El Carnaval de Las Palmas de Gran Canaria siempre se ha caracterizado por venir acompañado de lluvias. Algo común teniendo en cuenta la época del año en la que se celebra, entre finales de febrero y marzo. Este año debido a su celebración en julio debido a la pandemia de la Covid-19 que obligó a su retraso indicaba que las carnestolendas evitarían este episodio meteorológico. Pero todo lo contrario. Según ha pronosticado la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) se esperan se esperan lluvias de carácter débil durante la primera mitad del día

A partir de la tarde, cuando comienza la Cabalgata bajará la probabilidad de precipitación, pero eso no descarta que el cielo no de tregua, por lo que obligará a muchas mascaritas a combinar el paraguas o un chubasquero a su disfraz para no coger una pulmonía.

La probabilidad de que llueva volverá a aumentar durante la madrugada del domingo 3 de julio, según ha comunicado el delegado de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) en Canarias, David Suárez.

El verano en Canarias será más cálido de lo habitual

El director del Centro Meteorológico de Aemet en Santa Cruz de Tenerife, Víctor Quintero, ha dicho este jueves que la pasada primavera comenzó con un marzo frío, al que siguió un abril muy frío para terminar con un mayo muy cálido, y ha añadido que la previsión es que el verano en Canarias sea más cálido de lo habitual.

En rueda de prensa, acompañado del delegado del Gobierno de España en Canarias, Anselmo Pestana, el director del centro meteorológico de Aemet ha recordado que se trata de datos de la primavera meteorológica, que en marzo, abril y mayo ha dado una temperatura media de 16,7 grados centígrados, de forma que ha sido un trimestre ligeramente cálido y húmedo.

Víctor Quintero ha indicado que los episodios fríos se produjeron por la presencia de borrascas atlánticas aisladas, que se quedaron más o menos estacionarias al oeste del archipiélago, con lo que produjeron entrada de aire frío y alguna precipitación

El comportamiento ha sido similar en las dos provincias durante la primavera meteorológica, si bien la temperatura media fue de 18,1 grados centígrados en la de Las Palmas y de 15 grados en la de Santa Cruz de Tenerife.

Acerca de las precipitaciones lluviosas ha manifestado que marzo y abril fueron húmedos, mientras que mayo fue seco, y ha comentado que a pesar de que el último mes fue seco no logró revertir la situación de los dos meses anteriores, con lo que el trimestre fue húmedo.

Víctor Quintero ha hablado también de los episodios de calima durante la primavera, y ha apuntado que no ha habido muchos y tampoco han sido muy grandes.

Y del año hidrológico, que es la precipitación de lluvia acumulada, en este caso desde el 1 de octubre de 2021 hasta el 30 de septiembre de 2022, hasta el momento es muy seco, con 173,1 mililitros acumulados, el 62 por ciento de lo normal.

El director del Centro Meteorológico de Aemet en Santa Cruz de Tenerife ha recordado que se llevan varios años hidrológicos secos, y ha explicado que en junio, hasta el día 26, los valores han sido normales si bien desde el 20 las lluvias débiles llevan a precipitaciones normales.

En cuanto al verano meteorológico ha explicado que en los 21 primeros días de junio se produjo algún episodio cálido, por lo que ha hecho más calor del habitual, y durante los últimos 5 días se ha producido un descenso de las temperaturas, con lo que hace más frío del habitual en estas fechas.

Víctor Quintero ha insistido en que es preciso tener cautela con la previsión para el verano, ya que se trata de datos indicativos, y ha añadido que para lo que queda de junio y las dos primeras semanas de julio las temperaturas, en general, se cree que estarán por debajo de los habituales, y las precipitaciones lluviosas algo superiores a lo normal.

La tendencia es que las precipitaciones se sitúen a partir de la segunda semana de julio por debajo de lo habitual, y en cuanto a las temperaturas ha explicado que las previsiones son estadísticas.

Con esos datos, la mayor probabilidad es que sea un verano más cálido de lo habitual.