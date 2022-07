La fulgurante carrera de Marta Suárez

A las 07.30 horas de la mañana, acompañada por dos compañeras subgobernantas, Marta Suárez Segura pasa revista a todas las instalaciones del hotel donde trabaja, desde el restaurante hasta los pasillos, pasando por la recepción, «para que todo esté correcto y lo más bonito posible para cuando lleguen los huéspedes». Y no se le escapa ni el más mínimo detalle porque, aún ocupando el puesto de gobernanta del hotel Cordial Mogán Playa, todavía sigue día a día con un trapo en la mano para si la situación lo requiere dejar a punto cada estancia del hotel. «Soy muy observadora y resolutiva, nunca he querido pisar a nadie y me considero una más de mi equipo», cuenta, «fíjese que hace poco entró una camarera de pisos nueva y le preguntó a una compañera si la gobernanta chillaba; yo me quedé horrorizada. No por Dios, yo solo pongo paz y calma para que el trabajo salga para adelante lo mejor posible». Marta es una de esas personas que cada día se levanta para ofrecer lo mejor de sí misma para impulsar al principal sector de la economía canaria.

Marta nació en Tasarte hace 49 años en el seno de una familia por entonces vinculada a la agricultura, pues su padre era conductor de camión de la cooperativa agrícola de su pueblo. Sin embargo, desde muy joven enfiló su vida laboral por el sector turístico, pues su madre se había lanzado al mercado de trabajo como camarera de pisos en un complejo de apartamentos de PuertoRico y ella, a sus 13 años, iba a ayudarla los fines de semana cuando eran días de salidas para limpiar los baños y el polvo de las habitaciones. «Estuve un año sin ganar dinero, solo ayudaba, pero al año ya empecé a ganarme mi primer sueldo», recuerda. También iba durante la Semana Santa mientras estudiaba para sacarse el graduado escolar.

A los 16 años terminó de estudiar y se fue marchó, ya con todas las de la ley, a trabajar como camarera de pisos y hasta los 32 años pasó por distintos establecimientos del sur de la isla, la mayor parte del tiempo a través de empresas de trabajo temporal. Hasta que su oportunidad le llegó con la apertura, a finales de 2004, del hotel Cordial Mogán Playa, pues a su hermana, que ya trabajaba allí, le consultaron si conocía personas interesadas en incorporarse a la plantilla. «No me lo pensé y me lancé, y el 1 de enero de 2005 estrené año y trabajo», rememora, «venía con muchas ganas e ilusión».

Comenzó como camarera de pisos, pero rápidamente comentó a su gobernanta que ella se había formado como subgobernanta y en apenas seis meses ascendió a ese puesto, que ocupó hasta hace diez meses, cuando fue promocionada al puesto superior. Pero antes de eso también ejerció como limpiadora, valet y lencera. «Yo empecé desde abajo», señala, «y luego tuve la suerte de que mi gobernanta delegaba mucho y e so me permitió aprender de todo, desde el reparto de pisos a las camareras, al inventario, la revisión de las habitaciones y hasta la formación del personal». «Yo a mi trabajo siempre vengo como si fuese el primer día, contenta e ilusionada», añade.

A Marta le fascina, cuenta, el trato directo con los turistas. «Es maravilloso cuando hablas con huéspedes que llevan visitando el hotel 15 años y aquellos niños que traían hoy son hombres, esa fidelidad es muy bonita y reconfortante», relata, «a mi también me encanta ver cómo de satisfechos están cuando les pregunto cómo van sus estancias y vacaciones».

Para esta gobernanta, que dirige un equipo de 80 personas, el sector turístico lo es «todo» porque es lo que le ha dado de comer durante toda su vida laboral. «El turismo es el motor que mueve nuestra economía, sin eso no haríamos nada, por eso yo siempre me desvivo en mi trabajo y estoy siempre dándole vueltas a ver cómo podemos mejorar tanto en nuestro servicio como en la relación con los compañeros de otros departamentos, pues eso repercute luego en la satisfacción de los huéspedes y en las puntuaciones que nos dan en las encuestas, que siempre es buena», manifiesta.

El día a día en el trabajo de Marta pasa por la supervisión de las instalaciones y la distribución de las tareas a primera hora de la mañana, pero después se encarga de controlar que todas las habitaciones están en perfecto estado. «Yo siempre voy con un paño en la mano», ríe, «ayudo mucho al personal y si hay un pelo o un espejo con una gota de agua eso lo repaso yo misma, salvo que la situación sea más grave y tenga que llamar a la camarera para que lo vea y lo tenga en cuenta». «Tenemos que dar excelencia y eso pasa por que la habitación quede como si el nuevo huésped la fuese a estrenar», aclara la gobernanta, quien sí se confiesa «maniática» con las camas. «Soy muy quisquillosa y no puede haber ni una arruga; la cama debe estar perfecta porque es donde el huésped descansa», cuenta. Y algo de eso se lleva a su faceta de madre, relata con humor, porque a sus dos hijos los ha enseñado a no marcharse de casa sin hacer la cama.

Diecisiete años en la empresa le han dado a Marta para vivir todo tipo de experiencias, muchas de ellas buenas, como cuando le da las propinas a las camareras de piso o les firma el contrato fijo tiempo después de haber entrado en el hotel a través de empresas de trabajo temporal, pero otras bastante negativas. A su memoria regresan las dos explosiones de gas propano que dejaron 23 heridos en noviembre de 2011 y el cero turístico por la pandemia. «En ambas ocasiones a mi se me paró el mundo; en las explosiones porque no sabíamos qué pasaba y salimos corriendo para ver que clientes y compañeros estaban bien, y en la pandemia porque fue muy duro correr las cortinas y echar el cerrojo del hotel».

Al margen de esas experiencias, Marta mira atrás y está satisfecha con todo lo que ha aprendido y hecho, aunque nunca se vio ocupando el puesto de gobernanta. Si mira al futuro, por contra, sí se ve ocupando ese puesto hasta que se jubile y «luchando todos los días para que el hotel salga adelante y siga obteniendo reconocimientos». Dice que se considera «una gobernanta diferente a las demás» porque «hago equipo, intento ser líder y no jefa y soy la primera que ayudo cogiendo el paño y haciendo una cama cuando más trabajo hay». Y todo eso lo hace, cuenta, primero con el apoyo de su familia y después con el respaldo de la dirección del hotel.