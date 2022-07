Gonzalo Rosario: «Llegar a alcalde es la medalla que luciré con más orgullo»

Gonzalo Rosario es un todoterreno. Ha trabajado durante más de dos décadas como representante político vinculado al Partido Socialista, dirigiendo numerosas concejalías del Ayuntamiento de Teror e incluso liderando la propia institución como alcalde en los dos últimos mandatos (compartiendo la alcaldía con Sergio Nuez, del Partido Popular). A su parecer, ha llegado la hora de echar el freno. El dirigente renunció este jueves oficialmente a su cargo como representante público en la sesión de Pleno extraordinario que se convocó para este asunto y para presentar las propuestas a Insignias de Oro que se entregarán este año en la Fiesta del Pino.

"Llegar a ser alcalde del pueblo que te vio nacer y crecer es la medalla que siempre luciré con el mayor de los orgullos y satisfacciones", expresó durante su discurso de despedida, en el que agradeció el apoyo de sus compañeros dentro de la administración, a la ciudadanía y a los funcionarios públicos. Los motivos de su marcha son claros. Primero por su salud (ya que sufre desde hace algunos años una enfermedad vinculada con los pulmones) y su familia, segundo porque llega el momento de su jubilación al cumplir en apenas unos meses los 65 años y tercero "porque toca renovar el partido". Ayraldo Montesdeoca, siguiente candidato en el PSOE, será el encargado de sustituirle en su actual cargo de concejal.

Trayectoria

Rosario se inició en la política "por indignación", expresa ahora entre risas. "Estuve 27 años trabajando como gestor en diferentes empresas privadas y además también era entrenador de fútbol base, algo que me encantaba", rememora con cariño. El deporte siempre ha sido su pasión y fomentarlo entre la ciudadanía siempre ha sido una de sus principales cometidos, pues considera que aporta valores esenciales a las personas que lo practican. Por eso cuando en la década de los 90 la institución local cerró una de las canchas deportivas en donde él efectuaba los entrenamientos de fútbol decidió tomar cartas en el asunto. "Empecé a denunciar la situación y, cuando me di cuenta, me estaban solicitando que me uniese a la política para intentar solucionar desde dentro los problemas de la administración", agrega.

En 1999 se unió oficialmente al Partido Socialista y entró como concejal de Deportes en el Consistorio. Defiende que durante esos primeros años en la vida pública consiguió la apertura de numerosas instalaciones deportivas como piscinas, campos de fútbol, pabellones y canchas de baloncesto para los barrios. "Estuve casi más de capataz que de edil en esa época porque para mi era algo muy importante y mi equipo de gobierno me apoyó para apostar por eso", sostiene agradecido, resaltando que ahora el municipio de Teror podía considerarse como un referente deportivo en el resto de la Isla.

"A partir de ahí te enganchas a esto", expresa en referencia a la política. "Cuando me metí no sabía que yo servía para esto, pero me ha gustado y me lo he pasado bien; he podido trabajar por mi pueblo e impulsar numerosos proyectos", afirma con orgullo, recordando la ampliación de la GC-21 (carretera principal al municipio) o la obra de la residencia de mayores. Considera que muchos de sus logros se deben a la "buena sintonía" que ha tenido con los responsables de otras instituciones públicas, ya que solo así le han concedido subvenciones de grandes sumas para efectuar todos sus planes. Tampoco puede olvidar su paso por la empresa municipal Aguas de Teror, en el que actuó como miembro del consejo. "He podido apreciar y constatar, el compromiso y la implicación de todos y cada uno de los que forman parte de ella", asevera emocionado.

Si tiene que definirse así mismo no lo duda. "Soy muy empático", asegura. Por este motivo cree que ha podido desarrollar buenas relaciones con los miembros de su partido, con los socios de Gobierno e incluso con los concejales de la oposición. Agradece sobre todo la labor cometida por los empleados públicos "no quiero, ni debo, ni puedo olvidarme de ellos", expresó con cariño. "Son profesionales que siempre están ahí aportando sus conocimientos, su compromiso y su implicación para que la parte política pueda desarrollar sus proyectos, al mismo tiempo que aportar su cotidiano esfuerzo para que los servicios públicos más esenciales nunca falten", agregó durante la sesión plenaria, en la que los portavoces de los diferentes grupos políticos le dedicaron también algunas palabras deseándole ánimos.

"Ahora soy un ciudadano más y voy a dedicar mi tiempo libre a aficiones que no podía desarrollar mientras me esforzaba por mejorar la calidad de vida de otras personas", expresa el ex alcalde, que hace hincapié en que ahora mismo debe centrarse en ver cómo ahora se desarrollan los proyectos personales de sus familiares y amigos. "Y ver crecer a mis nietos", añade con ternura.

Confía en que los compañeros de su formación continuarán trabajando para mejorar cada vez más el municipio. "No puedo nombrar a todos los que han trabajado conmigo en estos 23 años, por lo que voy a reseñar a la persona que más tiempo ha compartido conmigo las tareas políticas: Vanesa Cabrera", sostuvo Rosario, que destacó sobre la que fue presidenta de Aguas de Teror su "su incansable capacidad de trabajo, lealtad, ideales y valores, el referente a seguir cuando estás en política".

A la pregunta de si se queda con ganas de continuar contesta con rotundidad que no. "Ahora le toca el turno a otros y yo tengo el derecho de descansar después de 50 años de trabajo", concluye con un tono positivo.