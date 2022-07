El Ayuntamiento de La Aldea de San Nicolás ha convocado a las mujeres de este municipio de Gran Canaria a participar en talleres formativos ideados para identificar y aportar ideas que ayuden a resolver los principales problemas que se encuentran a la hora de encontrar un empleo, además de conciliar la faceta laboral con su vida familiar y personal.

Los talleres, destinados a mujeres empleadas y desempleadas, tendrán lugar los días 18 y 19 de julio (lunes y martes) en la sede de la Agencia de Desarrollo Local de La Aldea de San Nicolás, y se puede elegir entre dos sesiones: el primer día a partir de las 17.00 y el segundo desde las 10.00. Tendrán una duración aproximada de tres horas, con un descanso.

La iniciativa forma parte de la fase inicial del proyecto 'La Aldea Emplea', que se prolongará hasta final del año 2022 dentro de las acciones del III Plan de Igualdad del Ayuntamiento de la Aldea de San Nicolás que impulsa la Concejalía de Bienestar Social, Solidaridad e Igualdad, dirigida por Yazmina Llarena.

Cuenta con la financiación de la Consejería de Igualdad del Cabildo de Gran Canaria dentro del Marco Estratégico por la Igualdad 'Gran Canaria Infinita' y su desarrollo ha sido encargado a la asociación Opciónate, especializada en proyectos de este ámbito.

Entre los principales objetivos de 'La Aldea Emplea' se encuentran el fomento de la corresponsabilidad en las tareas de cuidados, hacer una 'radiografía' de la realidad actual y la búsqueda de fórmulas que allanen el terreno para la empleabilidad de las mujeres aldeanas.

Los talleres parten de una pregunta abierta a todas las asistentes: ¿Qué podemos hacer para que las mujeres de La Aldea puedan conciliar su vida laboral, personal y familiar? Para ello, las dinámicas participativas y grupales propiciarán que sean las mismas mujeres las que construyan colectivamente su propio relato de su relación con el empleo, identificando las oportunidades que existen y las limitaciones que encuentran con especial foco de atención a la conciliación y el trabajo de los cuidados.

Igualmente, a partir de ese diagnóstico de problemas y dificultades, se promoverá la reflexión conjunta en torno a posibles iniciativas o alternativas que minimicen dichos problemas y dificultades y potencien las oportunidades y recursos ya existentes tomando en consideración los diferentes perfiles según sus diferentes realidades en función de la edad, número de hijos e hijas, personas a su cargo o situaciones de especial vulnerabilidad, entre otras muchas variables.

'La Aldea Emplea' se apoyará también en un espacio web interactivo abierto a toda la población de Gran Canaria para recoger la visión de la población insular, además de en entrevistas personales y grupales, así como en un grupo focal que desembocarán en un diagnóstico que será la suma de múltiples realidades, perspectivas y experiencias.

De cara a aumentar la concienciación social sobre la corresponsabilidad colectiva en los cuidados, la población tendrá a su disposición el espacio digital 'Quiz' para responder a un cuestionario o aportar nuevas preguntas, experiencias y sugerencias en el enlace https://mujerteniasqueserlaaldea.com/quiz/

Además, se llevarán a cabo jornadas sobre cuidados con centros escolares, personas cuidadoras y entidades sociales con la participación de ponentes y talleristas. Igualmente, se realizarán talleres dirigidos al personal docente con propuestas de actividades para distintas edades sobre los cuidados. El apoyo a las personas cuidadoras se acentuará con encuentros específicos con dinámicas vivenciales y participativas.

Este trabajo arrojará luz sobre la realidad que se vive en La Aldea en un paisaje general en España donde se observa que por cada hombre que abandona su puesto de trabajo por razones familiares, lo hacen 27 mujeres (INE), o que el 83% de las personas que cuidan a personas dependientes son mujeres, según el Libro Blanco de la Dependencia.

En este mismo sentido, en un 57% de familias españolas es el hombre quien desempeña el trabajo remunerado, y la mujer el trabajo no remunerado de cuidados y, de hecho, según Oxfam (2020), "el valor del trabajo no remunerado de las mujeres triplica el gasto en tecnología a nivel mundial". En España el trabajo no remunerado que realizan las mujeres supone el 14,8% del PIB (OIT, 2018).

'La Aldea Emplea' coincide con diversos elementos esenciales del Marco Gran Canaria Infinita, caso del Eje III sobre la atención a las condiciones de trabajo, la pobreza y las condiciones de vida de las mujeres económicamente vulnerables y los colectivos diversos, así como el Eje IV, centrado en la sostenibilidad de la vida, los cuidados y los espacios inclusivos, y el Eje VI para la transformación de roles y ámbitos en los que perviven la discriminación, la invisibilización y la devaluación de las mujeres.

Asimismo, contribuye a la implementación del III Plan de Igualdad del Ayuntamiento y en concreto de los objetivos generales de favorecer la inserción laboral en unas condiciones que faciliten la conciliación, con especial atención a mujeres vulnerables; el incremento de las oportunidades y los recursos para la conciliación como estrategia para la empleabilidad femenina; y la mejora de las condiciones en las que se prestan y reciben cuidados, favoreciendo así la igualdad, dignidad y corresponsabilidad.