Coalición Canaria San Bartolomé de Tirajana ha proclamado a Alejandro Marichal como candidato a la alcaldía del municipio para las elecciones locales de mayo 2023. El apoyo de los afiliados avaló la candidatura del secretario local de Coalición Canaria, quienes destacaron que es un líder que «gestiona, fiscaliza y trabaja» por el desarrollo socioeconómico del municipio, hechos por los que confían en que Marichal conseguirá la alcaldía tras las elecciones de 2023.

La hoja de ruta marcada por el ahora candidato a la alcaldía empieza por que la Administración trabaje «salvando las distancias, como una empresa privada, donde haya orden y autoridad en la organización del día a día y en el establecimiento de objetivos y proyectos a desarrollar. Ése es el punto de partida hacia el municipio que deseamos y que merecen nuestros vecinos», expresó Marichal tras ser elegido.

Marichal agradeció a todo el equipo y afiliados el apoyo recibido y asegura que la experiencia adquirida en sus dos años como concejal y, sobre todo, ahora en la oposición, le han permitido conocer las entrañas de la Administración. El candidato hace hincapié en que San Bartolomé de Tirajana no tiene un problema económico, "tiene un problema de gestión". "Los dos años de gobierno me han servido no sólo para conocer el nivel político de algunos, sino también para ser consciente del talón de Aquiles de nuestro municipio y de su potencial". Por estos motivos, asegura, "tengo muy claras las decisiones que se deben tomar, para revertir la situación caótica en la que se encuentra San Bartolomé de Tirajana".