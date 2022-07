La detección de daños en el viaducto del Guiniguada ha obligado al Cabildo a restringir el tráfico de guaguas y camiones por la Circunvalación. Miguel Ángel Pérez del Pino explica en esta entrevista las consecuencias de ese corte y también detalla el inminente asfaltado de la Avenida Marítima, la aplicación de las nuevas ayudas al transporte público de viajeros o la situación del proyecto del ferrocarril.

Los daños en el viaducto del Guiniguada obligan a restringir e tráfico de vehículos pesados por la Circunvalación. ¿Qué efectos tendrá en la movilidad?

Lo primero es destacar que el mantenimiento preventivo que hemos puesto en marcha en nuestros contratos de conservación de carreteras está siendo fundamental, muy útil y eficaz, en la prevención de situaciones de riesgo. Con la incidencia detectada, los vehículos de más de 3.500 kilos, camiones y guaguas especialmente, tendrán temporalmente limitada la circulación por el viaducto, en tanto en cuanto se ejecutan las tareas de reparación. Hemos sentado a todos los agentes implicados en la toma de decisiones y en la operativa para trabajar juntos, codo con codo, para que el impacto en nuestra movilidad sea el menor posible. Es nuestra forma de gestionar: consensuando, tomando decisiones, comunicando y siendo transparentes.

Este lunes comienzan las obras de asfaltado en la Autovía GC-1 y en la Avenida Marítima de la capital. ¿En qué consiste esa mejora de la carretera y cuánto tiempo durarán los trabajos?

El Cabildo lleva planificando los dos últimos años diferentes actuaciones de asfaltado en toda la isla. La Avenida Marítima es uno de los tránsitos principales, la comunicación del norte con el sur de Gran Canaria y viceversa. El asfaltado parte desde la zona de la potabilizadora hasta el Puerto de La Luz. Tendrá un tiempo aproximado de dos meses y medio a tres meses, trabajando en horarios nocturnos, y la intención es hacerlo a través de diferentes tramos para actuar de manera seguida y sin interrumpir la actividad del tráfico habitual. Evidentemente, con el propósito de que la Avenida Marítima vuelva a tener el firme en un estado adecuado. Tras planificarlo desde final de 2019, este plan de asfaltado se puso en marcha en noviembre de 2021, tras la adjudicación del contrato, y hemos ido priorizando las diferentes actuaciones en función de la densidad de vehículos y del estado de cada una de las carreteras.

¿En qué tramos concretos de la Avenida Marítima se va a intervenir?

La Avenida Marítima, sumando las dos calzadas, tiene unos 20 kilómetros en dos calzadas de 10 kilómetros cada una, de los cuales se van a asfaltar ahora 8,53 kilómetros, casi la mitad. Las zonas o fases son del Cementerio de Vegueta al Teatro; el paso inferior de Rafael Cabrera; el carril derecho y paso inferior de Alcaravaneras; Torre Las Palmas a Juan XIII; de la Biblioteca de San Telmo al Teatro; el carril de entrada a Rafael Cabrera; el tramo de la parada de guaguas de San Telmo; la entrada y salida del Cementerio de Vegueta; el carril trenzado desde el Cementerio al túnel de San José; de ese túnel al ramal de entrada al Materno; el carril derecho de salida del Materno; el carril de servicio de salida del túnel de San José; y el carril de salida Hospital Insular hasta parada de guaguas. La fecha de comienzo de la totalidad de los trabajos es el 4 de julio y todas las actuaciones están comprendidas en el municipio de Las Palmas de Gran Canaria.

¿Cuánto costará la obra?

El importe total es de 2.445.789 euros y, dentro de esa cantidad, lo que se destina en concreto a la Avenida Marítima asciende a 1.527.801 euros. Las empresas que van a realizar los trabajos son Hermanos García Álamo y Félix Santiago Melián, que actúan como UTE. El tráfico en esa zona, contando las dos calzadas, tiene una intensidad media diaria de 98.700 vehículos. Sobre el tráfico pesado no hay datos exactos, pero siempre se ha estimado que se debe encontrar entre el 12% y el 18% del total.

¿En qué afectarán los trabajos a los usuarios?

No tendría que afectar, porque los asfaltados se realizan siempre entre las 23.00 horas de la noche y las 6.00 de la mañana, en que se vuelve a reabrir la carretera. Actuaremos por tramos, evaluando diariamente el comportamiento del tráfico, y más ahora con la limitación a vehículos pesados en a GC-3, y trataremos que la afección sea la mínima posible. Desde Obras Públicas del Cabildo se irán indicando los trazados alternativos esas noches y cualquier eventualidad que pueda surgir.

¿Qué presupuesto maneja su departamento para asfaltado de la red insular y cuáles serán las siguientes actuaciones?

