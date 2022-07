Arguineguín se quita el zagalejo

El barrio marinero de Arguineguín se volvió a poner ayer sus vestimentas típicas, que llevaban guardadas dos años en el armario, y engalanó una veintena de carrozas tras las que , al son de isas y folías, emprendieron el camino desde el muelle para hacer la ofrenda a su patrona, la Virgen del Carmen. Una celebración que desde sus orígenes organizaban unas pocas familias de este pueblo, en su mayoría vinculadas a la pesca, y que poco a poco ha ido atrayendo a más participantes aunque este año en el que aún se vive bajo la incertidumbre del virus del Covid se han echado en falta algunos romeros , ya que en la última cita llegaron a participar hasta unas 26 carrozas.

Desde poco antes de las seis de la tarde, en la Avenida Manuel Suárez Álamo, junto al muelle de Arguineguín, se empezaban a congregar ya los primeros romeros y eso que quedaba todavía una hora para la salida. En el ambiente se contagiaban las ganas de fiesta, pero también las de volver a estar con la patrona que siempre ha venido siendo una cita casi obligada en Arguineguín.

Ataviada con una falda de rayas en tonos marrón, negro y rosa, con chaleco también marrón y una blusa amarilla, Simone Ortega, contaba que con tanto calor no se había puesto el zagalejo. «Ni que me paguen; hay que estar fresquita, y menos mal que nos coge ya ahora la caída de la tarde», asegura de forma rotunda junto a la carroza de la agrupación La más Bonita, que iba en el puesto 19. Tras un diseño sencillo y muy recurrido, compuesto por una casa canaria, con balcón típico incluido, y con la música de El Salitre se habían reunido cerca de cien romeros. «La gente está con ganas de fiesta, pero hemos puesto un cupo, y hay que pasarlo bien pero sin olvidarse del todo del virus», advierte.

Respeto a la ofrenda

Con ya unos cuantos años acudiendo a esta ofrenda, en la que se estrena allá por 1996, «como una bobería de un grupo juvenil», ahora es de las que se toma muy en serio detalles como la vestimenta o el comportamiento de los romeros. «Al que no sabe respetar lo que es la ofrenda le pedimos que se salga, y que se incorpore cuando acabe», cuenta, al tiempo que matizaba que «los que participan y vienen de fuera ya lo saben».

Ante el barco más grande de todas las carrozas, con una eslora de unos siete metros, con pantalón blanco remangado hasta la rodilla, camisa blanca, y un trozo de red con una pequeña bolla a modo de fajín, José Manuel Jiménez, confiesa que “tenía muchas ganas de celebrar la romería”. Aunque el hecho de que dos compañeros de su grupo, Los Barqueros, hayan pasado unos momentos complicados de salud les hizo cuestionarse si estar o no en esta ofrenda, pero finalmente decidieron que «precisamente por ellos, y porque es una tradición», debían estar en la romería. «Llevo dos semanas en las que no logro dormir mucho pensando en todos los detalles de la carroza porque quiero que todo salga bien», asegura. «Todo se cuida al detalle», comenta, pero no solo lo que es la decoración de la carroza sino también que «no falte nada de comida». Desde una variedad de pescado, con atún por supuesto, además de caballas, costillas, chuletas, papas arrugadas, tortilla, pan de leña con chorizo, y para evitar las deshidrataciones y los añusgamientos contaban con cuatro barriles de cerveza, y unos cuantos más litros de bebidas espirituosas. Y es que a este barco le seguían más de ciento cincuenta almas, entre vecinos y amigos, entre ellos algunos de la capital grancanaria que no se pierden una romería, y hasta algunos futbolistas del equipo amarillo. De la animación y de los sonidos folclóricos se encargaba la parranda El Mejunje.

«Me sigo emocionando porque venía primero, cuando era pequeña, con mis abuelos, era todo muy familiar, y esa forma tan acogedora de rendir homenaje a la Virgen se mantiene, y estamos intentando que siga así», relata Mónica Segura, miembro de la agrupación folclórica Los Pescadores que participa con su carroza. Ataviada con su traje de romera, explica que «la romería es volver a compartir con los vecinos, con los amigos, y disfrutar porque han sido dos años de estar cohibidos, de no poder hacer la fiesta, pero sobre todo es volver a estar con la Virgen». Pone en valor la forma tan familiar con la que este pueblo afrontó el inicio de esta tradición, y defiende como eso se mantiene, aunque son muchos más los vecinos que participan y muchos los amigos que llegan de otros lados para sumarse a la celebración.

Como miembro de la organización de todos los actos que incluye la fiesta y el homenaje a la Virgen del Carmen, insiste en que siempre el objetivo ha sido inculcar el respeto que supone la romería, porque «más allá de pasar el rato con la familia y los amigos hay que tener conciencia de lo que se celebra». Es por este sentimiento, explica, que han insistido en que se acuda con la vestimenta típica, porque es cierto que «hay música, baile y comida, pero no se puede por eso olvidar que esto se hace en honor a nuestra patrona».

Tras avanzar poco a poco y al paso de la música pero sin perder detalle de los enyesques, los cientos de romeros fueron haciendo el camino desde el muelle de Arguineguín por las calles Miguel Marrero Rodríguez y Graciliano Afonso, y tras cruzar ya después la GC 500, se empezaban a adentrar a eso de las ocho de la tarde en la Plaza Pérez Galdós donde les esperaba la Virgen para recibir la ofrenda de los productos agrícolas del municipio. Cada una de las 20 carrozas llegaba acompañada de una agrupación folclórica, y los primeros en llegar fueron los Los Pescadores y cerró la ofrenda la de Los Parranderos del Hormo Tras este desfile de romeros tuvo lugar en la plaza un baile de taifas a cargo de los grupos El Mejunje y Los Boinas.

Los actos en honor a la Virgen siguen la próxima semana. El sábado 16 dejulio, festividad del Carmen, tendrá lugar la misa y procesión terrestre a partir de las 19.30 horas. Los marineros guiarán la imagen hasta la playa de las Marañuelas, donde tendrá lugar el acto de acción de gracias, y luego queda la procesión marítima en la que se encuentran las dos imágenes de la Virgen del Carmen, la Arguineguín y la de Mogán en el mismo Puerto de Mogán donde se repite el paseo por tierra.