Lana sobre lienzo, la exposición 'Lanarte' en San Mateo abre nuevas posibilidades a la materia prima

Lanarte tiene mucha intención. Más allá de una exposición artística atípica, persigue dar a conocer a la sociedad que existe futuro para el sector primario. Da una vuelta de tuerca al trabajo de la lana, una tradición ancestral que se va perdiendo, como todos aquellos trabajos que han perdido rentabilidad en el mundo voraz e industrial en el que se encuentra inmerso el planeta en las últimas décadas. La artista Jenny Cabrera, con la organización de la Fundación Canaria Lidia García, expone desde la semana pasada su arte en la sala de exposiciones La Caldereta de San Mateo: cuadros hechos a base del pelo de oveja fieltrado que da uso a un excedente de materia prima que antes se utilizaba para crear abrigos o mantas para los pastores que las cuidaban en cada rincón del Archipiélago.

En su primera semana activa, la exposición ya ha despertado el interés de mucha gente a la que ha sorprendido las posibilidades que tiene la lana y que desconocían. «Lo que defiendo y quiero visibilizar es precisamente todo ese trabajo artesanal, no solo mío, sino del sector en general, que las instituciones, las empresas y la sociedad en general se acuerden un poquito más de que tenemos una artesanía riquísima», defiende Cabrera. Además, en su opinión, es también importante el dar a conocer a la población todo ese trabajo que llevan a cabo. Y en ese sentido, la muestra no solo es una sucesión de los cuadros de la artesana, sino que también está rodeada de actividades interactivas para que quienes la visiten conozcan cada detalle de todo el proceso, desde una trasquilada intergeneracional a talleres para conocer el trabajo con el pelo de oveja.

Cada sábado, mientras dure la exposición en La Caldereta -hasta el día 23 de julio- habrá talleres interactivos para sentir, aprender y crear con la lana que imparte la propia Jenny Cabrera, tanto para la infancia como para las personas adultas. Además, este lunes habrá una trasquilada de ovejas para que se conozca cómo sale la materia prima que es el centro de toda la muestra.

En cuanto a lo que se encontrará la gente que se pase por La Caldereta estos días, la muestra tiene la intención de ser un recorrido sensorial por las distintas estancias de las que se conforma. De esta manera, sus visitantes no solo se sumergirán en los cuadros de Jenny Cabrera, sino que también van a poder oler las diferentes piezas, tocar la lana que hay dispuesta en los rincones. Todo ello será muy experimental. «Desde su inauguración se ve que es una exposición que une a personas de distintos puntos de nuestras islas, vemos cómo Lanarte conecta con muchas personas de distintas edades, con distintas inquietudes, pero todas defensoras de nuestras tradiciones y del valor de nuestra tierra», afirma la directora de la Fundación Lidia García, Guacimara Martín.

Otro punto relevante de esta propuesta, según la directora de la Fundación, se refiere a «conectar el producto final con el origen». De esta forma, también se acerca a todo el proceso previo hasta llegar al cuadro en sí. De ahí que una de las actividades complementarias sea una trasquilada: «Necesitamos saber de dónde partimos como canarios, debemos estar orgullosos de todo ese proceso, de ver las ovejas en la cumbre, de ver a los pastores cuidándolas, de la trashumancia». Todo ello para acercar esa realidad que se está perdiendo a las nuevas generaciones, para que puedan ver que existe futuro en el sector primario, que hay muchas formas de acercarse a la agricultura y la ganadería, alguna de ellas sin haberlas tenido presentes hasta ahora.

La muestra, que puede visitarse hasta el 23 de julio, es interactiva y sensorial, y trata de sumergir al visitante

En esa misión también participa el pastor de San Lorenzo Airam Rivero Bethencourt, que participará en la trasquilada de este lunes tras haber ido ya por muchos centros educativos dando charlas sobre su oficio a la infancia y juventud de Gran Canaria. «Desde hace años, los pastores tiramos la lana porque la industria hoy en día es sintética, las prendas son hechas de otros materiales, y que se pueda por lo menos saber que hubo una época en que los pastores pelábamos y las tejeras se dedicaban a hacer los abrigos, las mantas del pastor, es una ilusión para quienes nos dedicamos a esto», admite el hombre.

Con la pandemia, mucha gente volvió a mirar hacia el campo en los peores momentos del confinamiento, a una vida mucho más tranquila y conectada con el medio ambiente y el aire libre que para muchos se convirtió en un deseo imposible de alcanzar. No pocas personas, en cambio, se mudaron a los pueblos, a esas casas familiares que tenían abandonadas. Un boom que en algunos casos se ha mantenido, pero que está quedando ya atrás, olvidado como estaba hasta este momento. Se aprendió a valorar esas pequeñas cosas y también lo mucho que nos podía ayudar la tierra si la volvíamos a cuidar como se hacía antaño. Pese a todo, todavía no se valora al sector primario todo lo que se debería, en opinión de Rivero.

No pasa lo mismo con la artesanía. Jenny Rivero, que lleva tras de sí tres décadas de trayectoria, ha visto como, pese a que la afluencia a las ferias ha ido decreciendo en todo este tiempo, no lo ha hecho la valoración que la sociedad da de las piezas que se ofrecen en estos lugares. «La gente está cada vez un poco más concienciada, ha empezado a valorar que, cuando compra artesanía, compra un valor añadido de cultura, de sabiduría de la región», argumenta la mujer, que también nota un gran interés cuando cuenta a su clientela cómo confecciona las piezas que se llevan. Hasta el punto que nota cuándo una persona querría comprarle algo pero su poder adquisitivo no se lo permite. «Cuando yo doy presupuesto, siempre digo que no se tiene compromiso, pero es que yo no puedo rebajar, como estamos en mercadillos se piensan que nos pueden regatear», agrega.

Tres décadas como artesana

Cabrera se inició en el mundo de la tejeduría de la mano de una artesana de la calle Perojo y de Paula Monzón, para después seguir aprendiendo de forma autodidacta. Eso fue hace ya 30 años. Con el tiempo, y tras haberse granjeado cierto éxito entre las gentes de la Cumbre -vivía en Acusa Seca-, se animó con el hilado y el trabajo con la lana gracias a Antonia Cazorla, de Cueva Bermeja, en el barranco de Guayadeque. Poco a poco, se fue enamorando de esta materia prima, tan ligada al sector primario de las cumbres de la Isla, hasta que acudió junto a una amiga a un curso de fieltrado, y descubrió un mundo nuevo. Al ver el oficio de artesanas como Lesley Bohncke o Ulrike Güse, quiso seguir profundizando en esta nueva forma de trabajar y así surgió su idea de crear cuadros con fieltro de lana.

«Contactar con Jenny como tejedora artesana, ver la delicadeza con la que trabaja la lana y la innovación que le da a lo que es el uso tradicional de la misma a través de sus obras de arte, considerábamos que era un camino importante que debíamos abrir», concluyó Guacimara Martín.

Esta es la primera exposición que promueve y organiza la Fundación, con sede en San Lorenzo, cuyo principal fin es desarrollar proyectos sociales enmarcados en el ámbito del envejecimiento activo y el fomento de las relaciones intergeneracionales. La intención ahora es llevarla a otros municipios de las islas y pensar en otras muestras similares que también sirvan para concienciar y dar a conocer las costumbres canarias.