabildo y líder de AV en San Bartolomé de Tirajana, que propuso el lunes utilizar la vía del planeamiento municipal para tramitar el complejo turístico, Morales fue tajante: “No voy a emplear más de diez segundos en contestar al representante del PP en el Cabildo y me ciño a lo que dice la propiedad, que ha sido el alcalde de San Bartolomé en el anterior mandato el que más ha obstaculizado el Siam Park”.

Respecto a la anulación del PMM, Morales dijo que se debió a un informe del Consejo Insular de Aguas sobre el que el Tribunal Supremo interpretó que no se garantiza el agua suficiente para el proyecto. Ese informe, recordó, se realizó durante el mandato del PP en el Cabildo, cuando Marco Aurelio Pérez era consejero del gobierno insular de José Miguel Bravo de Laguna. “Pero no tiene nada que ver y no voy a entrar en esas guerras que distraen a las personas y a las instituciones; todos pensaban que ese informe estaba bien hecho y yo no voy a cuestionarlo, pero el Tribunal Supremo ha decidido otra cosa”.