Tenemos 18,9 millones para asfaltado, pero esa es la actuación troncal y genérica. También dedicamos otras partidas a asfaltados muy concretos que requieren de una mayor intervención, como es el caso de la GC-300 en Arucas, que se va asfaltar con un contrato independiente, por un valor de 2,5 millones, porque hay que mejorar la base de la calzada.

¿Qué fechas se manejan para arreglar el socavón de San Cristóbal? ¿Interferirá en los planes de asfalto del Cabildo?

Esa obra no tiene por qué interferir en el plan de asfaltado. Son totalmente independientes. El Gobierno de Canarias ya comunicó la semana pasada la intención de ponerse manos a la obra para la reparación de la escollera y entendemos que el Ayuntamiento también lo va a hacer en lo que le compete del paseo. No hay interferencias porque la carretera tiene su zona bien delimitada.

Aunque son gobiernos del mismo color político, ya ha habido al menos dos encontronazos entre el Cabildo y el Ayuntamiento de la capital por obras en carreteras, primero en Almatriche y luego en San Cristóbal. ¿Es que alguien pretende endilgarle obras que no corresponden a su departamento?

No lo creo, en absoluto. Lo que es evidente es que el Cabildo conoce bien su patrimonio y sus competencias. Y las ejecuta fielmente. Muestra de ello, es la actuación que acabamos de poner en marcha en el Viaducto del Guiniguada: aún siendo una vía de interés regional, el Cabildo ha actuado por entender que es su misión mantener las carreteras y el tráfico en las mejores condiciones posibles. Hemos actuado y nos hemos coordinado desde el primer momento con todas las Administraciones, porque es así como entendemos la forma de resolver los problemas, la forma de poner los intereses de Gran Canaria por encima de todo. Siempre que el Cabildo ha tenido alguna actuación que es de su competencia, o de su incumbencia para el bien de la isla, como fue también el caso de la caída del muro del Tívoli, hemos actuado sin cuestionarlo.

¿Qué suponen las ayudas al transporte de viajeros aprobadas por el gobierno estatal para compensar la inflación y cómo se van a aplicar en la Isla?

Gran Canaria tiene los bonos más baratos de todo el territorio español. La bajada del 30% del transporte que ha aprobado el Gobierno de Pedro Sánchez para toda España la aplicaremos de manera directa en el precio de nuestros bonos. Es decir, el Bono Joven pasará de 20 euros que cuesta hoy a 14 euros, el Bono Residente Canario pasará de 28 a 20 euros, y el Bono Oro para pensionistas de 20 a 14 euros. Esas aplicaciones serán directas y tendrán de intervalo temporal entre el 1 del septiembre y el 31 de diciembre de 2022. Tiene como objetivo minimizar el uso del coche privado, por su influencia clara en el precio del combustible y por el efecto en la sostenibilidad. Por tanto, serán muy positivos para el bolsillo de las familias, especialmente de las más vulnerables. El transporte público, como decía, es el más barato del todo el Estado español y está funcionando muy bien.

En el Pleno de este jueves se han aprobado 5 millones para el déficit de Global. ¿En qué situación queda ahora la eterna disputa con esa empresa?

Cuando llegué al Cabildo, como director gerente de la AUT, tenía sobre la mesa un déficit pendiente de Global de 15 millones de euros. Cuando asumí la Consejería de Transportes, uno de mis principales objetivos ha sido dejar a los operadores en un estado de equilibrio. En déficit cero. ¿Por qué? Cuando incorporamos la nueva política de bonos conseguimos mejorar el déficit y lograr un superávit en la cifras económicas del transporte. Pero veníamos arrastrando déficit de los periodos 2008-2012 y 2013-2016. Y desgraciadamente del periodo 2017-2021 por las afecciones de la pandemia de Covid. Por acuerdo del gobierno insular, se planteó la necesidad de dejar esas cifras a cero. Mi labor es dejar la situación económica de los operadores completamente solventada. Ese dinero está preparado para paliar ese efecto del déficit y dejarle al siguiente gobierno que venga, por elección de los ciudadanos, el estado de las cuentas lo más próximas a cero. Es decir, que puedan tomar decisiones sin tener ningún tipo de lastre, porque la gestión es lo que prevalece en las corporaciones locales y los servicios públicos esenciales, como es el transporte, deben quedar blindados, son nuestro mayor activo del bienestar.

¿Prevé el Cabildo alguna ayuda adicional a los pasajeros o a esos operadores del transporte si se dispara la inflación?

