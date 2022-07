El mundo en la cocina de Hande

La chef y filóloga inglesa Hande Bas se enamoró hace casi 20 años de un canario que estudiaba con ella en una escuela de dirección hotelera en Suiza, y no se lo pensó y se trasladó a Gran Canaria, donde durante 10 años trabajó en una cadena hotelera. Hasta que decidió lanzarse al mundo de la restauración y abrir su primer negocio, La Cocina de Hande, en el que ha innovado con nuevas recetas gastronómicas en Bellavista.

Igual que sirve una fajita mexicana, ofrece una ensalada alemana, un ceviche peruano, un desayuno inglés, platos marroquíes o estadounidenses, o un potaje de lentejas, una fabada o unos churros madrileños, según el día. Eso sí, lo que no va a faltar jamás en su mesa es parte del recetario turco que la chef Hande Bas ha trasladado desde su país hasta La Cocina de Hande, un establecimiento ubicado en Bellavista, en San Bartolomé de Tirajana, donde desde hace siete años ofrece casi un viaje alrededor del mundo a través de la gastronomía y los sentidos con la «pasión turca», como ella lo llama, por bandera. «El secreto es hacer cocina con corazón, con sentimiento y esfuerzo para ofrecer desde el plato más tradicional hasta el más creativo usando los mejores productos y con un respecto absoluto a los clientes», cuenta. Y el negocio va viento en popa; tanto, que ya tiene previsto un plan de expansión a otra zona del municipio y también dar el salto a Las Palmas de Gran Canaria.

Hande es licenciada en filología inglesa en su país, máster en dirección hotelera en Suiza y se formó como gerente para dirigir cualquier departamento de un hotel en Estados Unidos. Y en medio de toda su formación académica conoció en Suiza a quien fuera su novio y hoy su marido, un canario que estudiaba en el mismo centro que ella. Se enamoró y empezó a aprender español «viendo Operación Triunfo y el canal internacional de RTVE», y en 2003 viajó hasta la isla para conocer a su familia política y aquí se quedó. Después de trabajar durante 10 años en una cadena hotelera, su interés por la cocina la llevó a abrir su primer negocio de restauración en 2005.

Comenzó en los fogones ella misma con una carta basada en la comida mediterránea y en la «pasión turca». «Tengo recetas de varios países así que quien no come es porque no quiere», cuenta, «y el nombre de mi local representa lo que yo soy y mi cocina, la que yo hago».

«La idea es sorprender»

El plato más famoso de su establecimiento es la empanadilla turca de ternera, de espinacas, queso y frutos secos, empanadillas que no están fritas sino «horneadas y no engordan», pero también el hummus servido con palitos de verduras y pan árabe, las hamburguesas especiadas con productos que ella misma trae de su país en sus distintos viajes, o el kebab de berenjena. Y se cuelan en esta lista, y triunfan, las galletas de gofio, una receta propia suya. «La idea es sorprender a los clientes día a día», destaca. Y hay recetas que en su negocio solo cocina ella con su «mano turca». Como ejemplo, hoy servirá un kebab con base de pan tostado con mantequilla, yogur y una salsa de tomate casera con menta.

«El éxito se ha basado en la innovación, introduciendo recetas que no había en los locales de Bellavista»

El éxito de La Cocina de Hande, explica su propietaria, ha sido la innovación constante, pues en un lugar como Bellavista con una amplia oferta gastronómica ella fue la primera en introducir las tostas o las ensaladas poke. «Cuando iba a abrir el establecimiento la gente me decía que sería complicado mantenerlo porque en esta zona había muchos negocios consolidados», explicó, pero su empeño por lograr un local con una carta diferente la llevó a abrirlo con más ganas todavía. «Puse una carta que nadie tenía con recetas innovadoras que ahora otros han ido incorporando a sus menús», relata, «y sigo buscando ideas nuevas».

Todas esas ideas, como los sándwiches de pastrami o queso feta, aceitunas negras, menta y perejil, le han valido a Hande la fidelidad de sus clientes hasta el punto en que fueron su flotador para soportar la economía de su establecimiento durante el confinamiento. «Mandé a mis empleados al ERTE pero me quedé yo sola cocinando comida para llevar porque mis clientes me preguntaban qué iban a hacer entonces; así que yo me metí en la cocina y luego yo misma hacía los repartos a domicilio», rememora, «recuerdo que luego cuando pudimos sacar las terrazas yo fui la primera en hacerlo en esta zona y todavía pienso en la cara de felicidad de la gente al poder salir y sentarse en una terraza». Tal fue la avalancha de trabajo que a los dos días tuvo que sacar a sus seis empleados del ERTE. «Salí adelante gracias a una clientela fiel», añade.

De cara al futuro, Hande quiere introducir cambios en su carta para impulsar los servicios de cenas. «Somos fuertes en los desayunos y los almuerzos, y ahora nos proponemos también serlo en las cenas», resalta la empresaria. Y el horizonte más cercano pinta mejor todavía porque la empresaria prevé ampliar su negocio con una próxima apertura en otra zona del municipio de San Bartolomé de Tirajana y también dar el salto a Las Palmas de Gran Canaria, una ciudad desde la que «baja mucha gente a desayunar». Además Hande se ha lanzado también al mundo del catering, los eventos y reuniones de empresa y entre sus productos ofrece también una caja de desayunos para que los clientes se la lleven a casa.