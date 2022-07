El Nuevo Vecino de San Agustín es un directivo de una gran empresa, un hombre de mediana edad, mujeriego y con un gran atractivo físico e intelectual que se ha mudado a este enclave de San Bartolomé de Tirajana porque ha sido destinado allí por la compañía para la cual trabaja. Es ligón y mantiene relaciones sexuales con hasta cuatro mujeres de forma paralela, hasta que un mensaje de texto con amenazas recibido en su teléfono móvil transforma su vida de pasión y lujuria en una espiral de violencia y asesinatos. Y en medio de esta encrucijada, Elena Cruz, comisaria de la Policía Nacional. Ese es el hilo conductor de El Nuevo Vecino, la primera novela erótico-policíaca de Pablo Díaz Estevez, hasta hace unos meses director del hotel Meliá Tamarindos de San Agustín, ahora en obras, un libro que inició meses antes del confinamiento, culminó durante ese encierro y que ha visto la luz hace apenas mes y medio. Se ha autoeditado.

La vida del Nuevo Vecino, nombre con el que además el autor ha bautizado a su protagonista, transcurre en un espacio-tiempo cercano y conocido: entre 2019 y 2020 y con San Agustín, Las Burras, Playa del Inglés y San Fernando de Maspalomas como escenarios principales. Allí, el protagonista disfruta de su éxito profesional y personal y de sus encuentros con sus parejas sexuales, con las que visita clubes de intercambios de pareja y tiendas de juguetes eróticos. Eso sí, también impone sus normas: él decide cómo y cuántas veces queda con cada una de ellas e incluso se atreve con alguna aventura bisexual. «Tanto las mujeres como él se lo pasan bien y dan y reciben mucho placer», cuenta Pablo Díaz.

Placer que se transforma en pánico cuando al mensaje con amenazas le sigue la quema de su coche en su puesto de trabajo y la muerte de varias personas cercanas a él. «El Nuevo Vecino se ve envuelto en un círculo de violencia que provoca que su vida cambie radicalmente y la comisaria también se ve involucrada porque es una de las mujeres que se acuesta con él y además investiga los casos, ¿será ella la que le complica la vida? ¡No lo sé!», cuenta el autor con humor.

Pese a que a priori pueden existir algunos paralelismos entre el protagonista y el escritor, sostiene Pablo Díaz que «en absoluto es autobiográfico». «Es todo ficción, lo único real es el espacio físico porque es donde he trabajado muchos años y es un lugar que conozco», señala, «quien me conoce sabe que no es autobiográfico porque el protagonista no tiene sentimientos y yo soy buena persona; y porque para enderezar su vida ha tenido que cometer delitos y yo no tengo ni una multa de aparcamiento».

Pablo Díaz se aficionó a escribir relatos eróticos cortos a mano en 2005, una pasión que dejó de lado y retomó meses antes del confinamiento, esta vez a ordenador. Escribió tres relatos aislados hasta que pensó que podía unirlos a través de un mismo protagonista. «Pensé a que lo mejor me saldría una historia digna de leer», cuenta. Pero lo volvió a aparcar, hasta que retomó y terminó la novela durante el confinamiento. «Aproveché y le di una vuelta para incluir más contenido y que fuera más emocionante».

El autor no tenía intención alguna de publicar esta novela, confiesa, pero la inscribió en el Registro de Propiedad Intelectual «no vaya a ser que el archivo se pierda, alguien lo encuentre y haga una película», relata con humor. Meses después le llegó a casa el certificado del Ministerio de Cultura que acreditaba su autoría. «Yo tengo mi trabajo y no pretendo comer de esto, pero en ese momento se te hincha el pecho de orgullo».

Inicialmente imprimió 20 ejemplares para regalar a familiares y amigos por su cumpleaños, pero éstos lo animaron a lanzarse con una tirada mayor y ha autoeditado, con la editorial Punto Rojo, 200 ejemplares. El resto puede encargarse en cualquier librería.

«Con esto no pretendo pagar mis facturas, ni que me llamen novelista o escritor, pero que me digan que es una historia que vale la pena leer para mi ya es un orgullo», señala. Tanto, que ha dejado el final abierto y ya amenaza con una segunda entrega para la que ya ha empezado a hacer algunas anotaciones y que prevé sentarse a escribir después del verano. ¿Qué será del Nuevo Vecino? «A lo mejor acaba en la cárcel de Juan Grande. O no, no lo sé», concluye.