Carlos Maldonado: "Prefiero los quesos de Gran Canaria porque tienen alma"

El II Foro Internacional del Queso ha arrancado este lunes en Gran Canaria con las primeras ponencias y exhibiciones gastronómicas de reconocidos cocineros, entre ellos Carlos Maldonado, ganador de una de las ediciones de programa televisivo Masterchef y propietario del restaurante Raíces, que ha declarado que está “enamorado” de los quesos de esta isla, en especial el de Flor de Guía, porque considera que son productos que “tienen alma”. Albert Adriá, otro de los cocineros invitados y que se inició en el mundo de la gastronomía en El Bulli de su hermano Ferrán, ha alabado la calidad de los productos del Archipiélago.

En el acto de inauguración, el presidente del Cabildo, Antonio Morales, también resaltó la riqueza de variedades que existen en Gran Canaria, pues recordó que “es un territorio que no tiene un queso singular, como en muchas regiones del continente, sino una isla donde cada montaña y barranco da nombre a una variedad distinta, original y extraordinaria, de flor, de media flor, de vaca, de oveja, de cabra o de mezclas”.

Maldonado, que interviene en la jornada de tarde en un taller titulado Un pan para cada queso: tapas, sandwiches y bocadillos, ha declarado antes de la inauguración del Foro que con un queso como los producidos en Canarias “se puede hacer cualquier cosa”.

“Solo hay que ponerlo encima del plato, dárselo al comensal y que lo disfrute; pero aquí vamos a darle una vuelta y hablaremos del street food (comida de la calle), pues venimos del food track, sobre como elaborar hamburguesas, sandwiches y tempuras un poco diferentes que hacemos en el restaurante”, ha comentado el popular cocinero televisivo, que ha rememorado los tiempos en que venía con su furgoneta a la capital grancanaria para ofrecer sus elaboraciones culinarias en el festival Cine+Food.

Aunque reconoció que sobre quesos tiene “conocimientos básicos, y sin faltar al respeto del queso manchego de su tierra, Maldonado ha dicho que uno de sus “preferidos” es el de flor. “Estoy enamorado de ese queso, me dejó sorprendido la elaboración, el entorno, como se manipula, como se presa, el cuajo vegetal; para mí es una bomba, es maravilloso, es una locura, algo que desconocía; en una anterior visita a Gran Canaria me dieron una charla y desde entonces lo tengo en el restaurante, no ha pasado indiferente, me ha marcado”, ha recalcado.

En comparación con otras comunidades autónomas, Maldonado sostiene que Gran Canaria es “más rica” en diversidad de quesos. “Y más que nada, y espero que no se pierda esa esencia, son quesos que tienen alma, porque son pequeñas producciones familiares, hechas a mano, mimadas y cuidadas; hemos estado en una quesería que hacen tres o cuatro al día, algo impensable, pero esos quesos tienen alma, tienen una persona detrás, la fuerza de una familia que lucha por un sueño y una forma de vida, esa es la esencia y el alma de Gran Canaria que no se debería perder, puede gustar más o menos, pero ahí está la esencia.

El II Foro Internacional, que se celebra hasta este martes en Infecar, ha sido inaugurado por el presidente Morales y los consejeros insulares de Sector Primario y Soberanía Alimentaria, Miguel Hidalgo, y de Turismo, Carlos Álamo, ante casi un centenar de productores, cocineros, críticos gastronómicos y demás profesionales relacionados con este producto.

En su discurso de bienvenida, Morales ha dicho que la intención del Cabildo era que este encuentro tuviera un carácter bianual, pero la pandemia lo ha trastocado todo. “Recuperamos poco a poco la normalidad y recuperamos también este Foro de singular relevancia para el sector primario, la gastronomía y el turismo de nuestra isla, que se reafirma en la voluntad de que cada dos años programe un espacio para profundizar en una de nuestras joyas gastronómicas”, ha destacado.

Canarias, ha subrayado, no solo es el territorio con mayor consumo de queso por habitante y año, con más de once kilogramos por persona, sino que en las islas se elaboran algunos de los mejores quesos de Europa.

“Además, Gran Canaria, es, probablemente, el territorio con más miniqueserías por kilómetro cuadrado. Tenemos más de 80 en toda la isla, donde se producen más de 3.000 toneladas/año, con una gran variedad de quesos de distintos tipos de leche, mezclas, variedad de formatos y diversos modos de producción”, ha añadido Morales.