Tal y como está el transporte a día de hoy, tenemos los bonos más baratos del país y, con diferencia, tras esta bajada del Gobierno de España. Lo que tenemos que hacer ahora es continuar mejorando la calidad del servicio y el número de frecuencias. Y por eso en la AUT nos hemos planteado seguir modernizando e incrementando la flota de guaguas. A partir de este mes, empezaremos a recibir unas 60 guaguas nuevas, que se añaden a la flota actual, porque con un mayor uso del transporte público, hay que incrementar el número de vehículos funcionando en la calle.

Aparte del centro de control de la movilidad de Tamaraceite, ¿qué otras infraestructuras son necesarias para mejorar el servicio de transportes?

Hemos llegado a un acuerdo con los alcaldes de la Medianías, los de Santa Brígida, San Mateo y Tejeda, para reforzar la carretera del centro, la GC-15, para conectar esos municipios con la capital. Y uno de los criterios, aparte del acondicionamiento de esa vía, es mejorar el transporte público. Hemos proyectado, y colocado en presupuestos de este 2022 y a punto de licitar, las nuevas paradas preferentes de Santa Brígida y San Mateo. Y también estamos trabajando en la parada preferente de Agaete. La planificación de esa Gran Canaria que queremos no se puede aplicar sólo para dentro de tres meses, tenemos que estar pensando en los próximos diez años. Hay que pensar, planificar y trabajar pensando en qué Gran Canaria queremos para la próxima década. Tenemos que ir dando pasos para mejorar las infraestructuras en las diferentes zonas de la Isla, para que ante la llegada inminente del tren en los próximos años tengamos unas guaguas que nos permitan unas mayores frecuencias de los municipios del interior para comunicar con la nueva troncal Norte-Sur.

¿La negativa de Tenerife a desarrollar su propio ferrocarril podría frenar el de Gran Canaria? Ni el PSOE ni Podemos en el Cabildo de Tenerife están por la labor de implantar el tren allí, lo que parece una incongruencia, pues aquí son los principales impulsores.

Llegar a acuerdos políticamente, y en este caso de forma unánime, es lo que le da a este proyecto un valor de interés insular. Los grancanarios tenemos que quitarnos de la cabeza esa necesidad imperiosa de estarnos acordando de lo que hace Tenerife. El gobierno insular plantea sus necesidades, sus requisitos y sus proyectos; los trabaja, los defiende y los pelea donde corresponde. Y eso no tiene ningún tipo de vínculos con otras islas. ¿Tendría algún sentido vincular del tren de Gran Canaria y una carretera en La Palma o Lanzarote? No. ¿Por qué lo va a tener hacerlo con el tren de Tenerife? Son proyectos completamente diferentes y con estados de modulación distintos. Los grupos políticos en Gran Canaria hemos sido capaces de sentarnos, debatir y consensuar, pactar un acuerdo y declarar este proyecto como de interés insular, porque entendemos todos, gobierne quien gobierne, que es un proyecto que beneficia a la ciudadanía de Gran Canaria. Eso se hace debatiendo, abriéndonos a negociar y pactar, consensuando, eliminando líneas rojas y trabajando juntos por un objetivo común. Lo hemos hecho con los seis grupos políticos con representación en el Cabildo. Siento decir que no comparto la opinión de Tenerife porque estamos en situaciones completamente diferentes, pero lo que es evidente es que Gran Canaria peleará por estos fondos, seguirá trabajando para implantar el tren y continuaremos trabajando para proyectar la Gran Canaria que queremos.

Aunque faltan once meses para las elecciones, ya se nota una actividad frenética de los grupos políticos y se intuye que habrá una gran batalla entre NC, PSOE y PP por ganar la Presidencia del Cabildo. ¿Los socialistas van a disputar esa Presidencia a Antonio Morales o se conforman con mantenerse por tercera vez consecutiva como socio de un pacto de progreso?

El PSOE nunca sale a empatar ni a perder. Trabajamos por ganar en todas las instituciones porque somos un partido de gobierno, con capacidad y liderazgo. Nuestra opción es clara, hemos hecho un gobierno insular que es fuerte, hemos defendido los intereses de la mayoría de los ciudadanos, atendemos a las personas más vulnerables, impulsando medidas progresistas y de izquierda. La población grancanaria es consciente de para quién estamos gobernando, no a favor de unos pocos, sino para la mayoría de los ciudadanos. Creo que el trabajo desarrollado en las áreas de Política Social, en Movilidad, Cultura, Empleo, Deportes, Recursos Humanos, Nuevas Tecnologías, Turismo, Juventud o Educación va destinado a esa mayoría social de Gran Canaria. El PSOE está haciendo un esfuerzo ingente por hacer lo que es más importante en las corporaciones locales, que es gestionar nuestros recursos y ser el motor político de Gran Canaria. El PSOE de Gran Canaria está fuerte y creo que tenemos todas las opciones para liderar un proyecto político en el próximo mandato. Estamos en disposición de trabajar por la Presidencia del Cabildo.